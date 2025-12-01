Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Nhà nông
Thứ hai, ngày 01/12/2025 11:20 GMT+7

Triển khai "Chiến dịch Quang Trung", thần tốc hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình bị hư hỏng do mưa lũ xong trước 31/12

+ aA -
Bình Minh Thứ hai, ngày 01/12/2025 11:20 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động và triển khai ngay "Chiến dịch Quang Trung", huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình có nhà bị hư hỏng nặng do mưa lũ, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12/2025.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 về việc phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung.

Công điện gửi Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Công điện nêu: Cuối tháng 10 và tháng 11 vừa qua, tại các địa phương khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã liên tiếp xảy ra các đợt thiên tai, "lũ chồng lũ, bão chồng bão", sạt lở đất, ngập lụt lịch sử, gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản, nhà ở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của Nhân dân. Trong đó, theo tổng hợp báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường riêng đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 16 đến ngày 22/11/2025 tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng đã làm 963 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 3.390 nhà bị hư hỏng, tổng thiệt hại ước tính về kinh tế khoảng trên 16.000 tỷ đồng.

Chiều 29/11, tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên 9 hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh. Ảnh: Nhật Bắc

Căn cứ chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, của Bộ Chính trị tại thông báo số 99-TB/TW ngày 21/11/2025, của Ban Bí thư tại văn bản số 213-KL/TW ngày 21/11/2025, Nghị quyết 380/NQ-CP ngày 25/11/2025 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/11/2025 tại Đắk Lắk về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung; để khẩn trương xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại trong đợt thiên tai vừa qua, bảo đảm mọi người dân có nhà ở, thờ cúng tổ tiên, vui xuân đón Tết Nguyên đán và năm mới 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, trong đó trọng tâm là các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng: Tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động và triển khai ngay "Chiến dịch Quang Trung" vào ngày 01/12/2025 để huy động tổng lực, thần tốc xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng trong các đợt bão, mưa lũ lịch sử vừa qua tại các khu vực miền Trung.

Huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình có nhà bị hư hỏng nặng, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12/2025; xây dựng lại nhà, tái định cư cho tất cả các gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi chậm nhất trước ngày 31/01/2026.

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường của địa phương và của người dân, chủ động bố trí, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích mọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các quỹ, nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục kêu gọi, vận động, phát huy "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" của cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm theo phương châm "ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai ở đâu thì giúp ở đấy" để tập trung xây dựng lại, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại sớm ổn định lại đời sống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo về thiết kế nhà chống lũ. Ảnh: Nhật Bắc

Báo cáo kế hoạch thực hiện cụ thể và nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách trung ương (nếu có) để xây dựng, sửa chữa nhà cửa bị thiệt hại do đợt mưa lũ từ ngày 16-22/11/2025, gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính trước ngày 03/12/2025 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời thống kê báo cáo Thủ tướng Chính phủ (qua Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) số hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi trận bão, mưa lũ vừa qua, trừ các hộ gia đình đã được hỗ trợ xây dựng lại nhà, sửa chữa nhà bị hư hỏng nặng trước ngày 03/12/2025.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về tính trung thực, chính xác, đầy đủ của thông tin, số liệu báo cáo về thiệt hại và đề xuất kiến nghị; đồng thời sử dụng các nguồn lực hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, phạm vi, chống lãng phí, tiêu cực.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động tối đa lực lượng, tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ nguồn nhân lực tại chỗ cho các địa phương xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho người dân.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo Sở Xây dựng các địa phương và các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đưa ra một số thiết kế nhà mẫu theo phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của người dân bản địa để người dân chủ động lựa chọn mẫu phù hợp với khả năng huy động nguồn lực và phòng chống thiên tai.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương bố trí đất đai khu tái định cư, nếu như phải bố trí đất để di dời các hộ dân ra khỏi vùng bị sạt lở, lũ cuốn trôi, vùng nguy hiểm, hoàn thành trước ngày 05/12/2025.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, tổng hợp đề xuất phương án hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng để xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ dân bị thiệt hại, hoàn thành trước ngày 05/12/2025.

