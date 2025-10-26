Trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Cuộc đua nghẹt thở giành vòng nguyệt quế

Đúng 8h30 sáng, trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 25 chính thức bắt đầu, hứa hẹn một cuộc đua trí tuệ kịch tính. Bốn "nhà leo núi" ngang tài ngang sức gồm Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học Huế, Nhất Quý I), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Nhất Quý II), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Nhất Quý III) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nhất Quý IV).

Theo kết quả bốc thăm, thứ tự thi đấu lần lượt là Duy Khoa (Vị trí 1), Thanh Tùng (Vị trí 2), Bảo Khánh (Vị trí 3) và Nhựt Lam (Vị trí 4).