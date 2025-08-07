Trong vòng 15 ngày mà giá cau tươi ở Đắk Lắk bật tăng gấp đôi, người bán vui, kẻ mua lo ngay ngáy, vì sao vậy?

Trồng cau xen canh trong vườn cà phê, sầu riêng – nông dân Đắk Lắk "bỏ túi" khối tiền

Anh Nguyễn Văn Đức, ở thôn 17, xã Ea Ning (huyện Cư Kuin cũ), tỉnh Đắk Lắk, cho biết gia đình anh có hơn 2ha đất trồng xen 300 cây cà phê, 200 cây sầu riêng và khoảng 500 cây cau. Năm ngoái, chỉ riêng tiền thu bói của những cau đã mang về hơn 100 triệu đồng.

Anh Nguyễn Văn Đức, ở thôn 17, xã Ea Ning (huyện Cư Kuin cũ), tỉnh Đắk Lắk đang kiểm tra những cây cau khoảng 5 năm tuổi đang cho thu hoạch.

"Đầu vụ năm nay, tôi vừa bán 5 tạ cau tươi với giá 65.000 đồng/kg, thu về 32,5 triệu đồng. Trồng xen canh nên vườn nhà tôi có thu nhập gần như quanh năm.

Giá cau hiện đang ở mức rất tốt, hôm qua tôi bán xong thì hôm nay đã thấy thương lái báo giá tăng thêm 2.000 đồng mỗi ký", anh Đức chia sẻ.

Anh Đức cũng chia sẻ thêm, toàn bộ số cau được anh trồng xen ở các lối đi và hàng rào trong vườn, không tốn diện tích, nhưng lại mang lại nguồn thu đáng kể.

Chị Dương Thị Tuyết Sương, ở thôn 8, xã Ea Ktur (xã Ea BHôk, huyện Cư Kuin cũ), tỉnh Đắk Lắk, cho biết gia đình hiện sở hữu 2,1ha đất sản xuất, vừa làm trang trại nuôi gà vừa trồng xen canh cây cau cùng với cà phê và sầu riêng. Việc tận dụng diện tích hợp lý giúp khu vườn luôn xanh tốt, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chị Dương Thị Tuyết Sương, ở thôn 8, xã Ea Ktur (xã Ea BHôk, huyện Cư Kuin cũ), tỉnh Đắk Lắk đứng trước vườn cau mới trồng thêm vào năm 2023.

“Năm ngoái, thương lái vào tận vườn mua toàn bộ cau với giá 600.000 đồng mỗi cây. Vì không có thời gian thu hoạch nên tôi quyết định bán trọn gói theo cả mùa – thương lái chốt giá rồi tự thu hái dần cho đến sát Tết. Vừa tiện cho mình mà cũng có nguồn thu ổn định, khỏi lo rớt giá giữa vụ”, chị Sương chia sẻ.

Năm nay, vườn cau tiếp tục phát triển tốt, cây lớn hơn, trái ra sai hơn. Một số thương lái quen đã quay lại đặt vấn đề thu mua với giá tương tự năm ngoái – 600.000 đồng mỗi cây, nhưng chị Sương chưa đồng ý.

“Tôi tin giá năm nay sẽ còn tốt hơn vì năng suất cao hơn hẳn. Cứ để thêm ít bữa nữa, chờ giá lên, rồi mình tính tiếp”, chị Sương vui vẻ nói thêm.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, anh Nguyễn Văn Hà, ở xã Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột cũ), tỉnh Đắk Lắk cho biết, giá cau tươi trên địa bàn đang tăng mạnh từng ngày. "Cách đây nửa tháng, giá cau tươi chỉ dao động 35.000 – 40.000 đồng/kg. Nhưng khoảng một tuần nay đã vọt lên 60.000 – 70.000 đồng/kg, tùy theo chất lượng quả", anh Hà thông tin.