Tham khảo thêm

Mưa lũ ở miền Trung: Ngành giáo dục thiệt hại nặng nề, 4 học sinh tử vong, khoảng 2.000 trường học bị ảnh hưởng

Mưa lũ ở miền Trung: Ngành giáo dục thiệt hại nặng nề, 4 học sinh tử vong, khoảng 2.000 trường học bị ảnh hưởng

Gấp rút sửa chữa đường ray, Đường sắt tiếp tục vận chuyển hàng cứu trợ người dân vùng mưa lũ

Gấp rút sửa chữa đường ray, Đường sắt tiếp tục vận chuyển hàng cứu trợ người dân vùng mưa lũ

Mưa lũ miền Trung: Chuyên gia chỉ ra một hiện tượng lũ cực kỳ hiếm, chưa từng xuất hiện trong hơn 50 năm qua

Mưa lũ miền Trung: Chuyên gia chỉ ra một hiện tượng lũ cực kỳ hiếm, chưa từng xuất hiện trong hơn 50 năm qua

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Gạo xuất khẩu sang Philippines nếu còn ảm đạm, vì sao nông dân sẽ phải cân nhắc chuyển sang các giống lúa khác?

Giá gạo Thái Lan bật tăng lên mức cao nhất trong gần bốn tháng do lo ngại về nguồn cung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Giá gạo Việt Nam loại 5% tấm tăng nhẹ lên mức 359–363 USD/tấn. Một nhà giao dịch gạo Việt Nam tại TPHCM lưu ý rằng nếu tình hình xuất khẩu gạo sang Philippines tiếp tục ảm đạm, nông dân có thể sẽ phải cân nhắc chuyển sang các giống lúa khác.

Điếu văn tang lễ vua Lê Thái Tổ nhà Lê sơ là do một ông quan to quê Thái Bình chấp bút, Nguyễn Trãi soạn văn bia

Nhà nông
Điếu văn tang lễ vua Lê Thái Tổ nhà Lê sơ là do một ông quan to quê Thái Bình chấp bút, Nguyễn Trãi soạn văn bia

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO dự báo suy yếu thành vùng áp thấp trước khi đổ bộ đất liền

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO dự báo suy yếu thành vùng áp thấp trước khi đổ bộ đất liền

Xã mới này ở Nghệ An có nông thôn mới hiện đại, đi đường làng quét mã QR ra tên từng hộ gia đình

Nhà nông
Xã mới này ở Nghệ An có nông thôn mới hiện đại, đi đường làng quét mã QR ra tên từng hộ gia đình

Ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi có một người chơi cây cảnh bonsai mini, cây nào cũng khiến vạn người mê thế này

Nhà nông
Ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi có một người chơi cây cảnh bonsai mini, cây nào cũng khiến vạn người mê thế này

Đọc thêm

Những lợi thế thương mại độc bản của biệt thự đơn lập đầu hồi có sân vườn tại Vinhomes Golden City
Nhà đất

Những lợi thế thương mại độc bản của biệt thự đơn lập đầu hồi có sân vườn tại Vinhomes Golden City

Nhà đất

 Tầng lớp khách hàng cao cấp đang dịch chuyển sang những không gian kinh doanh có phong cách riêng, nơi thiết kế, quy hoạch, cảnh quan, tiện ích đều tham gia vào chuỗi trải nghiệm. Đáp ứng nhu cầu đó, Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng) cung cấp dòng sản phẩm The Golden Regal - dòng biệt thự đơn lập đầu hồi có sân vườn, mang tới mặt bằng kinh doanh quy mô lớn, giàu thẩm mỹ và nâng tầm nhiều loại hình kinh doanh.

