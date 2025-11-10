Trên đường chạy trốn, đối tượng cướp tiệm vàng ở TP. HCM bị Công an Khánh Hòa bắt giữ

Ngày 10/11, nguồn tin từ Công an xã Vạn Ninh, đơn vị đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng từ TP.HCM chạy trốn qua địa bàn.

Theo đó, đã bắt giữ Lương Công Tuấn Vũ (17 tuổi, trú ở xã Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa). Đây là đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng tại phường An Phú (TP.HCM) ngày 4/11.

Công an xã Vạn Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng từ TP.HCM chạy trốn qua địa bàn. Ảnh: CAKH

Vào khoảng 12h30 ngày 5/11, Công an xã Vạn Ninh nhận được thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa về đối tượng nghi cướp tiệm vàng tại phường An Phú, TP.HCM vào ngày 4/11, đang di chuyển trên khách theo hướng Nam - Bắc, qua địa bàn xã Vạn Ninh.

Nhận được tin báo, công an xã đã khẩn trương thành lập tổ công tác, tiến hành truy vết bám theo chiếc xe khách được xác định có đối tượng nghi vấn.

Khi chiếc xe khách di chuyển trên quốc lộ 1, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, khống chế thành công đối tượng và đưa đối tượng về trụ sở công an xã. Bước đầu, Lương Công Tuấn Vũ khai nhận là người thực hiện hành vi cướp tiệm vàng tại phường An Phú vào ngày 4/11. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.