Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Nhà nông
Thứ bảy, ngày 29/11/2025 06:22 GMT+7

Ngọn núi cao hơn 700m, cách TPHCM 260km, thuộc tỉnh An Giang, sao có người nói câu bất ngờ: Muốn tu tiên thì cứ lên đây

+ aA -
Phan Hoàng Thứ bảy, ngày 29/11/2025 06:22 GMT+7
Thất Sơn hay còn gọi Bảy Núi ở tỉnh An Giang (vùng Tịnh Biên) là ngọn núi cao hơn 700m so với mực nước biển (cách TPHCM khoảng 260km) được mệnh danh là “nóc nhà” của Đồng bằng sông Cửu Long, với ngọn núi cao nhất là núi Thiên Cấm Sơn huyền bí và lãng mạn gắn liền nhiều truyền thuyết ly kỳ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Lợn nuôi ở Hưng Yên bán giá xuất chuồng thế nào mà hễ nhà nào bán là nhà đó kêu lỗ?

Đồng bằng sông Cửu Long chỉ có tỉnh An Giang được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều ngọn núi lớn nhỏ kỳ vĩ giữa châu thổ rộng lớn.

Trên hành trình mở cõi dừng chân ở đây, các bậc tiền nhân lưu dân người Việt đã chọn bảy ngọn núi tiêu biểu đặt tên chữ Thất Sơn, gọi nôm na Bảy Núi.

Thất Sơn nằm gần biên giới Việt Nam-Campuchia chất chứa nhiều huyền thoại về thiên nhiên và những đạo sĩ tu luyện.

“Muốn tu phật về Phú Yên, muốn tu tiên lên Bảy Núi”. Câu ca dân gian ấy từ nhỏ tôi nằm lòng. Phú Yên quê tôi dựng nhiều chùa chiền, nơi sinh trưởng thánh Liễu Quán thuộc dòng Lâm Tế có tầm ảnh hưởng rộng lớn đến Phật giáo xứ Đàng Trong từ thời Trịnh-Nguyễn phân tranh.


Tình cờ nuôi con đặc sản này ở Bình Định, chả tốn một đồng mua cám viên, nay vớt được "con nửa tỷ đồng"

Còn Bảy Núi từng là nơi cung cấp dữ liệu cho nhà văn Nguyễn Quang Sáng dựng nên thiên tiểu thuyết nổi tiếng “Đất lửa”, và mang lại nguồn cảm hứng cho trang viết của nhiều nhà văn nhà thơ khác sau này.

Thiên Cấm Sơn có tên gọi dân dã núi Cấm là ngọn núi cao nhất trong dãy Thất Sơn “trấn thủ” một góc biên giới Tây Nam.

Đứng sừng sững giữa đồng bằng như viên tướng khổng lồ trấn thủ vùng biên cương, Thiên Cấm Sơn hùng vĩ có hồ nước lớn tương truyền ngày xưa các nàng tiên hay bay về tắm.

Đây cũng là nơi có nhiều thú dữ, các đạo sĩ thường lên tu luyện, gắn với nhiều truyền thuyết ly kỳ trong dân gian.

Quả gùi là loại quả rừng, quả dại ở Tây Ninh, trông bắt bắt, ăn vì sao ngày càng khan hiếm, trái lại bé đi rất nhiều?

Toàn cảnh núi Thiên Cấm Sơn-ngọn núi cao hơn 700m so với mực nước biển của dãy núi Bảy Núi (Thất Sơn), vùng Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cách TPHCM khoảng 260km. Dân gian có câu: Muốn tu Phật về Phú Yên, muốn tu tiên lên Bảy Núi"

Nam bộ có 2 mùa mưa nắng, ở Cà Mau có con sông nào 2 mùa nước mặn, nước ngọt, cá tôm trù phú, cá rô đồng đi nước lụt?

Đưa chúng tôi lên thăm ngọn núi quê hương, nhà thơ Trần Thế Vinh cho biết, tên gọi chính thức bằng văn tự đầu tiên của núi Cấm là Cấm Sơn trong “Đại Nam nhất thống chí” biên soạn cuối thế kỷ XIX, theo đó “thế núi cao ngất, cây cối tươi tốt, là một trong bảy núi. Vì núi cao nên ít người lên đến chót”.

Thiên Cấm Sơn hợp cùng Cửu Long Giang ở ngã ba sông Hậu và sông Châu Đốc tạo thành bức tranh sơn thủy hữu tình “Tiền tam giang, hậu thất lĩnh”.