Thái Nguyên: Vi phạm đất đai, xây dựng kéo dài ở xã Ba Bể sẽ được xử lý dứt điểm
Bạn đọc

Thái Nguyên: Vi phạm đất đai, xây dựng kéo dài ở xã Ba Bể sẽ được xử lý dứt điểm

Bạn đọc

Nhiều vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tồn tại nhiều năm ở xã Ba Bể (tỉnh Thái Nguyên) đang được chính quyền xã mới sau sáp nhập tập trung chấn chỉnh. Hiện Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ toàn bộ các trường hợp nhằm xử lý dứt điểm, lập lại kỷ cương.

Nâng cấp kỹ năng quản lý lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn Thủ đô
Giao thông - Xây dựng

Nâng cấp kỹ năng quản lý lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn Thủ đô

Giao thông - Xây dựng

280 cán bộ sẽ được tập huấn một số nhiệm vụ cơ bản như phân cấp trong công tác thẩm định và cấp phép xây dựng; phân cấp trong quản lý chất lượng lượng công trình xây dựng; phân cấp trong quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

U17 Việt Nam toàn thắng 5 trận, ghi 30 bàn, HLV Cristiano Roland chỉ ra bí quyết
Thể thao

U17 Việt Nam toàn thắng 5 trận, ghi 30 bàn, HLV Cristiano Roland chỉ ra bí quyết

Thể thao

Chia sẻ về việc cùng U17 Việt Nam toàn thắng 5 trận ở vòng loại U17 châu Á 2026, ghi tới 30 bàn và không thủng lưới bàn nào, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh: "Như tôi đã nói từ đầu, tư duy của chúng tôi luôn là từng trận, từng trận một. Lên kế hoạch, chỉ cho các cầu thủ thấy con đường và các em thực hiện nó".

Tự động hóa khi đi máy bay: Hành khách tiết kiệm thời gian, bỏ dần thủ tục giấy tờ
Chuyển động Sài Gòn

Tự động hóa khi đi máy bay: Hành khách tiết kiệm thời gian, bỏ dần thủ tục giấy tờ

Chuyển động Sài Gòn

Từ hôm nay (1/2), hành khách đi máy bay không có hành lý ký gửi sẽ bắt buộc thực hiện thủ tục bằng VNeID hoặc tại kiosk tự phục vụ.

Xuất khẩu khó, nhu cầu trong nước tăng 20%: Thép Việt tìm điểm cân bằng mới
Nhà đất

Xuất khẩu khó, nhu cầu trong nước tăng 20%: Thép Việt tìm điểm cân bằng mới

Nhà đất

Bước sang 2026, ngành thép được dự báo phục hồi tích cực nhờ nhu cầu trong nước và đầu tư công, dù xuất khẩu còn chịu sức ép từ phòng vệ thương mại, dư cung Trung Quốc và cạnh tranh nội địa gia tăng.

Ông Nguyễn Văn Út giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai
Tin tức

Ông Nguyễn Văn Út giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai

Tin tức

Ngày 1/12, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố các quyết định liên quan đến công tác cán bộ thuộc Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Hành trình 'Nghĩa tình Bình Điền': Từ gói sinh kế Thanh Hóa đến hỗ trợ khẩn cấp cho bà con vùng lũ miền Trung
Tin tức

Hành trình "Nghĩa tình Bình Điền": Từ gói sinh kế Thanh Hóa đến hỗ trợ khẩn cấp cho bà con vùng lũ miền Trung

Tin tức

Chỉ trong vòng một tuần lễ cuối tháng 11, người Bình Điền đã dệt nên một hành trình nhân ái đầy cảm xúc trải dài từ Bắc Trung Bộ vào khúc ruột miền Trung - Tây Nguyên. Từ việc trao sinh kế tái thiết tại Thanh Hóa đến những hỗ trợ khẩn cấp "thần tốc" của ban lãnh đạo, với tinh thần "Ở đâu nông dân khó, ở đó có Bình Điền" chưa bao giờ rực sáng đến thế.

