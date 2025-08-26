Trời Hà Nội vẫn tiếp tục mưa, nhiều tuyến đường ngập rất sâu, phương tiện chết máy la liệt

Đêm tân hôn, tôi chết lặng khi thấy chồng… đeo găng tay y tế để chạm vào vợ
Anh không cười. Gương mặt nghiêm túc đến mức lạnh lùng.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Với biệt danh "Hổ mang chúa", tiêm kích Su-30MK2 đã chứng tỏ uy lực của mình qua màn trình diễn ngoạn mục trong lễ Tổng duyệt diễu binh. Nhưng sức mạnh thực sự của nó còn vượt xa những gì mắt thường nhìn thấy: đó là tốc độ gấp đôi vận tốc âm thanh, tầm bay 3.000km không cần tiếp dầu và khả năng hủy diệt mục tiêu từ tàu chiến đến các công trình kiên cố trên mặt đất.