Đồng thời, từ đỉnh núi cao nhất là vồ Bò Hong với 716 m, chúng ta nhìn xuống khu vực Thiền viện Phật Lớn giống như một lòng chảo được bao bọc bởi các chóp núi chập chùng thật kỳ vĩ.

Đây là vùng cao nguyên trù phú giữa lòng núi Cấm, phù hợp trồng trọt các loại cây nhiệt đới lẫn ôn đới, quanh năm hoa trái xanh tươi đủ sắc màu.

Một giống gà quý Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ mới, đang nhân giống bài bản ở nơi này

Du khách đến Thiên Cấm Sơn quanh năm. Tuy nhiên thời điểm lý tưởng là cuối năm cũ bước sang năm mới.

Đến với chốn bồng lai này, người ta đùa vui rằng, không tu cũng có thể đắc đạo và tự mình trở thành tiên nếu biết buông bỏ tham sân si.

Đặt chân lên đỉnh Thiên Cấm Sơn, chúng ta không những thưởng thức phong cảnh sơn thủy hữu tình, không khí trong lành thoáng mát, mà còn được “tắm mình” trong bao truyền thuyết kỳ bí của ngọn núi thiêng “trấn thủ” biên giới Tây Nam.

Thắp nén hương thơm dâng chư phật và tổ tiên, nghiêng mình trong tiếng chuông ngân giữa chùa cổ uy nghiêm, tâm hồn chúng ta sẽ thấy thanh thản giữa chốn phiêu bồng.

Nhà cổ đất Tiền Giang, làng cổ tỉnh Đồng Tháp, trăm năm rồi mà vẫn đẹp như phim thế này đây, bảo sao người ta đang đến

Núi Cấm, ở vùng Tịnh Biên, tỉnh An Giang có rất nhiều dòng suối và mạch nước ngầm len lỏi qua khe đá.

Nhờ hấp thụ tinh hoa đất trời, nguồn nước ở đây mang theo những nguồn vi khoáng có năng lượng dồi dào.

Những cơn mưa đầu mùa trong lành rơi xuống những đỉnh núi cao, thấm vào khe đá lắng sâu lòng đất trở thành nguồn nước tinh khiết chảy ra các suối và tạo nên lòng hồ rộng lớn.

Theo: Báo Nhân Dân

Tham khảo thêm

Ớn lạnh, nước tràn đồng, đêm đi săn rắn mùa lũ ở An Giang

Ớn lạnh, nước tràn đồng, đêm đi săn rắn mùa lũ ở An Giang

An Giang: Ly kỳ giếng nước cổ to như cái ao hơn trăm năm nay chưa từng cạn

An Giang: Ly kỳ giếng nước cổ to như cái ao hơn trăm năm nay chưa từng cạn

Sự thật về 4 con khỉ trắng-động vật hoang dã lạ mắt trên một hòn đảo, ngành chức năng An Giang yêu cầu xác minh

Sự thật về 4 con khỉ trắng-động vật hoang dã lạ mắt trên một hòn đảo, ngành chức năng An Giang yêu cầu xác minh

Chuyện về loài rắn khổng lồ ở một ngọn núi nổi tiếng An Giang, sự thật là đã bắt được con nặng tới 60 ký

Chuyện về loài rắn khổng lồ ở một ngọn núi nổi tiếng An Giang, sự thật là đã bắt được con nặng tới 60 ký

Sự thật 'nghề bạc tỷ' An Giang: Người là tỷ phú, kẻ 'ngậm bồ hòn'

Sự thật "nghề bạc tỷ" An Giang: Người là tỷ phú, kẻ "ngậm bồ hòn"

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Gạo xuất khẩu sang Philippines nếu còn ảm đạm, vì sao nông dân sẽ phải cân nhắc chuyển sang các giống lúa khác?

Giá gạo Thái Lan bật tăng lên mức cao nhất trong gần bốn tháng do lo ngại về nguồn cung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Giá gạo Việt Nam loại 5% tấm tăng nhẹ lên mức 359–363 USD/tấn. Một nhà giao dịch gạo Việt Nam tại TPHCM lưu ý rằng nếu tình hình xuất khẩu gạo sang Philippines tiếp tục ảm đạm, nông dân có thể sẽ phải cân nhắc chuyển sang các giống lúa khác.