Ukraine tấn công tài sản dầu mỏ của Nga ở Biển Đen, nhiều nước lên án
Thế giới

Ukraine tấn công tài sản dầu mỏ của Nga ở Biển Đen, nhiều nước lên án

Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ và Kazakhstan đã lên án các cuộc tấn công của Ukraine vào các tài sản dầu mỏ của Nga ở Biển Đen và kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công tiếp theo có thể đe dọa đến nguồn cung cấp năng lượng cho các quốc gia lân cận.

TP.HCM đẩy mạnh giảm phát thải khí mê-tan: Nhiều kết quả nổi bật, kiến nghị hoàn thiện cơ chế hỗ trợ
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đẩy mạnh giảm phát thải khí mê-tan: Nhiều kết quả nổi bật, kiến nghị hoàn thiện cơ chế hỗ trợ

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM ghi nhận nhiều kết quả rõ nét trong giảm phát thải khí mê-tan ở các lĩnh vực chất thải rắn, nước thải, trồng trọt và chăn nuôi. Thành phố đồng thời kiến nghị tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ để tạo đột phá trong giai đoạn tới.

Gạo Việt Nam phải cạnh tranh với gạo của quốc gia đông dân nhất thế giới, nước mua gạo nhiều nhất thế giới cấm nhập khẩu
Nhà nông

Gạo Việt Nam phải cạnh tranh với gạo của quốc gia đông dân nhất thế giới, nước mua gạo nhiều nhất thế giới cấm nhập khẩu

Nhà nông

Việt Nam là 1 trong 3 quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới đang chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, đặc biệt khi Ấn Độ-quốc gia đông dân nhất thế giới, đang nổi lên như “ngòi nổ” của làn sóng dư cung gạo toàn cầu...Philippines - quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới đã tạm dừng nhập khẩu trong hai tháng...

Thanh tra Chính phủ thanh tra việc quản lý vốn và tài sản của Nhà nước tại TKV
Bạn đọc

Thanh tra Chính phủ thanh tra việc quản lý vốn và tài sản của Nhà nước tại TKV

Bạn đọc

Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức công bố quyết định thanh tra công tác quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Cần quản lý thống nhất loại tài nguyên đặc biệt quan trọng, nền tảng cho bán dẫn, xe điện, quốc phòng
Tin tức

Cần quản lý thống nhất loại tài nguyên đặc biệt quan trọng, nền tảng cho bán dẫn, xe điện, quốc phòng

Tin tức

Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) cho rằng đã đến lúc cần định danh đất hiếm là loại tài nguyên đặc biệt quan trọng. Việc quản lý thống nhất nguồn khoáng sản này ở cấp quốc gia được xem là bước đi chiến lược, tạo tiền đề vững chắc để phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn như bán dẫn, xe điện và quốc phòng.

Quốc hội bổ sung việc sửa Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, Đà Nẵng
Tin tức

Quốc hội bổ sung việc sửa Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, Đà Nẵng

Tin tức

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 2 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM và TP.Đà Nẵng.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An nâng cao cải cách hành chính hướng tới phát triển bền vững-hiện đại–hiệu quả
Nhà nông

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An nâng cao cải cách hành chính hướng tới phát triển bền vững-hiện đại–hiệu quả
6

Nhà nông

Công tác cải cách hành chính được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An (Quỹ BVPTR) xác định là chìa khóa để phát triển bền vững - hiện đại - hiệu quả trong kỷ nguyên mở. Đến nay, công tác cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cho đơn vị hoạt động hiệu quả, minh bạch, huy động được nhiều nguồn lực để bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân nhận Huy chương Bạc thay con trai, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực vắng mặt vì ốm nặng
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân nhận Huy chương Bạc thay con trai, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực vắng mặt vì ốm nặng

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân nhận giải thưởng thay con trai, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực cũng không thể đến nhận giải tại Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm 2025.

