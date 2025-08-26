Trời Hà Nội vẫn tiếp tục mưa, nhiều tuyến đường ngập rất sâu, phương tiện chết máy la liệt

Thể thao

80 năm kể từ Cách mạng Tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh 2/9/1945, bóng đá Việt Nam đã đi cùng dân tộc qua biết bao chặng đường lịch sử. Từ những trận bóng trong kháng chiến, trên những bãi đất dã chiến, đến những trận cầu rực lửa tại các sân vận động hiện đại; từ niềm vui nhỏ bé nơi làng quê đến những khoảnh khắc cả dân tộc hòa chung niềm tự hào, bóng đá luôn hiện diện như một phần của sức mạnh tinh thần Việt Nam.