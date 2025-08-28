Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ cướp tiệm vàng PNJ ở Đà Nẵng

Sáng 28/8, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chủ trì buổi khen thưởng đột xuất các đơn vị tham gia phá thành công vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường) vào đêm 26/8.



Tại buổi khen thưởng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm, mưu trí, quyết tâm cao của các lực lượng tham gia chuyên án.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho rằng, việc truy xét, bắt giữ nhanh đối tượng chỉ sau 14 giờ gây án thể hiện sự nhạy bén, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của lực lượng Công an TP Đà Nẵng. Đây là chiến công xuất sắc, tạo hiệu ứng tích cực, góp phần giữ vững an ninh trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khen thưởng các đơn vị tham gia phá thành công vụ cướp tiệm vàng vào đêm 26/8. Ảnh: CACC

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự nguy hiểm, đảm bảo cuộc sống bình yên, an toàn cho người dân và du khách.

Dịp này, Giám đốc Công an TP đã trao thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự số tiền 20 triệu đồng, Công an phường Ngũ Hành Sơn 10 triệu đồng.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, lúc 19 giờ 45 phút tối 26/8, tại cửa hàng trang sức PNJ (đường Núi Thành, phường Hòa Cường) xảy ra vụ cướp tài sản, đối tượng đã chiếm đoạt một số trang sức bằng kim cương và vàng (giá trị gần 833 triệu đồng) và làm 1 nhân viên bảo vệ bị thương.

Nghi phạm bị bắt giữ sau 14 giờ gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ chưa đầy 14 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã xác định nghi phạm W.D.L (SN 1996) đang lẩn trốn tại một căn hộ trên đường Phạm Tu, phường An Hải, TP Đà Nẵng. Khi lực lượng công an có mặt, đối tượng đã cố bỏ trốn nhưng đã bị khống chế, bắt giữ.