Điếu văn tang lễ vua Lê Thái Tổ nhà Lê sơ là do một ông quan to quê Thái Bình chấp bút, Nguyễn Trãi soạn văn bia

Nhà nông
Điếu văn tang lễ vua Lê Thái Tổ nhà Lê sơ là do một ông quan to quê Thái Bình chấp bút, Nguyễn Trãi soạn văn bia

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO dự báo suy yếu thành vùng áp thấp trước khi đổ bộ đất liền

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO dự báo suy yếu thành vùng áp thấp trước khi đổ bộ đất liền

Xã mới này ở Nghệ An có nông thôn mới hiện đại, đi đường làng quét mã QR ra tên từng hộ gia đình

Nhà nông
Xã mới này ở Nghệ An có nông thôn mới hiện đại, đi đường làng quét mã QR ra tên từng hộ gia đình

Ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi có một người chơi cây cảnh bonsai mini, cây nào cũng khiến vạn người mê thế này

Nhà nông
Ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi có một người chơi cây cảnh bonsai mini, cây nào cũng khiến vạn người mê thế này

Đọc thêm

Thua 0-4 U17 Việt Nam, báo Malaysia cay đắng thừa nhận sự thật
Thể thao

Thua 0-4 U17 Việt Nam, báo Malaysia cay đắng thừa nhận sự thật

Thể thao

Sau thất bại nặng nề 0-4, báo chí Malaysia đồng loạt thừa nhận sự vượt trội về đẳng cấp của U17 Việt Nam và bày tỏ nỗi thất vọng khi đội nhà tan vỡ giấc mơ dự giải châu Á.

Tình cờ nuôi con đặc sản này ở Bình Định, chả tốn một đồng mua cám viên, nay vớt được 'con nửa tỷ đồng'
Nhà nông

Tình cờ nuôi con đặc sản này ở Bình Định, chả tốn một đồng mua cám viên, nay vớt được "con nửa tỷ đồng"

Nhà nông

Với mô hình nuôi ốc bươu đen thương phẩm (nuôi ốc nhồi-1 loài ốc đặc sản) kết hợp sản xuất ốc bươu đen giống, anh Thái Thanh Trí, ở xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Gia Lai, Bình Định) thu về hơn nửa tỷ đồng/năm.

Nữ danh ca hội đủ nhan sắc và tài năng, sớm qua đời ở tuổi 38 vì sinh khó
Văn hóa - Giải trí

Nữ danh ca hội đủ nhan sắc và tài năng, sớm qua đời ở tuổi 38 vì sinh khó

Văn hóa - Giải trí

Danh ca Thanh Hương sớm nổi danh ở tuổi chưa đầy đôi mươi, từng được tôn vinh là “Đệ nhất nữ danh ca” một thời.

U22 Việt Nam chính thức lên đường sang Thái Lan
Thể thao

U22 Việt Nam chính thức lên đường sang Thái Lan

Thể thao

Sáng nay (1/12), đội tuyển U22 Việt Nam đã rời TP.HCM để lên đường sang Bangkok, chính thức bước vào hành trình chinh phục SEA Games 33.

Loại thịt ngon hơn thịt thỏ, nhiều sắt hơn gà và cá, bổ máu, tốt xương, xào mì kiểu này cực hấp dẫn
Gia đình

Loại thịt ngon hơn thịt thỏ, nhiều sắt hơn gà và cá, bổ máu, tốt xương, xào mì kiểu này cực hấp dẫn

Gia đình

Loại thịt này chứa rất nhiều chất sắt, trong đó, đặc biệt là sắt heme, một dạng sắt mà cơ thể có thể hấp thụ tốt hơn nhiều so với sắt từ thực vật.

Cảnh báo nhiều bệnh truyền nhiễm gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu kích hoạt hệ thống giám sát, kiểm soát dịch
Xã hội

Cảnh báo nhiều bệnh truyền nhiễm gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu kích hoạt hệ thống giám sát, kiểm soát dịch

Xã hội

Bộ Y tế cảnh báo nhiều bệnh truyền nhiễm tăng mạnh trong tháng 11, sự cộng hưởng của cúm mùa và viêm màng não làm gia tăng áp lực điều trị tại các cơ sở y tế. Chính vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương kích hoạt hệ thống giám sát, phát hiện sớm và xử lý dứt điểm ổ dịch theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đắk Lắk: Ký ức kinh hoàng và nỗ lực gắng gượng vực dậy sau lũ dữ
Xã hội

