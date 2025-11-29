Chủ đề nóng

Trồng cam kiểu gì mà cây thấp tè trái tha la quả la liệt, Trưởng thôn 9X ở Tuyên Quang giàu lên trông thấy

Trồng cam kiểu gì mà cây thấp tè trái tha la quả la liệt, Trưởng thôn 9X ở Tuyên Quang giàu lên trông thấy. Từng rời bản làng đi làm công nhân ở các thành phố lớn, sau khi trở về quê, anh Trương Văn Linh, Trưởng thôn Vĩnh Chùng, xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang đã mạnh dạn chuyển diện tích đất dốc sang trồng cây ăn quả, trồng cây mai (một loại cây họ tre nứa), trồng chuối cho thu nhập tốt.
Vườn cam, chuối của gia đình anh Trương Văn Linh, (SN 1991), Trưởng thôn Vĩnh Chùng, xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang trồng trên đất dốc. Ảnh: Mùa Xuân.

Trưởng thôn 9X và hành trình trở về quê hương làm giàu

Anh Trương Văn Linh, sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở thôn Vĩnh Chùng, xã Đồng Yên (xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cũ) nay là tỉnh Tuyên Quang. Vì hoàn cảnh kinh tế của gia đình khó khăn, anh Linh chỉ học hết THPT ở xã Đồng Yên rồi phải nghỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng.

Cũng vì cuộc sống khó khăn, như bao thanh niên cùng trang lứa, khao khát mong muốn thoát nghèo, anh Linh rời xa vùng quê nghèo Vĩnh Chùng xuống các Công ty ở thành thị làm thuê.

Anh Linh kể: Bốn năm ròng rã trôi qua, bươn trải trong các nhà máy, khu công nghiệp nơi ồn ào phố thị cũng vất vả lắm, để kiếm được đồng tiền phải thâu đêm suốt sáng do áp lực công việc, hiệu suất công việc cao.

Sau những giờ nghỉ làm ở Công ty, anh về phòng trọ, với suy nghĩ và trăn trở, với những câu hỏi “Cả đời mình cứ mãi làm thuê thế này sao? Tại sao không mang sức trẻ về xây dựng quê hương, làm giàu chính nơi mình chôn nhau cắt rốn?”.

Anh Trương Văn Linh, (SN 1991), Trưởng thôn Vĩnh Chùng, xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang thu hoạch cam Vinh. Ảnh: Mùa Xuân.

Trong thời gian xa quê, anh Linh nhận thấy ở quê hương xã Vĩnh Phúc (cũ) bắt đầu rộ lên phong trào phát triển trồng cây ăn quả có múi, nổi bật là cam sành, cam Vinh...

Sau nhiều năm đi làm ăn xa, với kinh nghiệm, kiến thức sống, chút vốn liếng tích cóp và sự quyết tâm, anh Trương Văn Linh quyết định từ bỏ phố thị, trở về quê nhà để khởi nghiệp.

Năm 2020, anh Linh mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích đất dốc trồng cây lương thực ngắn ngày kém hiệu quả sang trồng 1.000 gốc cam Vinh trên diện tích khoảng 2ha. Đây là giống cam Vinh anh Linh đặt mua ở tỉnh Hưng Yên về nên tỷ lệ sống đạt cao, sinh trưởng và phát triển tốt.

"Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, đất không phụ công người, năm 2024, vườn cam của gia đình tôi đã cho thu hoạch vụ đầu tiên được 12 tấn quả, mang về doanh thu hơn 100 triệu đồng.

Con số này cao gấp nhiều lần so với các loại cây trồng cũ trên cùng diện tích. Cây cam bước đầu mang lại thu nhập ổn định và là cây trồng giúp cho gia đình tôi nâng cao thu nhập ". Anh Linh phấn khởi.

Những gốc cam Vinh sai trĩu quả của gia đình anh Trương Văn Linh, (SN 1991), Trưởng thôn Vĩnh Chùng, xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Mùa Xuân.

Mùa này, vườn cam của anh Linh đang vào mùa chín vàng, thơm ngọt khắp triền đồi, mỗi gốc cam sai trĩu cành, anh Linh phải dùng cành cây tre chống cành giữ cây cam khỏi bị gãy đổ.

Đây là năm thứ hai vườn cam cho thu hoạch chính, dự kiến thu xong năng suất sẽ đạt 18 – 20 tấn quả. Với giá bán dao động 13 – 15 nghìn đồng/kg tại vườn sẽ mang lại nguồn thu khoảng 200 triệu đồng.

