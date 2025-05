Các đơn vị hàng không

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Tên lửa S400.

Xe tăng và khí tài tiến vào lễ đài: Xe tăng Nga từng tiến vào tận Berlin, sào huyệt của chủ nghĩa phát xít

Xe tăng T34 huyền thoại.

Các đơn vị tham gia chiến sự Ukraine

Khí tài hạng nặng Nga tham gia duyệt binh

Khí tài đã chờ sẵn để chuẩn bị tiến vào lễ đài.

Các phát biểu chính của Tổng thống Nga Putin:

Đất nước chúng tôi đã phải trả giá bằng hàng triệu sinh mạng để giành được tự do và hòa bình cho toàn thể nhân loại.

Chúng tôi sẽ không bao giờ đồng ý với những nỗ lực bóp méo lịch sử của Thế chiến thứ hai;

Ngày Chiến thắng là ngày lễ chính của nước Nga;

Sự thật đứng về phía chúng ta;

Những người đại diện cho các quốc tịch khác nhau đã đập tan chủ nghĩa Quốc xã sẽ mãi mãi được ghi vào lịch sử với tư cách là những người lính Nga;

Toàn quốc ủng hộ những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt;

Liên bang Nga sẽ vẫn là rào cản không thể phá vỡ đối với những người ủng hộ chủ nghĩa Quốc xã, chủ nghĩa bài Nga và chủ nghĩa bài Do Thái.

Hai nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc trên lễ đài

Các sĩ quan trẻ từ các trường quân sự Nga

Đoàn Việt Nam tiến vào lễ đài:

Đoàn gồm 86 quân nhân là các cán bộ, học viên, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1 và một số cơ quan, đơn vị, đại diện cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Khối diễu hành của các nước SNG

Các đơn vị diễu hành tiến vào lễ đài

Tiêu binh mang cờ có tên 40 mặt trận trong cuộc chiến.

Chỉ huy cuộc duyệt binh.

Cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng bắt đầu

Tổng thống Putin có bài phát biểu tại lễ diễu hành. Tổng thống Putin đã chúc mừng những người tham gia diễu hành và cựu chiến binh nhân kỷ niệm 80 năm Chiến thắng. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh: Ngày Chiến thắng là ngày lễ chính của Nga.

Tổng thống Putin có bài phát biểu tại lễ diễu hành.

Hơn 11.000 quân nhân tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, bao gồm 1.500 chiến sĩ đặc nhiệm.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Removich Belousov duyệt đội danh dự.





14 h: Tổng thống Nga Putin đã đến Quảng trường Đỏ

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt tay các cựu chiến binh của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tham dự Lễ duyệt binh Chiến thắng, phóng viên RIA Novosti đưa tin.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngồi bên cạnh Tổng thống Nga Putin.

Các khán đài trên Quảng trường Đỏ được trang trí bằng cờ của nhiều quốc gia khác nhau để chào đón khách nước ngoài đến dự Lễ duyệt binh Chiến thắng. Đại diện từ nhiều châu lục khác nhau dự kiến ​​có mặt tại Quảng trường Đỏ: Nam Mỹ, bao gồm Brazil và Argentina, Châu Phi, bao gồm Nam Phi và Congo, Châu Á, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên và đại diện từ các nước CIS.

13:40

Theo đoạn clip được Ruptly chia sẻ, quân đội tham gia lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Moscow được nhìn thấy xếp hàng trên Quảng trường Đỏ.

Phóng viên RIA Novosti đưa tin, quân nhân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK) ngồi ở hàng ghế đầu với tư cách là khách mời trên khán đài Quảng trường Đỏ, chờ đợi Lễ diễu hành Chiến thắng.

Quân nhân từ Nam Phi và Mỹ Latinh cũng có mặt tại quảng trường.



Những người lính tham gia buổi tổng duyệt được các cựu chiến binh của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại ngồi ở hàng ghế đầu trên khán đài, cũng như các quân nhân tham gia SVO dõi theo.

13:30: Ukraine tấn công UAV vào Belgorod

Theo Thống đốc Vyacheslav Gladkov, một máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một tòa nhà chính quyền địa phương ở Belgorod, nhưng không có thương vong nào được báo cáo. Ông cho biết tất cả các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường và các sự kiện Ngày Chiến thắng vẫn tiếp tục theo kế hoạch với các biện pháp an ninh được tăng cường.

Hàng ngàn binh lính và hàng chục xe quân sự sẽ diễu hành qua Quảng trường Đỏ mang tính biểu tượng của Moscow vào ngày 9/5 để kỷ niệm 80 năm chiến thắng trước Đức Quốc xã và các đồng minh.

Lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ hàng năm được tổ chức quy mô rất hoành tráng, năm nay lễ diễu binh sẽ có 13.600 binh sĩ tham gia lễ duyệt binh, với hàng trăm khí tài quân sự hiện đại sẽ được trình diễn. Đặc biệt, được mong đợi nhất là sự xuất hiện của hệ thống tên lửa siêu vượt âm mới nhất của Nga - Oreshnik. Lực lượng tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ bao gồm quân nhân Nga cũng như quân nhân từ các quốc gia có quan hệ hữu nghị với Nga. Trong danh sách 13 đoàn quân đội nước ngoài tham gia sự kiện trọng đại này, có đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong hơn một thập kỷ, Ngày Chiến thắng cũng có một cuộc diễu hành dân sự lớn được gọi là Trung đoàn Bất tử, trong đó mọi người mang theo chân dung của những người thân đã chiến đấu với Đức Quốc xã. Hàng chục cuộc diễu hành của Trung đoàn Bất tử đã diễn ra trên khắp thế giới trong tuần qua - bao gồm cả ở Trung Quốc, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh - dẫn đến lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Nga.

13:15: Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến Điện Kremlin

12h20:

Trên Quảng trường Đỏ ở Moscow đang tiến hành những công tác chuẩn bị cuối cùng cho cuộc duyệt binh, sự kiện chỉ còn diễn ra sau nửa giờ nữa.

12h:

Theo chính quyền khu vực, lần đầu tiên trong lịch sử, lực lượng biên phòng Mông Cổ đã diễu hành cùng lực lượng biên phòng Nga trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng được tổ chức tại Kyzyl, thủ đô của Cộng hòa Tuva thuộc Nga.

Phái đoàn Mông Cổ do Trung tá Lkhagva-Ochir Ochirsuren, phó chỉ huy Đội Biên phòng số 45 chỉ huy. Sự tham gia của họ nhấn mạnh sự ủng hộ lâu dài của Mông Cổ đối với Liên Xô trong Thế chiến II và sự hợp tác liên tục với Nga trong vấn đề an ninh biên giới.

Tất cả đã sẵn sàng tại Quảng trường Đỏ. Ảnh Tass

Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại thành phố Khabarovsk ở vùng Viễn Đông của Nga.

Hơn 3.000 binh sĩ và hơn 140 đơn vị quân sự và thiết bị đặc biệt đã tham gia lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại thành phố Khabarovsk ở vùng Viễn Đông của Nga.

Cuộc diễu hành có sự tham gia của nhiều lực lượng, bao gồm đội danh dự, học viên, những người tham gia được trao tặng huân chương của hoạt động quân sự đặc biệt và các quân nhân nữ. Một đoàn xe cơ giới bao gồm các phương tiện thời Thế chiến II như xe tăng T-34 và BM-13 cùng với các hệ thống hiện đại như T-80BVM, tổ hợp tên lửa Iskander-M và hệ thống phòng không S-400.

Các thiết bị mới được đưa vào sử dụng như bệ phóng tên lửa đa nòng và xe buggy do Khabarovsk chế tạo cũng được trưng bày. Sự kiện kết thúc bằng màn trình diễn của dàn nhạc đồn trú Khabarovsk, trình bày ca khúc Rodnaya Strana.

Các khí tài huyền thoại, dẫn đầu bởi xe tăng T-34, và các khí tài hiện đại tham gia duyệt binh tại Vladivostok. Nguồn Telegram

Cuộc diễu binh ở Vladivostok, được tổ chức tại Quảng trường Lenin ở trung tâm thành phố, có sự tham gia của hơn 1.900 người, bao gồm hơn 1.000 quân nhân của Hạm đội Thái Bình Dương. Đô đốc Viktor Liina, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, đã chủ trì sự kiện này và vinh danh các cựu chiến binh và những người lính đã hy sinh trong bài phát biểu của mình. “Cựu chiến binh đã mang lại cho bạn sự tự do. Tự do để sống, yêu, vui mừng, sáng tạo và mạnh dạn tiến về phía trước", ông nói.



Duyệt binh tại Khabarovsk

Hơn 3.000 binh sĩ và hơn 140 đơn vị quân sự và thiết bị đặc biệt đã tham gia lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại thành phố Khabarovsk ở vùng Viễn Đông của Nga.

Cuộc diễu hành có sự tham gia của nhiều lực lượng, bao gồm đội danh dự, học viên, những người tham gia được trao tặng huân chương của hoạt động quân sự đặc biệt và các quân nhân nữ. Một đoàn xe cơ giới bao gồm các phương tiện thời Thế chiến II như xe tăng T-34 và BM-13 "Katyusha", cùng với các hệ thống hiện đại như T-80BVM, tổ hợp tên lửa Iskander-M và hệ thống phòng không S-400.

Các thiết bị mới được đưa vào sử dụng như bệ phóng tên lửa đa nòng “Tornado-S” , robot rà phá bom mìn “Uran-6” và xe buggy “Yerofey” do Khabarovsk chế tạo cũng được trưng bày. Sự kiện kết thúc bằng màn trình diễn của dàn nhạc đồn trú Khabarovsk, trình bày ca khúc “Rodnaya Strana”.



