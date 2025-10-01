Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại đoàn kết dân tộc
Thứ tư, ngày 01/10/2025 12:22 GMT+7

Trung thu yêu thương đến với trẻ em khó khăn ở Đà Nẵng

+ aA -
Diệu Bình Thứ tư, ngày 01/10/2025 12:22 GMT+7
Sáng 1/10, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Trần Thị Mẫn đã đến thăm, trao quà Trung thu 2025 cho thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tương Lai và Trường chuyên biệt Tương Lai cơ sở 2, mang đến không khí ấm áp, sẻ chia cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sáng 1/10, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Trần Thị Mẫn đã đến thăm, tặng quà Trung thu 2025 cho thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tương Lai (phường Thanh Khê) và Trường chuyên biệt Tương Lai cơ sở 2 (phường Cẩm Lệ).

Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tương Lai, bà Trần Thị Mẫn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các em nhỏ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập tại đây; gửi lời chúc các em có một mùa Trung thu ấm áp, ý nghĩa và động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện. Bà cũng bày tỏ mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quan tâm chăm sóc để các em được phát triển toàn diện, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Trần Thị Mẫn (thứ 5 từ bên phải sang) tặng quà cho các em tại Trường chuyên biệt Tương Lai cơ sở 2. Ảnh: N.H

Trung tâm Bảo trợ xã hội Tương Lai hiện đang trực tiếp nuôi dưỡng 89 trẻ em và duy trì lớp học cộng đồng với gần 150 em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận. Đây là nơi chắp cánh ước mơ, giúp nhiều trẻ em thiệt thòi có cơ hội được học tập, hòa nhập cộng đồng.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã đến thăm và tặng quà Trung thu cho học sinh Trường chuyên biệt Tương Lai cơ sở 2. Bà Trần Thị Mẫn động viên các em khắc phục khó khăn, phấn đấu trong học tập, rèn luyện, đồng thời đánh giá cao sự tận tâm của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường trong việc chăm sóc, dạy dỗ học sinh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng mang yêu thương đến với trẻ em khó khăn trên địa bàn. Ảnh: N.H

Trường chuyên biệt Tương Lai, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, được thành lập từ năm 1994, hiện có 275 học sinh theo học trong năm học 2025-2026. Trong đó, cơ sở 1 có 115 học sinh bậc mầm non và THCS, cơ sở 2 có 160 học sinh bậc tiểu học. Các em khuyết tật thính giác được học đến hết lớp 9 theo chương trình phổ thông; các em khuyết tật trí tuệ được học đến lớp 6 theo chương trình giáo dục đặc thù của nhà trường.

Hoạt động thăm, tặng quà Trung thu của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP là nguồn động viên tinh thần, thể hiện sự quan tâm của xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Tham khảo thêm

Thiệt hại sau bão số 10 ở Đà Nẵng, hàng chục điểm sạt lở, ruộng vùi lấp, gia súc chết

Thiệt hại sau bão số 10 ở Đà Nẵng, hàng chục điểm sạt lở, ruộng vùi lấp, gia súc chết

Đà Nẵng: Công an ngăn chặn vụ “bắt cóc online”, nạn nhân bị buộc tự cắt liên lạc với gia đình

Đà Nẵng: Công an ngăn chặn vụ “bắt cóc online”, nạn nhân bị buộc tự cắt liên lạc với gia đình

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú động viên, hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả cơn bão số 10

Chiều 30/9, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thăm hỏi, động viên Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trong công tác khắc phục hậu quả bão số 10.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Ưu tiên cao nhất là đảm bảo tính mạng, ổn định đời sống người dân

Đại đoàn kết dân tộc
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Ưu tiên cao nhất là đảm bảo tính mạng, ổn định đời sống người dân

Lễ trao giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V diễn ra cuối tháng 10/2025

Đại đoàn kết dân tộc
Lễ trao giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V diễn ra cuối tháng 10/2025

Đà Nẵng trích 6 tỷ đồng và phát động quyên góp, ủng hộ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 10

Đại đoàn kết dân tộc
Đà Nẵng trích 6 tỷ đồng và phát động quyên góp, ủng hộ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 10

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cấp học bổng toàn phần cho cán bộ Mặt trận và sinh viên Lào

Đại đoàn kết dân tộc
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cấp học bổng toàn phần cho cán bộ Mặt trận và sinh viên Lào

Đọc thêm

Phó Chủ tịch Quốc hội: 'Tối qua tôi ngủ lại cơ quan vì đường ngập hết'
Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội: "Tối qua tôi ngủ lại cơ quan vì đường ngập hết"

Tin tức

"Báo cáo với các đồng chí, tối hôm qua tôi ngủ lại cơ quan vì đường tắc quá, đường ngập hết", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho hay.