Đắk Lắk: Ký ức kinh hoàng và nỗ lực gắng gượng vực dậy sau lũ dữ

Xã hội

Những ngày sau trận lũ dữ quét qua thôn Hiệp Đồng, xã Hoà Xuân, tỉnh Đắk Lắk (khu vực trước đây thuộc Phú Yên), cả vùng quê nghèo vẫn tan hoang. Con đường dẫn vào thôn loang lổ bùn đất, từng vệt nước đọng kéo thành mảng dài lổn nhổn rác rưởi.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Chị em chính là những “nữ chiến binh thầm lặng” của kinh tế tư nhân
Doanh nghiệp

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Chị em chính là những “nữ chiến binh thầm lặng” của kinh tế tư nhân

Doanh nghiệp

 Sáng 30/11 tại Hội nghị Tổng kết Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025 (Đề án 939) và triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 – 2035 (Đề án 2415) và biểu dương các điển hình hợp tác xã do phụ nữ quản lý năm 2025 đã diễn ra tại Hà Nội với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và trực tuyến với 34 điểm cầu khắp cả nước.

VPBank và 60 ngày đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển mình bứt phá
Kinh tế

VPBank và 60 ngày đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển mình bứt phá

Kinh tế

Hưởng ứng chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”của Cục Thuế (Bộ Tài chính), VPBank triển khai chương trình “60 ngày đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển mình bứt phá”.

“Quẹt là cộng – sống cực chill”: Nhận đến 3,5 triệu đồng khi mở thẻ Visa Vietcombank mùa cuối năm
Kinh tế

“Quẹt là cộng – sống cực chill”: Nhận đến 3,5 triệu đồng khi mở thẻ Visa Vietcombank mùa cuối năm

Kinh tế

Vietcombank chính thức triển khai chương trình ưu đãi “Quẹt là cộng – Sống cực chill” dành cho khách hàng phát hành mới thẻ thanh toán quốc tế Vietcombank Visa, mang đến ưu đãi hoàn tiền lên tới 3,5 triệu đồng cho mỗi chủ thẻ với cơ chế hoàn tiền trực tiếp cùng điều kiện dễ dàng.

Chuyện người phụ nữ dân tộc Thái mang bản sắc văn hóa vào du lịch cộng đồng
Giảm nghèo bốn phương

Chuyện người phụ nữ dân tộc Thái mang bản sắc văn hóa vào du lịch cộng đồng

Giảm nghèo bốn phương

Hợp tác xã "Homestay Mường Lay" do chị Lù Thị Toản khởi xướng đã giúp những những người phụ nữ vùng cao liên kết lại, cùng nhau phát triển du lịch cộng đồng, biến nếp nhà sàn, nghề đan lát và ẩm thực truyền thống thành sinh kế bền vững.

Ngân hàng bán lẻ MSB được vinh danh tại giải thưởng Sáng tạo Quốc tế 2025
Doanh nghiệp

Ngân hàng bán lẻ MSB được vinh danh tại giải thưởng Sáng tạo Quốc tế 2025

Doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa được vinh danh tại Giải thưởng Sáng tạo Quốc tế 2025 (International Innovation Awards – IIA 2025), một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu châu Á do Enterprise Asia tổ chức.

Triển khai 'Chiến dịch Quang Trung', thần tốc hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình bị hư hỏng do mưa lũ xong trước 31/12
Nhà nông

Triển khai "Chiến dịch Quang Trung", thần tốc hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình bị hư hỏng do mưa lũ xong trước 31/12

Nhà nông

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động và triển khai ngay "Chiến dịch Quang Trung", huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình có nhà bị hư hỏng nặng do mưa lũ, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12/2025.

Những lợi thế thương mại độc bản của biệt thự đơn lập đầu hồi có sân vườn tại Vinhomes Golden City
Nhà đất

Những lợi thế thương mại độc bản của biệt thự đơn lập đầu hồi có sân vườn tại Vinhomes Golden City

Nhà đất

 Tầng lớp khách hàng cao cấp đang dịch chuyển sang những không gian kinh doanh có phong cách riêng, nơi thiết kế, quy hoạch, cảnh quan, tiện ích đều tham gia vào chuỗi trải nghiệm. Đáp ứng nhu cầu đó, Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng) cung cấp dòng sản phẩm The Golden Regal - dòng biệt thự đơn lập đầu hồi có sân vườn, mang tới mặt bằng kinh doanh quy mô lớn, giàu thẩm mỹ và nâng tầm nhiều loại hình kinh doanh.

