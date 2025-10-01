Trung thu yêu thương đến với trẻ em khó khăn ở Đà Nẵng

Sáng 1/10, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Trần Thị Mẫn đã đến thăm, tặng quà Trung thu 2025 cho thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tương Lai (phường Thanh Khê) và Trường chuyên biệt Tương Lai cơ sở 2 (phường Cẩm Lệ).

Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tương Lai, bà Trần Thị Mẫn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các em nhỏ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập tại đây; gửi lời chúc các em có một mùa Trung thu ấm áp, ý nghĩa và động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện. Bà cũng bày tỏ mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quan tâm chăm sóc để các em được phát triển toàn diện, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Trần Thị Mẫn (thứ 5 từ bên phải sang) tặng quà cho các em tại Trường chuyên biệt Tương Lai cơ sở 2. Ảnh: N.H

Trung tâm Bảo trợ xã hội Tương Lai hiện đang trực tiếp nuôi dưỡng 89 trẻ em và duy trì lớp học cộng đồng với gần 150 em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận. Đây là nơi chắp cánh ước mơ, giúp nhiều trẻ em thiệt thòi có cơ hội được học tập, hòa nhập cộng đồng.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã đến thăm và tặng quà Trung thu cho học sinh Trường chuyên biệt Tương Lai cơ sở 2. Bà Trần Thị Mẫn động viên các em khắc phục khó khăn, phấn đấu trong học tập, rèn luyện, đồng thời đánh giá cao sự tận tâm của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường trong việc chăm sóc, dạy dỗ học sinh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng mang yêu thương đến với trẻ em khó khăn trên địa bàn. Ảnh: N.H

Trường chuyên biệt Tương Lai, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, được thành lập từ năm 1994, hiện có 275 học sinh theo học trong năm học 2025-2026. Trong đó, cơ sở 1 có 115 học sinh bậc mầm non và THCS, cơ sở 2 có 160 học sinh bậc tiểu học. Các em khuyết tật thính giác được học đến hết lớp 9 theo chương trình phổ thông; các em khuyết tật trí tuệ được học đến lớp 6 theo chương trình giáo dục đặc thù của nhà trường.

Hoạt động thăm, tặng quà Trung thu của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP là nguồn động viên tinh thần, thể hiện sự quan tâm của xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.