Thị trường bơm thêm hàng loạt dự án mới, mở đường cho chu kỳ bứt phá 2026
Nhà đất

Thị trường bơm thêm hàng loạt dự án mới, mở đường cho chu kỳ bứt phá 2026

Nhà đất

Thị trường nhà ở ghi nhận nhịp sôi động trở lại khi loạt dự án lớn đồng loạt mở bán trong quý 3/2025. Nguồn cung bứt phá tại cả Hà Nội và TP. HCM, kéo theo sức hấp thụ cải thiện và kỳ vọng chu kỳ tăng trưởng mới từ 2026.

“Tiếng hát đi đày” và tình bạn của nhà thơ Tố Hữu
Đông Tây - Kim Cổ

“Tiếng hát đi đày” và tình bạn của nhà thơ Tố Hữu

Đông Tây - Kim Cổ

Đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, người con ưu tú của quê hương Quảng Nam (nay là TP.Đà Nẵng). Nhà thơ Tố Hữu sinh ra và lớn lên ở Thừa Thiên-Huế (nay là TP.Huế). Mặc dù thời gian gắn bó, chia sẻ ngọt bùi cùng nhau ngắn ngủi nhưng đã để lại một tình bạn cảm động giữa hai con người cách mạng này...

Tin sáng (1/12): Bùi Vĩ Hào chia tay SEA Games 33, nhận thêm cú sốc?
Thể thao

Tin sáng (1/12): Bùi Vĩ Hào chia tay SEA Games 33, nhận thêm cú sốc?

Thể thao

Bùi Vĩ Hào chia tay SEA Games 33, nhận thêm cú sốc?; Liverpool ra giá mua Eduardo Camavinga; Man City lên kế hoạch chiêu mộ Antoine Semenyo; Arsenal dẫn đầu cuộc đua giành Rodrigo Mendoza; Arsenal dẫn đầu cuộc đua giành Rodrigo Mendoza.

Nhà máy Bia Hà Nội và loạt “ông lớn” sắp phải di dời khỏi nội thành
Tin tức

Nhà máy Bia Hà Nội và loạt “ông lớn” sắp phải di dời khỏi nội thành

Tin tức

Nhà máy Bia Hà Nội, Thuốc lá Thăng Long, Bia Việt Hà, Bóng đèn - phích nước Rạng Đông… cùng các “ông lớn” khác nằm trong danh sách cơ sở phải di dời khỏi nội thành Hà Nội.

Vua Minh Mạng nhà Nguyễn đổi tên trấn thành tỉnh Nam Định, tỉnh đã bốn lần sáp nhập, chia tách, đất phát tích nhà Trần
Nhà nông

Vua Minh Mạng nhà Nguyễn đổi tên trấn thành tỉnh Nam Định, tỉnh đã bốn lần sáp nhập, chia tách, đất phát tích nhà Trần

Nhà nông

Năm Minh Mạng thứ 13 (1832) vương triều nhà Nguyễn đổi trấn Nam Định thành tỉnh Nam Định (tỉnh Nam Định được thành lập), với 4 phủ, 18 huyện, bao gồm phần đất tỉnh Thái Bình hiện nay. Tỉnh Nam Định nằm ở cửa ngõ phía Đông Nam của vùng Đồng bằng sông Hồng, phía Đông Bắc giáp với tỉnh Thái Bình, phía Tây Nam giáp tỉnh Ninh Bình, phía Tây Bắc giáp tỉnh Hà Nam và phía Đông Nam giáp với Vịnh Bắc Bộ.

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine
Thế giới

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

Thế giới

Bỉ đang xem xét khả năng sử dụng tài sản của Nga để cho Ukraine vay, với ba điều kiện, theo tờ báo Đức Suddeutsche Zeitung, trích dẫn một lá thư từ Thủ tướng Bỉ Bart de Wever.

Gỡ nút thắt giá đất trong Luật Đất đai: HoREA đề xuất cơ chế mới để tránh méo mó thị trường
Chuyển động Sài Gòn

Gỡ nút thắt giá đất trong Luật Đất đai: HoREA đề xuất cơ chế mới để tránh méo mó thị trường

Chuyển động Sài Gòn

Trước những bất cập đang làm chậm tiến độ dự án và đẩy chi phí đất đai tăng cao, HoREA đã kiến nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh nhiều quy định trong dự thảo Nghị quyết thi hành Luật Đất đai. Các đề xuất tập trung vào việc sửa cơ chế xác định giá đất BT (xây dựng - chuyển giao), giảm gánh nặng tiền sử dụng đất cho hộ gia đình và hoàn thiện hệ số điều chỉnh giá đất.

Chạy vào cầu vượt ngã tư 550 trong giờ cấm, người đàn ông bị xe đầu kéo cán tử vong
Chuyển động Sài Gòn

Chạy vào cầu vượt ngã tư 550 trong giờ cấm, người đàn ông bị xe đầu kéo cán tử vong

Chuyển động Sài Gòn

Người đàn ông lái xe máy chạy vào cầu vượt ngã tư 550 trong giờ cấm, bị xe đầu kéo cán tử vong.

Dự báo vận mệnh 12 con giáp tháng 12: Càng siêng năng, kiên trì, càng may mắn, thành công
Gia đình

Dự báo vận mệnh 12 con giáp tháng 12: Càng siêng năng, kiên trì, càng may mắn, thành công

Gia đình

Tháng 12, 12 con giáp bước vào thời kỳ thu hoạch, điều chỉnh và đột phá. Con giáp nào càng tích cực và sáng suốt thì may mắn càng dễ đến vào cuối năm.

Mỹ nữ nổi tiếng và phi tần hậu cung cuối thời kỳ nhà Thanh đẹp đến mức nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Mỹ nữ nổi tiếng và phi tần hậu cung cuối thời kỳ nhà Thanh đẹp đến mức nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Dù chỉ là những tấm ảnh cũ nhưng nó vẫn cho thấy cái nhìn rõ nét, chân thực về xã hội cuối thời kỳ nhà Thanh.

Minh Hằng tình tứ với chồng doanh nhân tại Trung Quốc
Văn hóa - Giải trí

Minh Hằng tình tứ với chồng doanh nhân tại Trung Quốc

Văn hóa - Giải trí

Minh Hằng và ông xã doanh nhân thể hiện tình cảm trên phố Trung Quốc, cho thấy cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Gia đình đáng kính: Bố là Thiếu tướng, Giáo sư, nguyên Phó giám đốc Học viện Quân y, các con cháu thành danh, giỏi giang
Xã hội

Gia đình đáng kính: Bố là Thiếu tướng, Giáo sư, nguyên Phó giám đốc Học viện Quân y, các con cháu thành danh, giỏi giang

Xã hội

Thiếu tướng, GS.TS. Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Tụ - nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Quân y, được đánh giá là một người lãnh đạo, chỉ huy quân y bản lĩnh, quyết đoán, mẫu mực, người thầy giáo, thầy thuốc đức độ, tài năng.

Chất lượng, thương hiệu đã nâng cao, sản vật địa phương với khát khao mở rộng thị trường tiêu thụ
Kinh tế

Chất lượng, thương hiệu đã nâng cao, sản vật địa phương với khát khao mở rộng thị trường tiêu thụ

Kinh tế

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho rằng, nhiều mặt hàng vùng núi, vùng cao đã thu hẹp đáng kể khoảng cách với sản phẩm ở miền xuôi, cả về chất lượng lẫn cách thức đóng gói và trình bày.

Tin đọc nhiều

1

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

2

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

3

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

4

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

5

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

BTV Thời sự là 'mỹ nhân đời đầu VTV', từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