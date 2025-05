Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng yêu cầu Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo trực tiếp lực lượng Công an cấp xã vận động, hướng dẫn Nhân dân tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp.