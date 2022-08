Làng toàn thanh niên lập chốt trồng thứ cây quý như vàng dưới tán rừng âm u ở Quảng Nam

Từ mô hình “Nhóm hộ trồng sâm” do UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) phát động, hỗ trợ, những vườn sâm Ngọc Linh bạt ngàn xen dưới những tán rừng già của 47 hộ gia đình thanh niên ở làng Tăk Rân (thôn 2, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My). Mô hình trồng sâm đang góp phần giúp nhiều hộ thanh niên nơi đây từng bước thoát nghèo.