Cuộc diễu hành năm nay có sự tham gia của quân đội trong quân phục lịch sử của Thế chiến II, một nhóm mang cờ hiệu đặc biệt mang theo cờ của các mặt trận chiến tranh Liên Xô và các đơn vị gồm những người tham gia vào hoạt động quân sự đặc biệt đang diễn ra ở Ukraine. Đoàn xe cơ giới có hơn 50 xe quân sự, dẫn đầu là xe tăng T-34 lịch sử và theo sau là các hệ thống hiện đại bao gồm xe tăng T-80BV, xe bộ binh BMP-3, xe bọc thép chở quân BTR-82A và hệ thống tên lửa bờ biển Bal và Bastion.

Diễu hành ở thành phố Ussuriysk.

Đoàn diễu hành của Trung đoàn Bất tử diễn ra ngay sau đó, với hàng ngàn người dân mang theo ảnh chân dung của những người thân đã chiến đấu trong chiến tranh.

Thành phố Ussuriysk ở Viễn Đông Nga cũng tổ chức diễu hành quân sự Ngày Chiến thắng, có hơn 1.240 quân nhân và hơn 50 xe quân sự, theo TASS. Cuộc diễu hành được dẫn đầu bởi một đội trống từ Trường quân sự Ussuriysk Suvorov, theo sau là các đoàn diễu hành của quân nhân, học viên và quân nhân của Quân khu miền Đông đã tham gia vào hoạt động quân sự đặc biệt.

Những người tham gia bao gồm các thành viên của trung đoàn xe tăng và súng trường cơ giới, cũng như các đơn vị tín hiệu và hỗ trợ.

Diễu hành ở thành phố Ussuriysk.

Đoàn xe cơ giới được mở màn bằng bệ phóng tên lửa BM-13 Katyusha lịch sử và xe tăng MS-1 – một trong những mẫu xe đầu tiên được Hồng quân sử dụng – tượng trưng cho sự tiếp nối truyền thống quân sự. Tiếp theo là các xe bọc thép hiện đại và hệ thống chiến đấu, với các quan chức địa phương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn ký ức lịch sử.

Cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng chính thức đầu tiên tại Nga đánh dấu kỷ niệm 80 năm ngày Liên Xô chiến thắng Đức Quốc xã đã diễn ra tại Petropavlovsk-Kamchatsky, thủ phủ của Bán đảo Kamchatka thuộc Viễn Đông.

Theo Bộ Tư lệnh Thống nhất các lực lượng ở Đông Bắc nước Nga, khoảng 1.100 quân nhân từ các đơn vị quân đội địa phương đã diễu hành theo đội hình qua Quảng trường Lenin - quảng trường chính của thành phố - trong một buổi lễ tôn vinh Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Tiếp theo là buổi biểu diễn sân khấu có tên "And Yet We Won!", tái hiện những sự kiện chính của cuộc chiến tranh 1941–1945 thông qua một buổi tái hiện lịch sử được dàn dựng. Sự kiện có sự tham dự của hàng ngàn cư dân địa phương, gia đình quân nhân và cựu chiến binh, đánh dấu sự khởi đầu của lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên khắp 11 múi giờ của Nga.

Các phi hành gia chúc mừng Ngày Chiến thắng từ Trạm vũ trụ quốc tế ISS

Các phi hành gia người Nga Sergey Ryzhikov, Alexey Zubritsky và Kirill Peskov đã chúc mừng những người đồng hương của mình nhân Ngày Chiến thắng từ trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Để đánh dấu sự kiện này, phi hành đoàn đã mang một bản sao của Lá cờ Chiến thắng - lá cờ biểu tượng của Liên Xô tung bay trên Tòa nhà Quốc hội ở Berlin vào tháng 5 năm 1945 - đến tiền đồn quỹ đạo.

“Hôm nay, chúng ta tưởng nhớ những người đã giành được Chiến thắng Vĩ đại trong những trận chiến đẫm máu và giải phóng thế giới khỏi chủ nghĩa phát xít", phi hành đoàn cho biết trong một thông điệp video.

“Chúng ta sẽ ghi nhớ chủ nghĩa anh hùng của tổ tiên trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại và truyền lại ký ức này cho các thế hệ tương lai”, các phi hành gia nói thêm.

Đúng 80 năm trước, vào lúc 12:43 sáng giờ Moscow ngày 9/5/1945, Văn kiện đầu hàng vô điều kiện của Đức Quốc xã đã được ký kết, chính thức chấm dứt Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại - cuộc chiến mà Liên Xô đã mất khoảng 27 triệu người, trong đó có khoảng 19 triệu thường dân bị giết hại.Cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại mà nhân dân Liên Xô tiến hành chống lại bọn xâm lược phát xít Đức đã kết thúc một cách thắng lợi.Hôm nay, ngày 9/5, Ngày Chiến thắng, Moscow sẽ chào mừng những người lính anh dũng của Hồng quân, các tàu chiến và đơn vị Hải quân đã giành được chiến thắng vẻ vang này bằng ba mươi loạt pháo từ một nghìn khẩu pháo.