Theo anh Hà, cau loại 1 – hay còn gọi là “cau đen” – là những trái có kích cỡ từ 30 đến 37 quả/1kg, không bị già. Ngoài ra, buồng cau cũng phải đạt trọng lượng tối thiểu từ 5,7kg trở lên mới đạt chuẩn.

Cũng theo anh Hà, cau loại 2 – còn gọi là “cau trắng” – gồm những trái có kích cỡ từ 30 đến 45 quả/kg, không quá già. Buồng cau có trọng lượng dưới 5,7kg, tối thiểu 3kg/buồng.

Theo anh Hà, khu vực Đạt Lý, phường Tân An (trước đây là xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột cũ) hiện là nơi có giá cau cao nhất tỉnh Đắk Lắk.

Những buồng cau đạt chuẩn được anh Hà thu mua tại khu vực Đạt Lý, phường Tân An (trước đây là xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột cũ), tỉnh Đắk Lắk.

“Cau ở Đạt Lý nổi tiếng mẫu mã đẹp, da bóng, vỏ mỏng, sơ mềm, ruột trắng, vị ngọt thanh. Hầu hết đạt chuẩn loại 1 (còn gọi là cau đen), nên luôn được thu mua với giá cao hơn mặt bằng chung”, anh cho biết.

Tuy nhiên, anh Hà cũng thừa nhận, việc thu mua cau năm nay khó khăn hơn hẳn so với năm ngoái do tỷ lệ cau đạt chuẩn thấp, trong khi yêu cầu từ các lò sấy ngày càng khắt khe.

“Thương lái nếu không có kinh nghiệm, chỉ cần mua một tấn cau mà có 2 tạ bị rớt xuống loại 2 là đã lỗ khoảng 10.000 đồng/kg. Nếu rơi vào loại 3 (cau phế), giá chỉ còn 15.000 – 20.000 đồng/kg, lỗ nặng”, anh Hà chia sẻ.

Dù chưa chính thức vào vụ thu hoạch chính, nhưng chỉ sau khoảng 15 ngày, giá cau tươi ở Đắk Lắk đã tăng gấp đôi từ 35.000 đồng/kg lên 70.000/kg.

Anh Nguyễn Hữu Nam, thương lái chuyên thu mua cau tươi tại thôn Nam Hòa, xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk, cũng xác nhận đà tăng của giá cau tươi. Theo anh Nam, khoảng 20 ngày trước, giá cau chỉ ở mức 30.000 – 35.000 đồng/kg.

“Mấy ngày gần đây, giá tăng vọt lên 60.000 – 70.000 đồng/kg đối với loại quả to, tròn, đều”, anh Nam cho biết.

Lý giải nguyên nhân, anh Nam cho rằng do đã bước vào đầu vụ chính, nguồn cung bắt đầu dồi dào hơn, các lò sấy hoạt động trở lại khiến nhu cầu tăng mạnh. Tuy nhiên, điều khiến thương lái "đau đầu" là tiêu chuẩn thu mua của các lò sấy năm nay rất nghiêm ngặt.

Anh Nguyễn Hữu Nam, thương lái chuyên thu mua cau tươi tại thôn Nam Hòa, xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk đang cân những buồng cau tươi.

“So với năm ngoái, năm nay các lò sấy thu mua cau tươi khó hơn hẳn. Cau đạt loại 1 (cau đen) ở các vườn lại có tỷ lệ thấp. Thu gom cau tươi với giá 60.000-70.000 đồng/kg nhưng nếu không đạt chuẩn thì chỉ bán được 60.000 đồng/kg cho loại 2, thậm chí 20.000 đồng/kg với loại 3, rất dễ bị lỗ nặng”, anh Nam chia sẻ.

Trung bình mỗi ngày, đội thu mua của anh Nam gồm 7 người đi gom hàng tại các vườn, thu về khoảng 3 tấn cau tươi để cung cấp cho các lò sấy.

“Nhưng tình hình này khó quá, hôm nay tôi quyết định tạm dừng thu mua để tránh lỗ thêm và tìm cách thu mua hợp lý hơn”, anh Nam nói.