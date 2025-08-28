Bắt nghi phạm người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng

Ngày 27/8, Công an TP.Đà Nẵng đã có thông tin liên quan đến nghi phạm thực hiện vụ cướp táo tợn tại Trung tâm kim hoàn PNJ trên đường Núi Thành, phường Hòa Cường.

Thông tin ban đầu, Dale James (SN 1996, quốc tịch Hoa Kỳ) nhập cảnh vào Việt Nam đầu tháng 6/2025 và thuê trọ tại một căn hộ trên đường Phạm Tu, phường An Hải, TP.Đà Nẵng. Trước khi gây án, đối tượng đã thuê một xe máy và tháo biển số để làm phương tiện đi lại.

Nghi phạm thực hiện vụ cướp táo tợn tại tiệm vàng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Sau khi thực hiện vụ cướp, đối tượng rời khỏi hiện trường và di chuyển qua nhiều tuyến phố trước khi về lại phòng trọ. Tại đây, đối tượng cất giấu tang vật và ẩn náu để nghe ngóng. Đối tượng bị khống chế, bắt giữ khi đang cố bỏ trốn khỏi lực lượng chức năng.

Được biết, số trang sức bị nghi phạm người nước ngoài cướp tại tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành trị giá khoảng 800 triệu đồng.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, tối 26/8, một vụ cướp táo tợn đã xảy ra tại Trung tâm kim hoàn JPN trên đường Núi Thành, phường Hòa Cường, TP.Đà Nẵng. Thủ phạm gây án là một thanh niên mặc trang phục của lái xe Grab đã tấn công bảo vệ, sau đó vào bên trong đập bể tủ kính, lấy đi nhiều đồ trang sức rồi bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đâm chết bạn nhậu vì mâu thuẫn

Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Quốc Tâm (SN 2007; trú tại xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Lê Quốc Tâm tại cơ quan công an. Nguồn: NLĐO

Theo thông tin ban đầu, chiều 26/8, Tâm cùng anh L.V.H. (SN 1992; trú cùng xã) ngồi nhậu tại một quán ở thôn 2, xã Đak Pơ.

Trong lúc nói chuyện, Tâm cho rằng anh H. xúc phạm mình nên xảy ra cãi cọ, xô xát.

Đến khoảng 16 giờ 55 phút cùng ngày, hai bên lao ra ngoài đường, Tâm đánh ngã anh H. xuống lòng đường rồi dùng dao đâm nhiều nhát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vào sáng 27/8.

Ngay sau vụ việc, Công an xã Đak Pơ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai tổ chức truy bắt và khống chế đối tượng.

Tại cơ quan công an, Tâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Khởi tố người nước ngoài đấm cán bộ CSGT

Sau khi điều tra, thu thập chứng cứ, tài liệu có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố người đàn ông quốc tịch Nga có hành vi đấm cán bộ CSGT đang thi hành công vụ tại một giao lộ ở phường Nha Trang (Khánh Hòa).

Khởi tố cán bộ ngân hàng xưng "mày, tao", đấm CSGT khi bị đo nồng độ cồn

Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội danh “Chống người thi hành công vụ” đối với Khafizov Artur (SN 2006), quốc tịch Nga. Đối tượng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi lưu trú ở phường Nha Trang (Khánh Hòa).

Như đã thông tin, sáng 7/8, Khafizov Artur điều khiển xe máy BKS 79C1-221.41 chở một phụ nữ người Nga đến giao lộ Trần Phú – Tuệ Tĩnh, phường Nha Trang thì xảy ra va chạm với xe máy do bà Võ Thị Đoan Trang (SN 1972, trú phố Nguyễn Thị Định, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cầm lái.

Nhận được tin báo, tổ tuần tra của Đội CSGT đường bộ khu vực Nha Trang do trung tá Ngô Tùng Giang cùng thiếu tá Tăng Thái Tú đến hiện trường giải quyết. Do Khafizov Artur định lấy xe máy rời khỏi hiện trường, nên trung tá Ngô Tùng Giang đã ngăn cản và giải thích. Bất ngờ, Khafizov Artur đã vung tay đấm vào miệng của trung tá Ngô Tùng Giang, gây thương tích rách môi, chảy máu.

Hành vi của Khafizov Artur khiến trung tá Ngô Tùng Giang bị thương tích. Nguồn: CAND

Ngay sau đó, đối tượng chống người thi hành công vụ đã bị Công an phường Nha Trang khống chế đưa về trụ sở Công an phường để làm việc. Qua kiểm tra nồng độ cồn đối với Khafizov Artur, cho kết quả 0,644mg/lít khí thở.

Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ, nghi ngạt khói

Công an phường Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM cho biết ngày 27/8 đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ nam thanh niên tử vong bất thường trong phòng trọ, cạnh một lò nướng than.

Thanh niên 23 tuổi tử vong trong phòng trọ, nghi ngạt khói, ở phường Thủ Đức. Ảnh: AV

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 26/8, chủ một khu nhà trọ trên đường số 8, phường Thủ Đức, thấy căn phòng của anh L.M.Tr (23 tuổi, quê Bình Định) khóa cửa suốt hai ngày, không có động tĩnh. Thấy bất thường, người này gọi cửa nhưng không ai trả lời.

Sau khi phá cửa xông vào, chủ trọ tá hỏa phát hiện anh Tr. nằm bất động dưới nền nhà. Lực lượng y tế được gọi đến nhưng xác định nạn nhân đã tử vong.

Công an phường Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã phong tỏa hiện trường để điều tra. Đến rạng sáng 27/8, thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi phòng trọ.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân tử vong có thể do ngạt khói. Tại hiện trường, căn phòng được bịt kín các lỗ thông hơi, bên trong có một lò nướng bằng than.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an làm rõ.

Vụ bắn chết người ở Quảng Trị: Lời khai của nghi phạm

Chiều 27/8, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, sau quá trình đấu tranh, lấy lời khai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã quyết định tạm giữ hình sự với 4 nghi phạm liên quan vụ bắn chết người.

2 đối tượng Hồ Ngọc Văn và Hồ Quang Đạt. Ảnh: N.V

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, chiều ngày 25/8, Hồ Ngọc Văn, Hồ Văn Đan, Hồ Quang Đạt, Hồ Văn Phú (cùng SN 2007, trú Bản Chùa, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) chơi bida tại thôn.

Đến khoảng 19h cùng ngày, cả nhóm rủ nhau cùng đến thị trấn Krông Klang (cũ), nay là trung tâm xã Hướng Hiệp (Km 41 quốc lộ 9, Quảng Trị) để chơi.

Trước khi đi, Đạt quay trở về nhà của mình mang theo 1 khẩu súng ngắn chứa 3 viên đạn. Khẩu súng này Đạt khai đã mua cách đây khoảng một tháng.

Sau đó, Đạt đưa khẩu súng cho Văn cất giữ rồi điều khiển xe chở Văn; Phú điều khiển xe chở Đan cùng đi lên Km41.

Khi tới Km31, do ngang qua quán tạp hoá có sóng wifi nên cả nhóm dừng lại tại đây để kết nối mạng và sử dụng điện thoại.

Lúc này, Hồ Văn Triều (23 tuổi, trú thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị) đi đến vị trí cả nhóm đang ngồi ở lề đường bên phải quốc lộ 9 theo hướng phường Đông Hà đi Lao Bảo. Sau đó, Triều hỏi chuyện thì xảy ra mâu thuẫn. Triều dùng mũ bảo hiểm đánh trúng vào người của Văn. Vì vậy, Văn đã rút khẩu súng trong áo khoác bắn Triều, khiến nạn nhân bị thương vùng bụng.

Sau đó cả 4 đối tượng lên xe bỏ trốn về hướng xã Cam Lộ. Trên đường đi, Đạt bàn với những người còn lại đưa 2 xe mô tô vào trong lòng cống thoát nước để giấu. Khẩu súng được Phú cất giấu. Xong việc, cả nhóm đi bộ về nhà ngủ.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, xác định Hồ Ngọc Văn đã bắn chết Hồ Văn Triều, có dấu hiệu của tội “Giết người”.

Hồ Văn Đan, Hồ Quang Đạt và Hồ Văn Phú dù biết Hồ Ngọc Văn có hành vi dùng súng bắn người khác dẫn đến hậu quả chết người nhưng lại che giấu người phạm tội, che giấu tang vật của tội phạm nhằm cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội. Vì vậy, 3 đối tượng trên có dấu hiệu của tội “Che giấu tội phạm”.

Chính vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự các đối tượng nêu trên để đảm bảo hoạt động điều tra, xử lý.

Tìm hiểu của PV Dân Việt được biết, Hồ Ngọc Văn là con út trong gia đình có 4 chị em. Mẹ mất, Văn sống với cha (khoảng 60 tuổi). Văn nghỉ học sớm, ít ở nhà, thường xuyên đến xã Lao Bảo.

Nạn nhân Hồ Văn Triều có vợ và con nhỏ khoảng 2 tuổi, gia đình khó khăn.