Thái Nguyên: Vi phạm đất đai, xây dựng kéo dài ở xã Ba Bể sẽ được xử lý dứt điểm
Bạn đọc

Thái Nguyên: Vi phạm đất đai, xây dựng kéo dài ở xã Ba Bể sẽ được xử lý dứt điểm

Bạn đọc

Nhiều vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tồn tại nhiều năm ở xã Ba Bể (tỉnh Thái Nguyên) đang được chính quyền xã mới sau sáp nhập tập trung chấn chỉnh. Hiện Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ toàn bộ các trường hợp nhằm xử lý dứt điểm, lập lại kỷ cương.

Nâng cấp kỹ năng quản lý lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn Thủ đô
Giao thông - Xây dựng

Nâng cấp kỹ năng quản lý lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn Thủ đô

Giao thông - Xây dựng

280 cán bộ sẽ được tập huấn một số nhiệm vụ cơ bản như phân cấp trong công tác thẩm định và cấp phép xây dựng; phân cấp trong quản lý chất lượng lượng công trình xây dựng; phân cấp trong quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

U17 Việt Nam toàn thắng 5 trận, ghi 30 bàn, HLV Cristiano Roland chỉ ra bí quyết
Thể thao

U17 Việt Nam toàn thắng 5 trận, ghi 30 bàn, HLV Cristiano Roland chỉ ra bí quyết

Thể thao

Chia sẻ về việc cùng U17 Việt Nam toàn thắng 5 trận ở vòng loại U17 châu Á 2026, ghi tới 30 bàn và không thủng lưới bàn nào, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh: "Như tôi đã nói từ đầu, tư duy của chúng tôi luôn là từng trận, từng trận một. Lên kế hoạch, chỉ cho các cầu thủ thấy con đường và các em thực hiện nó".

Tự động hóa khi đi máy bay: Hành khách tiết kiệm thời gian, bỏ dần thủ tục giấy tờ
Chuyển động Sài Gòn

Tự động hóa khi đi máy bay: Hành khách tiết kiệm thời gian, bỏ dần thủ tục giấy tờ

Chuyển động Sài Gòn

Từ hôm nay (1/2), hành khách đi máy bay không có hành lý ký gửi sẽ bắt buộc thực hiện thủ tục bằng VNeID hoặc tại kiosk tự phục vụ.

Xuất khẩu khó, nhu cầu trong nước tăng 20%: Thép Việt tìm điểm cân bằng mới
Nhà đất

Xuất khẩu khó, nhu cầu trong nước tăng 20%: Thép Việt tìm điểm cân bằng mới

Nhà đất

Bước sang 2026, ngành thép được dự báo phục hồi tích cực nhờ nhu cầu trong nước và đầu tư công, dù xuất khẩu còn chịu sức ép từ phòng vệ thương mại, dư cung Trung Quốc và cạnh tranh nội địa gia tăng.

Ông Nguyễn Văn Út giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai
Tin tức

Ông Nguyễn Văn Út giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai

Tin tức

Ngày 1/12, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố các quyết định liên quan đến công tác cán bộ thuộc Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Hành trình 'Nghĩa tình Bình Điền': Từ gói sinh kế Thanh Hóa đến hỗ trợ khẩn cấp cho bà con vùng lũ miền Trung
Tin tức

Hành trình "Nghĩa tình Bình Điền": Từ gói sinh kế Thanh Hóa đến hỗ trợ khẩn cấp cho bà con vùng lũ miền Trung

Tin tức

Chỉ trong vòng một tuần lễ cuối tháng 11, người Bình Điền đã dệt nên một hành trình nhân ái đầy cảm xúc trải dài từ Bắc Trung Bộ vào khúc ruột miền Trung - Tây Nguyên. Từ việc trao sinh kế tái thiết tại Thanh Hóa đến những hỗ trợ khẩn cấp "thần tốc" của ban lãnh đạo, với tinh thần "Ở đâu nông dân khó, ở đó có Bình Điền" chưa bao giờ rực sáng đến thế.

