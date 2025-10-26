Trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Cuộc đua nghẹt thở giành vòng nguyệt quế

11 tác phẩm đạt giải Cuộc thi viết ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025
Ban Giám khảo Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần IV năm 2025 đã chọn ra 11 tác phẩm có nội dung hay, xúc động, phù hợp với thể lệ, tiêu chí cuộc thi để trao giải vào ngày 31/10.
Đúng 8h30 sáng, trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 25 chính thức bắt đầu, hứa hẹn một cuộc đua trí tuệ kịch tính. Bốn "nhà leo núi" ngang tài ngang sức gồm Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học Huế, Nhất Quý I), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Nhất Quý II), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Nhất Quý III) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nhất Quý IV).
Theo kết quả bốc thăm, thứ tự thi đấu lần lượt là Duy Khoa (Vị trí 1), Thanh Tùng (Vị trí 2), Bảo Khánh (Vị trí 3) và Nhựt Lam (Vị trí 4).
Từng được kỳ vọng trở thành “lá phổi xanh” của khu đô thị Mộ Lao (phường Hà Đông, Hà Nội), mang đến không gian vui chơi, thư giãn cho người dân, nhưng đến nay, công viên Mộ Lao lại rơi vào cảnh rác thải khắp nơi, cây cối mọc um tùm cảm giác như không có bàn tay con người chăm, tỉa.
Công an xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cũ) đang thông báo rộng rãi để xác minh nhân thân nạn nhân được phát hiện nổi trên sông Gò Bồi sáng 26/10.
UBND TP. Hà Nội vừa cho phép Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội (MIC) chuyển hơn 2,5 ha đất tại 54 Tố Hữu để thực hiện dự án tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở MIC Tower.
Ngôi nhà 3 tầng rộng 400 m2, hoàn thiện với ngân sách khoảng 13 tỷ đồng, được thiết kế theo triết lý “gia đình như một cái cây” - nơi các thế hệ cùng chung sống nhưng vẫn giữ được sự riêng tư. Không gian tối giản, tràn ngập ánh sáng mang lại cảm giác hiện đại và gắn kết yêu thương.
Chiến thắng nghẹt thở, rượt đuổi từng điểm số, với 215 điểm, Bảo Khánh xuất sắc giành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025.
Xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang từ lâu được mệnh danh là "thủ phủ" của các loại cây ăn quả đặc sản, trong đó cam sành Hàm Yên từng là niềm tự hào mang lại nguồn thu nhập ổn định, xoá nghèo cho người dân nơi đây. Tuy nhiên, những năm gần đây, vùng đất này đối diện với nhiều khó khăn do diện tích cam truyền thống sụt giảm do già cỗi, dịch bệnh và biến động giá cả thị trường.
Từ ngày 13-18/9, đoàn Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dẫn đầu thăm và làm việc tại Cuba. Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba phối hợp với Bộ Nông nghiệp Cuba thu xếp chương trình Đoàn làm việc với lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp, Bộ Công nghiệp Thực phẩm, Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba và Tập đoàn Công nghệ sinh học Labiofam; thăm thực tế các dự án hợp tác giữa Việt Nam và Cuba trong sản xuất lúa gạo và nuôi trồng thủy sản tại các tỉnh Pinar del Rio và Matanzas.
Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi UBND tỉnh, đề xuất lựa chọn vị trí xây dựng Khu Trung tâm hành chính tỉnh tại Khu kinh tế Nhơn Hội (TP.Quy Nhơn, Bình Định cũ) thuộc khu vực bán đảo Phương Mai (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai).
Khi chiến tranh không ngừng leo thang, mỗi ngày ở Ukraine, hàng chục, hàng trăm người lính của cả 2 bên tham chiến lại ngã xuống. Đội tình nguyện “Platsdarm”, do Oleksii Yukov dẫn đầu, đang ngày đêm tìm kiếm và đưa thi thể những người đã chết trở về nhà.
Tách thửa đất thổ cư hiện nay phải đáp ứng nhiều điều về diện tích, quy hoạch và mục đích sử dụng. Theo luật sư, ngoài việc chuẩn bị hồ sơ, người dân còn phải nộp phí đo đạc, lệ phí cấp sổ đỏ và các khoản hành chính khác.
Lễ hội Mùa Đông Sa Pa năm 2025 và Lễ hội Hoa sen đá đã chính thức diễn ra tại Vườn An Nhiên – Khu du lịch Cáp treo (Sun World Fansipan Legend Sa Pa). Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch sôi động kéo dài đến đầu năm 2026 trên địa bàn Khu du lịch Quốc gia Sa Pa.
Các chuyên gia cảnh báo việc đặt trứng, sữa, bơ hay thịt sống ở ngăn cửa tủ lạnh là sai lầm phổ biến, có thể khiến thực phẩm nhanh hỏng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
Sau một tháng triển khai (từ 25/9 đến 24/10), 124/124 xã, phường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024–2029, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.
