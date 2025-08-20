Trữ Tú cung của Từ Hi Thái hậu có gì đáng chú ý?

Vì sao rapper Negav bị chỉ trích dữ dội sau gần một năm xảy ra scandal?
Sau gần một năm xảy ra những lùm xùm về phát ngôn, rapper Negav vẫn bị công chúng phản đối khi trở lại trong một sự kiện quảng bá.
Từ trước đến nay, Từ Hi Thái hậu là một nhân vật không quá xa lạ trong lịch sử Trung Quốc. Theo ghi chép lịch sử, Từ Hi Thái hậu ban đầu chỉ là một phi tần bé nhỏ trong hậu cung. Tuy nhiên, do chiếm được sự sủng ái của vua Hàm Phong, bà đã dần được lên được vị trí Hoàng hậu, Thái hậu và nắm quyền cai trị trong suốt 47 năm cũng như kiểm soát vận mệnh của đất nước vào cuối triều đại nhà Thanh.
Bên cạnh đó, Từ Hi Thái hậu còn được biết đến là một người sành điệu, thời trang và thích chụp ảnh. Vào cuối thế kỷ 19, khi văn minh phương Tây du nhập Trung Quốc, Từ Hi là một trong những người đầu tiên được thưởng thức đèn điện, ô tô Mercedes-Benz, máy ảnh, nước hoa Pháp...
Do là người đam mê sự xa hoa, nhiều người đồn đoán rằng bên trong nơi mà Từ Hi sinh hoạt mỗi ngày cũng được trang trí lộng lẫy với nhiều món bảo vật quý hiếm. Vậy điều này liệu có đúng?
Từ khi nhập cung trở thành đệ nhất sủng phi của Hàm Phong Đế đến khi trở thành Thái hậu, Từ Hi đã ở gần như toàn bộ Tây lục cung trong Tử Cấm Thành. Tuy nhiên, Trữ Tú cung được coi là nơi giúp Từ Hi bước đầu có được quyền lực của mình khi đây cũng chính là nơi bà sinh ra Hoàng đế Đồng Trị.
Được xây dựng hoàn thành vào năm triều Minh năm Vĩnh Lạc thứ 18 (năm 1420), Trữ Tú Cung có tên ban đầu là Thọ Xương cung. Cho đến năm Gia Tĩnh thứ mười bốn (năm 1535), nơi này được đổi tên thành Trữ Tú cung, trong đó Trữ Tú có nghĩa là "giữ lại điều đẹp đẽ, tinh túy nhất". Sau này, khi Từ Hi Thái hậu chuyển đi, Trữ Tú Cung vẫn được sử dụng là nơi ở của các phi tần và tên tuổi của nó vẫn gắn liền với Từ Hi Thái hậu
Dương Kinh nhà Mạc ở đâu? Nhà Mạc đã làm gì để xây dựng Dương Kinh? Vai trò của nó như thế nào đối với vận mệnh của Vương triều Mạc? Đây là một vấn đề đã làm tốn không ít giấy mực của các nhà nghiên cứu, đặc biệt trong những thập kỷ gần đây.