Ukraine tấn công tài sản dầu mỏ của Nga ở Biển Đen, nhiều nước lên án
Thế giới

Ukraine tấn công tài sản dầu mỏ của Nga ở Biển Đen, nhiều nước lên án

Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ và Kazakhstan đã lên án các cuộc tấn công của Ukraine vào các tài sản dầu mỏ của Nga ở Biển Đen và kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công tiếp theo có thể đe dọa đến nguồn cung cấp năng lượng cho các quốc gia lân cận.

TP.HCM đẩy mạnh giảm phát thải khí mê-tan: Nhiều kết quả nổi bật, kiến nghị hoàn thiện cơ chế hỗ trợ
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đẩy mạnh giảm phát thải khí mê-tan: Nhiều kết quả nổi bật, kiến nghị hoàn thiện cơ chế hỗ trợ

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM ghi nhận nhiều kết quả rõ nét trong giảm phát thải khí mê-tan ở các lĩnh vực chất thải rắn, nước thải, trồng trọt và chăn nuôi. Thành phố đồng thời kiến nghị tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ để tạo đột phá trong giai đoạn tới.

Gạo Việt Nam phải cạnh tranh với gạo của quốc gia đông dân nhất thế giới, nước mua gạo nhiều nhất thế giới cấm nhập khẩu
Nhà nông

Gạo Việt Nam phải cạnh tranh với gạo của quốc gia đông dân nhất thế giới, nước mua gạo nhiều nhất thế giới cấm nhập khẩu

Nhà nông

Việt Nam là 1 trong 3 quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới đang chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, đặc biệt khi Ấn Độ-quốc gia đông dân nhất thế giới, đang nổi lên như “ngòi nổ” của làn sóng dư cung gạo toàn cầu...Philippines - quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới đã tạm dừng nhập khẩu trong hai tháng...

Thanh tra Chính phủ thanh tra việc quản lý vốn và tài sản của Nhà nước tại TKV
Bạn đọc

Thanh tra Chính phủ thanh tra việc quản lý vốn và tài sản của Nhà nước tại TKV

Bạn đọc

Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức công bố quyết định thanh tra công tác quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Cần quản lý thống nhất loại tài nguyên đặc biệt quan trọng, nền tảng cho bán dẫn, xe điện, quốc phòng
Tin tức

Cần quản lý thống nhất loại tài nguyên đặc biệt quan trọng, nền tảng cho bán dẫn, xe điện, quốc phòng

Tin tức

Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) cho rằng đã đến lúc cần định danh đất hiếm là loại tài nguyên đặc biệt quan trọng. Việc quản lý thống nhất nguồn khoáng sản này ở cấp quốc gia được xem là bước đi chiến lược, tạo tiền đề vững chắc để phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn như bán dẫn, xe điện và quốc phòng.

Quốc hội bổ sung việc sửa Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, Đà Nẵng
Tin tức

Quốc hội bổ sung việc sửa Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, Đà Nẵng

Tin tức

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 2 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM và TP.Đà Nẵng.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An nâng cao cải cách hành chính hướng tới phát triển bền vững-hiện đại–hiệu quả
Nhà nông

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An nâng cao cải cách hành chính hướng tới phát triển bền vững-hiện đại–hiệu quả
6

Nhà nông

Công tác cải cách hành chính được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An (Quỹ BVPTR) xác định là chìa khóa để phát triển bền vững - hiện đại - hiệu quả trong kỷ nguyên mở. Đến nay, công tác cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cho đơn vị hoạt động hiệu quả, minh bạch, huy động được nhiều nguồn lực để bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân nhận Huy chương Bạc thay con trai, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực vắng mặt vì ốm nặng
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân nhận Huy chương Bạc thay con trai, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực vắng mặt vì ốm nặng

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân nhận giải thưởng thay con trai, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực cũng không thể đến nhận giải tại Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm 2025.

Thị trường bơm thêm hàng loạt dự án mới, mở đường cho chu kỳ bứt phá 2026
Nhà đất

Thị trường bơm thêm hàng loạt dự án mới, mở đường cho chu kỳ bứt phá 2026

Nhà đất

Thị trường nhà ở ghi nhận nhịp sôi động trở lại khi loạt dự án lớn đồng loạt mở bán trong quý 3/2025. Nguồn cung bứt phá tại cả Hà Nội và TP. HCM, kéo theo sức hấp thụ cải thiện và kỳ vọng chu kỳ tăng trưởng mới từ 2026.

Tin đọc nhiều

1

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

2

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

3

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

4

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

5

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

BTV Thời sự là 'mỹ nhân đời đầu VTV', từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