Ca khúc mới phát hành của Cruz Beckham gây tranh cãi vì có ca từ về chất kích thích và tình dục.
Với tiềm năng, lợi thế hệ thống danh lam thắng cảnh đặc sắc, di sản văn hóa phong phú cùng với việc tổ chức nhiều sự kiện văn hoá, thể thao, nghệ thuật..., ngành du lịch tỉnh Tuyên Quang đã và đang vươn mình trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng Đông Bắc.
"One battle after another" được đánh giá rất cao về chất lượng, nhưng kết quả phòng vé không cao như kỳ vọng. Phim nhiều khả năng gây lỗ 100 triệu USD.
Công an phường Phương Liệt, TP Hà Nội vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ giải cứu một cô gái trẻ bị công an “rởm” bắt cóc online, khống chế phá két sắt, lấy tiền và vàng của gia đình.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường vùng cao Đà Nẵng bị sạt lở, chia cắt; nước sông suối dâng nhanh, chính quyền địa phương khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm và cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Real Madrid vs Barcelona là cuộc đọ sức thuộc vòng 10 La Liga và hai đội bóng đang đạt phong độ cao có thể chia điểm ở trận El Clasico đầu tiên trong mùa giải 2025/2026.
Ngày 25/10, tại thôn Bản Noong, xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra Hội thi cắt lúa nếp và làm bánh giầy năm 2025. Đây không chỉ là lễ hội tôn vinh lao động mà còn là bước đi chiến lược nhằm gắn kết văn hóa bản địa với phát triển du lịch.
Vượt qua hàng chục đội thi quốc tế của 2 nước Lào và Trung Quốc, các nghệ nhân dệt thổ cẩm dân tộc Lào ở xã Núa Ngam tỉnh Điện Biên đã xuất sắc giành giải Nhì tại Hội thi kỹ năng nghề dệt thổ cẩm truyền thống dân tộc “Phổ Nhĩ – Sáng tạo và Thành công” năm 2025.
Sau 7 năm đi lại khó khăn do mắc bệnh bại não thể co cứng, cậu bé 7 tuổi đã có những bước đi vững vàng đầu tiên nhờ phương pháp điều trị mới.
UBND TP.HCM yêu cầu các xã, phường, đặc khu ven biển phải gửi báo cáo rà soát tàu cá định kỳ trước 15h thứ năm hằng tuần. Đây là việc làm nhằm quản lý tàu cá chặt chẽ trong công cuộc chống khai thác IUU.
Trên không, dưới biển, lẫn trên bộ, quân đội Nga và Ukraine đang cuốn vào cuộc đấu trí sinh tử, nơi mỗi bên liên tục tìm cách ứng biến và sáng tạo để vượt mặt đối phương, theo CNN.
3 con giáp được Thần Tài ưu ái, có vận may tài chính bùng nổ trong nửa tháng tới, có cơ hội đón nhận nguồn thu nhập dồi dào.
Dù còn gần 1 tháng nữa bưởi Diễn mới vào chính vụ, nhưng với mục tiêu xuất khẩu 100 tấn bưởi ngon, bưởi sạch sang EU, Mỹ và mở rộng thị trường Hàn Quốc, các hộ trồng bưởi Diễn ở xóm Đại Đồng (xã Ngọc Lương , huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình trước đây nay là xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ) đang dồn toàn lực "chăm bẵm", bám vườn từng ngày, chăm sóc theo tuân thủ quy trình GlobalGAP...
Dù Bộ Xây dựng đã gia hạn tiến độ thi công Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 28B (tỉnh Lâm Đồng) đến tháng 3/2026, nhưng không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.
Sau gần nửa năm đi vào hoạt động, chợ Vân Canh (xã Canh Vinh, Gia Lai) được đầu tư khang trang, hiện đại với kỳ vọng trở thành trung tâm mua bán sầm uất của người dân khu vực. Thế nhưng, nay lại rơi vào cảnh đìu hiu, nhiều ki-ốt đóng cửa im lìm.
Thép xanh Nam Định đàm phán với HLV đẳng cấp người Brazil; M.U theo đuổi Oihan Sancet và Ousmane Diomande; Chelsea và AC Milan muốn chiêu mộ thủ môn Zion Suzuki; Marc-Andre ter Stegen tìm cách rời khỏi Barcelona; Lamine Yamal bị bạn gái phản ứng mạnh.
Mặc dù các cuộc tập trận và kiểm tra khả năng sẵn sàng của bộ ba hạt nhân Nga được tổ chức hầu như hàng năm, đặc biệt là vào mùa thu, nhưng cuộc tập trận hiện tại diễn ra ngay sau khi cuộc gặp giữa tổng thống Nga và Mỹ bị hủy bỏ và Washington tuyên bố trừng phạt các công ty năng lượng lớn của Nga.