Cây cam chủ đạo, thêm đa dạng cây trồng để nâng cao thu nhập

Ngoài trồng cam, anh Linh nhận thấy ở thôn còn rất nhiều diện tích đồi trọc, đất trống cần được phủ xanh và khai thác kinh tế.

Năm 2023, anh Linh đã liên kết với một số hộ dân thầu đất để chuyển đổi diện tích đất trống đồi trọc sang trồng 16ha cây mai (thuộc họ nhà tre) để lấy lá và măng.

Đây là mô hình kinh tế mới, ít rủi ro hơn và khai thác được những diện tích đất trũng mà cam không trồng được, tạo ra thu nhập tốt hơn.

Nhờ trồng cam đã và đang giúp gia đình anh Linh vươn lên làm giàu. Ảnh: Mùa Xuân.

Hiện nay, toàn bộ diện tích cây mai đang cho thu hoạch lá. Dự kiến, thu hết vụ này sẽ thu về khoảng 20 tấn lá tươi, với giá bán ổn định hiện tại 16 nghìn đồng/kg, mang lại nguồn thu trên 300 triệu đồng.

Từ mô hình này đã tạo công ăn việc làm thời vụ cho hàng chục lao động địa phương, giúp bà con có thêm thu nhập.

Không chỉ có vậy, để có thêm thu nhập và nhân rộng mô hình kinh tế, đầu năm 2025, anh Linh còn mạnh dạn trồng thêm 3 ha chuối tiêu hồng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp của thôn.

Nhờ trồng cây mai bán lá đã tạo công ăn việc làm thời vụ cho nhiều lao động địa phương. Ảnh: Mùa Xuân.

Anh Trương Văn Linh không chỉ là một triệu phú nông dân chân đất, anh còn là một đảng viên trẻ mang trong mình trách nhiệm lớn lao của một Trưởng thôn.

Sau gần 6 năm trên cương vị Trưởng thôn, anh hiểu rõ làm giàu cá nhân chưa đủ, phải hỗ trợ bà con nhân dân trong thôn cùng phát triển đi lên.

Anh Linh đã cùng Chi ủy, Ban quản lý thôn tuyên truyền, vận động bà con tập trung phát triển trồng các loại cây ăn quả, như cam, chuối tiêu hồng, với tổng diện tích khoảng 50 ha. Đồng thời, trồng 16 ha cây mai bán lá, lấy măng và 220 ha rừng sản xuất...

Nhờ vậy diện mạo vùng quê nông thôn mới ở thôn Vĩnh Chùng hôm nay đã thay da đổi thịt, chất lượng cuộc sống của bà con ngày càng nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người của thôn Vĩnh Chùng đạt 50 triệu đồng/người/năm.

Đặc biệt, thôn có 130 hộ thì nay chỉ còn 8 hộ nghèo, giảm 7 hộ so với năm 2020, thôn Vĩnh Chùng được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Anh Linh cho biết thêm: Thời gian tới, tôi sẽ đứng ra thành lập Hợp tác xã nông nghiệp để liên kết các hộ dân, chuẩn hóa quy trình trồng, chăm sóc và tìm đầu ra ổn định cho cây cam, chuối và cây mai.

Đây là giải pháp căn cơ để nông sản Vĩnh Chùng có thể vươn xa và cạnh tranh bền vững hơn trên thị trường.

Cây mai (họ nhà tre) trồng để bán lá, lấy măng. Ảnh: Mùa Xuân.

Hành trình từ một công nhân tuổi đôi mươi tha hương trở về quê khởi nghiệp nay vùng đất cằn cỗi ngày nào đã và đang phủ xanh cây ăn quả, cây mai, cây chuối trù phú là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, thay đổi tư duy trong sản xuất của đảng viên trẻ, Trưởng thôn Trương Văn Linh.

Từ những cây trồng mới tại thôn Vĩnh Chùng, xã Đồng Yên (Tuyên Quang) của anh Trương Văn Linh đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về khát vọng khởi nghiệp, về ý chí vượt khó và sự tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trẻ trên mặt trận phát triển kinh tế nông thôn để bà con học tập và noi theo.

Video: Mô hình trồng cây ăn quả của gia đình anh Trương Văn Linh, (SN 1991), Trưởng thôn Vĩnh Chùng, xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang.

