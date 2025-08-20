Trữ Tú cung của Từ Hi Thái hậu có gì đáng chú ý?

Từ trước đến nay, Từ Hi Thái hậu là một nhân vật không quá xa lạ trong lịch sử Trung Quốc. Theo ghi chép lịch sử, Từ Hi Thái hậu ban đầu chỉ là một phi tần bé nhỏ trong hậu cung. Tuy nhiên, do chiếm được sự sủng ái của vua Hàm Phong, bà đã dần được lên được vị trí Hoàng hậu, Thái hậu và nắm quyền cai trị trong suốt 47 năm cũng như kiểm soát vận mệnh của đất nước vào cuối triều đại nhà Thanh.

Từ Hi Thái hậu là nhân vật quyền lực cuối triều đại nhà Thanh

Bên cạnh đó, Từ Hi Thái hậu còn được biết đến là một người sành điệu, thời trang và thích chụp ảnh. Vào cuối thế kỷ 19, khi văn minh phương Tây du nhập Trung Quốc, Từ Hi là một trong những người đầu tiên được thưởng thức đèn điện, ô tô Mercedes-Benz, máy ảnh, nước hoa Pháp...

Do là người đam mê sự xa hoa, nhiều người đồn đoán rằng bên trong nơi mà Từ Hi sinh hoạt mỗi ngày cũng được trang trí lộng lẫy với nhiều món bảo vật quý hiếm. Vậy điều này liệu có đúng?

Từ khi nhập cung trở thành đệ nhất sủng phi của Hàm Phong Đế đến khi trở thành Thái hậu, Từ Hi đã ở gần như toàn bộ Tây lục cung trong Tử Cấm Thành. Tuy nhiên, Trữ Tú cung được coi là nơi giúp Từ Hi bước đầu có được quyền lực của mình khi đây cũng chính là nơi bà sinh ra Hoàng đế Đồng Trị.

Được xây dựng hoàn thành vào năm triều Minh năm Vĩnh Lạc thứ 18 (năm 1420), Trữ Tú Cung có tên ban đầu là Thọ Xương cung. Cho đến năm Gia Tĩnh thứ mười bốn (năm 1535), nơi này được đổi tên thành Trữ Tú cung, trong đó Trữ Tú có nghĩa là "giữ lại điều đẹp đẽ, tinh túy nhất". Sau này, khi Từ Hi Thái hậu chuyển đi, Trữ Tú Cung vẫn được sử dụng là nơi ở của các phi tần và tên tuổi của nó vẫn gắn liền với Từ Hi Thái hậu

Phần cổng vào Trữ Tú cung được khắc gỗ tinh xảo với họa tiết hình cây trúc

Theo: Theo Phụ Nữ Số