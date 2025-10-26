Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Giá vàng biến động mạnh
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 12 Fengshen
Media
Chủ nhật, ngày 26/10/2025 07:40 GMT+7

Trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Cuộc đua nghẹt thở giành vòng nguyệt quế

+ aA -
P.V Chủ nhật, ngày 26/10/2025 07:40 GMT+7
Chung kết năm Đường lên Đỉnh Olympia 2025 sẽ diễn ra từ 8h30 hôm nay. Đây là cuộc so tài của 4 nhà leo núi: Lê Quang Duy Khoa (Quốc học Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Tiền Giang), Đoàn Thanh Tùng (Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (Hà Nội - Amsterdam, Nhất Quý IV).
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Đúng 8h30 sáng, trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 25 chính thức bắt đầu, hứa hẹn một cuộc đua trí tuệ kịch tính. Bốn "nhà leo núi" ngang tài ngang sức gồm Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học Huế, Nhất Quý I), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Nhất Quý II), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Nhất Quý III) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nhất Quý IV).

Theo kết quả bốc thăm, thứ tự thi đấu lần lượt là Duy Khoa (Vị trí 1), Thanh Tùng (Vị trí 2), Bảo Khánh (Vị trí 3) và Nhựt Lam (Vị trí 4).

Tường thuật
Xem mới nhất
Xem cũ nhất
Rút gọn

Tham khảo thêm

Xem trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 trên kênh nào, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 là ai?

Xem trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 trên kênh nào, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 là ai?

Chân dung 4 nam sinh trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Bản lĩnh, nhiều thành tích 'đáng gờm'

Chân dung 4 nam sinh trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Bản lĩnh, nhiều thành tích "đáng gờm"

Thành tích đáng nể của nam sinh Khánh Hòa vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

Thành tích đáng nể của nam sinh Khánh Hòa vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin Cùng Chuyên Mục

Xem thêm

Clip rác bủa vây, cây cối mọc um tùm làm nhếch nhác công viên Mộ Lao

Từng được kỳ vọng trở thành “lá phổi xanh” của khu đô thị Mộ Lao (phường Hà Đông, Hà Nội), mang đến không gian vui chơi, thư giãn cho người dân, nhưng đến nay, công viên Mộ Lao lại rơi vào cảnh rác thải khắp nơi, cây cối mọc um tùm cảm giác như không có bàn tay con người chăm, tỉa.

Mãn nhãn Lễ hội khinh khí cầu tại Lâm Đồng, người dân thích thú check-in

Media
Mãn nhãn Lễ hội khinh khí cầu tại Lâm Đồng, người dân thích thú check-in

Thủ tướng dự tổng duyệt Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu 2025, Hội chợ có quy mô lớn chưa từng có

Media
Thủ tướng dự tổng duyệt Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu 2025, Hội chợ có quy mô lớn chưa từng có

Ngôi nhà "đồn đại" 300 Kim Mã lột xác ngoạn mục, trở thành công trình kiến trúc bề thế, nổi bật về đêm

Ảnh
Ngôi nhà 'đồn đại' 300 Kim Mã lột xác ngoạn mục, trở thành công trình kiến trúc bề thế, nổi bật về đêm

Đọc Thêm

Xem thêm
Tin đọc nhiều

1

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

2

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

3

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

5

Tập đoàn FLC triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường sau từ nhiệm của nhiều thành viên HĐQT

Tập đoàn FLC triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường sau từ nhiệm của nhiều thành viên HĐQT