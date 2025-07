Lũ lịch sử tại Nghệ An gây thiệt hại 3.450 tỷ đồng

Trận lũ kinh hoàng vừa qua khiến nhiều địa phương tại Nghệ An chìm trong biển nước. Tính đến ngày 29/7, toàn tỉnh Nghệ An có 7.439 ngôi nhà bị hư hỏng. Trong đó, có 425 nhà bị sập, vùi lấp hoặc cuốn trôi hoàn toàn; 5.436 nhà bị ngập sâu, tài sản bị hư hỏng nặng; 1.578 nhà bị tốc mái. Ngoài ra còn có 38 điểm trường bị ảnh hưởng, 28 nhà văn hóa cộng đồng, 20 trụ sở cơ quan, 7 trung tâm y tế bị ngập nước, hư hỏng.

Mưa lũ kinh hoàng đã tàn phá nặng nề các xã miền Tây Nghệ An. Ước tính, Nghệ An chịu thiệt hại khoảng 3.450 tỷ đồng vì mưa lũ. Ảnh: N.T

Hệ thống giao thông bị thiệt hại nặng với 532 điểm sạt lở ta luy trên quốc lộ và tỉnh lộ, hơn 31 km đường liên xã bị sạt lở, 314 điểm đường bị chia cắt. Mưa lũ còn cuốn trôi 15 cầu giao thông, 8 cầu treo, 7 cầu tràn và 3 cống.

Sản xuất nông, lâm nghiệp cũng chịu thiệt hại nặng nề. Hơn 3.340 ha lúa, 3.220 ha rau màu, gần 1.000 ha rừng bị cuốn trôi, đổ gãy. Gần 60.000 con gia cầm và 1.380 con gia súc bị chết. Diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng hơn 570 ha, gần 300 lồng bè bị hư hỏng. Ước tính thiệt hại kinh tế toàn tỉnh Nghệ An khoảng 3.450 tỷ đồng.

Tỉnh Nghệ An đã huy động tổng lực lượng ứng phó với thiên tai. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai 27.334 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 259 lượt xe ô tô, 41 xuồng máy, 10 chuyến bay trực thăng để đưa 28 tấn hàng cứu trợ đến người dân.

Công an tỉnh Nghệ An cũng sơ tán 3.440 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm, huy động hơn 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ để bảo vệ an ninh trật tự, chốt chặn các điểm sạt lở, ngập sâu. Các đoàn thanh niên thành lập 130 đội hình với gần 2.000 tình nguyện viên, sẵn sàng hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả.

Tính đến ngày 29/7, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ hơn 52,7 tỷ đồng tiền mặt, hàng hóa, nhu yếu phẩm giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn.