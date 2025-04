Triệu tập nhóm người 'xăm trổ' chặn ô tô của 1 gia đình, giằng co, tay đập vào mặt bé trai 2 tuổi gây chảy máu mũi

Ngày 2/4, Công an xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã triệu tập nhóm đối tượng liên quan vụ chặn ô tô, rồi giằng co tay đập trúng mặt bé trai khiến bé trai bị chảy máu mũi gây xôn xao trên mạng xã hội.

Nhóm người chặn ô tô rồi giằng co khiến tay đập vào mặt bé trai 2 tuổi

Các đối tượng bị cảnh sát triệu tập gồm: Nguyễn Nam H (SN 1997, ngụ xã Bắc Sơn), Nguyễn Văn Q (SN 1996, ngụ xã Quảng Tiến) và Phạm Dương V.A (sn 1992, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom).

Theo điều tra ban đầu, ngày 30/3, nhận tin báo báo của anh Nguyễn Văn D (SN 1996, quê tỉnh Nam Định) về vụ việc anh bị một nhóm người điều khiển xe ô tô chặn đầu ở đoạn đường ĐT 767 hướng vào Sông Mây.

Công an đã triệu tập đối tượng liên quan để làm việc.

Tại đây, nhóm đối tượng yêu cầu anh D xuống xe để giải quyết mâu thuẫn. Khi anh D không đồng ý thì nhóm người này mở cửa xe và đánh trúng vào con của anh D là cháu N.Đ.K (SN 2023).

Vụ việc khiến cháu K bị chảy máu mũi, sau đó được mọi người can ngăn anh D điều khiển xe đi về hướng ngã ba Trị An rồi đưa cháu K đến bệnh viện thăm khám.

Con trai anh Duy thời điểm chụp CT. Ảnh: Nguyễn Duy.

Sự việc được chị N sử dụng điện thoại quay phim lại và trình báo cho cơ quan công an. Vào cuộc xác minh, Công an xã Bắc Sơn đã triệu tập các đối tượng làm việc. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng về tội cố ý gây thương tích.