Những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão, tỉnh nghệ An đã hứng chịu đợt lũ lớn chưa từng có trong lịch sử, gây thiệt hại hết sức nghiêm trọng về người và tài sản.

Hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, sập đổ, hàng ngàn ha hoa màu, ao nuôi trồng thủy sản chìm trong nước lũ.

Hạ tầng giao thông bị tàn phá nghiêm trọng, nhiều khu vực bị nhấn chìm, cô lập. Đời sống nhân dân vùng chịu thiên tai rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn.

Ngày 1/8, Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt cùng Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, nhà hảo tâm đã tới những địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong cơn lũ lịch sử vừa qua tại Nghệ An. Ảnh: N.T

Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã kêu gọi sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm, khắc phục hậu quả thiên tai tại Nghệ An. Chương trình được phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, Công ty CP SME LOGISTICS Miền Trung, Công ty TNHH lốp Quang Minh, Công ty vận tải An Khang.

Trong ngày 1/8, đoàn công tác đã trực tiếp tới thăm, trao tặng người dân 3 xã gồm: Nhôn Mai, Lượng Minh và Tương Dương 3.000 bộ quần áo mới, 250 chiếc áo phao và 50 triệu đồng tiền mặt và gạo, nước sạch. Tổng giá trị các phần quà gửi đến người dân vùng lũ là gần 400 triệu đồng.

Mạnh thường quân cùng PV Báo NTNN trực tiếp vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu vào vùng tâm lũ, trao tận tay người dân xã Tương Dương, Nghệ An. Ảnh: N.T

Ông Nguyễn Hồng Tài – Chủ tịch UBND xã Tương Dương, Nghệ An cho biết: “Trong đợt lũ lịch sử vừa qua, địa phương chịu thiệt hại rất nặng nề với hàng trăm ngôi nhà bị sập, cuốn trôi, ngập sâu. Đời sống nhân dân thiếu thốn đủ đường. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt cùng các nhà hảo tâm đã kịp thời quan tâm, gửi những phần quà nghĩa, kịp thời đến người dân địa phương trong lúc khó khăn nhất. Những phần quà thiết thực sẽ giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau cơn lũ dữ”.

Căn nhà của gia đình Nguyễn Thị Hồi (trú tại xã Tương Dương, Nghệ An) chìm sâu sau nước lũ, đến nay vẫn ngổn ngang bùn đất.

Bà Hồi bàng hoàng nhớ lại: “Nước lũ lên rất nhanh, hai vợ chồng tôi chỉ kịp chạy thoát thân. Nhà và toàn bộ tài sản chìm trong nước, gia đình tôi trắng tay sau lũ. Tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm cùng quý Bái đã quan tâm, động viên gia đình trong lúc khốn cùng này”.

Gần 10 ngày sau cơn lũ kinh hoàng, xã Tương Dương, Nghệ An vẫn ngổn ngang, bùn đất lầy lội, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Ảnh: N.T

Tại xã Lượng Minh, Nghệ An nơi cũng bị tàn phá nặng nề trong cơn lũ vừa qua, ông Nguyễn Văn Thắng – Bí thư Đảng ủy xã Lượng Minh cho biết: “Sau lũ, đời sống người dân còn rất nhiều khó khăn. Nhiều gia đình bị lũ cuốn trôi nhà, tài sản. Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm kịp thời của Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và các nhà hảo tâm đã trực tiếp đến thăm, trao những món quà ý nghĩa, giúp người dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”.

Gia đình Lô Khăm Đinh (trú tại xã Lượng Minh) có căn nhà bên dòng sông Nậm Nơn, bị nước lũ cuốn sập.

Anh Đinh đi giúp dân chạy lũ, về đến nơi thì nhà mình đã không còn nữa. May mắn, vợ con anh kịp thoát thân. Hiện, gia đình anh Đinh phải đi ở nhờ họ hàng.

Căn nhà của gia đình anh Lô Khăm Đinh (trú tại xã Lượng Minh, Nghệ An) đổ sập sau cơn lũ dữ, toàn bộ tài sản bị cuốn sạch. Đón nhận phần quà hỗ trợ từ đại diện Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt, anh Đinh và người thân vô cùng xúc động. Ảnh: N.T

Đón nhận món quà của bạn đọc Báo NTNN, anh Đinh xúc động: “Không chỉ riêng gia đình tôi, nhiều hộ dân khác đã trắng tay chỉ sau một đêm. Nước lũ cuốn đi sạch. Sự giúp đỡ của báo và các nhà hảo tâm trong lúc này tiếp thêm động lực giúp chúng tôi vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”.

Tới thăm, trực tiếp trao những phần quà cho các hộ dân mất nhà cửa sau cơn lũ dữ, ông Võ Văn Phong - Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Nghệ An, kiêm Trưởng Ban Công tác nông dân, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tận tình thăm hỏi, động viên các gia đình chịu thiệt hại nặng nề sau trận lũ lịch sử. Mong rằng những món quà, nhu yếu phẩm sẽ phần nào giúp đỡ người dân vơi bớt những khó khăn trước mắt, cố gắng vươn lên trong cuộc cuộc sống.

Hiện tại, lực lượng chức năng, các tổ chức đoàn thể đang khẩn trương giúp người dân vùng lũ ở Nghệ An khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.