Công bố kết luận thanh tra 94 dự án ở TP.HCM chậm tiến độ, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí
Chuyển động Sài Gòn

Công bố kết luận thanh tra 94 dự án ở TP.HCM chậm tiến độ, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí

Chuyển động Sài Gòn

Thanh tra TP.HCM công bố kết luận thanh tra 94 công trình, dự án chậm tiến độ, nêu rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và kiến nghị giải pháp tháo gỡ, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí.

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 6 V.League 2025/2026: Tâm điểm tại Ninh Bình
Thể thao

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 6 V.League 2025/2026: Tâm điểm tại Ninh Bình

Thể thao

Tâm điểm của vòng 6 V.League 2025/2026 là cuộc thư hùng giữa Ninh Bình FC và Thể Công Viettel tại sân Hoa Lư. Vậy NHM Việt Nam có thể xem trực tiếp trận đấu này trên kênh nào?

402 hộ dân ở chung cư Osimi Tower cầu cứu UBND TP.HCM vì mua căn hộ 6 năm chưa có sổ hồng
Chuyển động Sài Gòn

402 hộ dân ở chung cư Osimi Tower cầu cứu UBND TP.HCM vì mua căn hộ 6 năm chưa có sổ hồng

Chuyển động Sài Gòn

Tổ Công tác 5013, thuộc UBND TP.HCM vừa tiếp nhận đơn "cầu cứu" của 402 hộ dân đang sinh sống tại chung cư Osimi Tower (phường An Hội Đông, TP.HCM). Các hộ dân này mua căn hộ đã 6 năm, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ hồng.

TP.HCM: 100% giáo viên sẽ được bồi dưỡng kỹ năng số, tích hợp AI vào giảng dạy
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM: 100% giáo viên sẽ được bồi dưỡng kỹ năng số, tích hợp AI vào giảng dạy

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đặt mục tiêu 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành được bồi dưỡng kỹ năng số giai đoạn 2025-2026.

Trực thăng xuyên đêm vượt bão, đưa 3 bệnh nhân nguy kịch từ Trường Sa về đất liền
Chuyển động Sài Gòn

Trực thăng xuyên đêm vượt bão, đưa 3 bệnh nhân nguy kịch từ Trường Sa về đất liền

Chuyển động Sài Gòn

Trực thăng Binh đoàn 18 cùng tổ cấp cứu Bệnh viện Quân y 175 đã xuyên đêm, vượt bão thành công đưa 3 bệnh nhân (có ca lao màng não hôn mê) từ Trường Sa về đất liền rạng sáng 1/10.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo làm ngay công thư gửi Trung Quốc, rút ngắn thời gian xuất khẩu quả bưởi và bơ
Nhà nông

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo làm ngay công thư gửi Trung Quốc, rút ngắn thời gian xuất khẩu quả bưởi và bơ

Nhà nông

Tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị các bộ phận liên quan của Bộ làm ngay công thư gửi Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc. Ngay trong tháng 10 này phải thực hiện xong để thúc đẩy quá trình kí kết Nghị định thư cho trái bưởi và trái bơ của Việt Nam trong thời gian nhanh nhất.

Hà Nội “căng mình” ứng phó mưa lớn, ngập úng: Chính quyền vào cuộc quyết liệt, bảo vệ an toàn cho Nhân dân
Tin tức

Hà Nội “căng mình” ứng phó mưa lớn, ngập úng: Chính quyền vào cuộc quyết liệt, bảo vệ an toàn cho Nhân dân

Tin tức

Hai ngày mưa lớn do hoàn lưu bão số 10 khiến Hà Nội ngập nặng, hàng chục khu dân cư bị chia cắt. Chính quyền và lực lượng tại chỗ khẩn trương ứng cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

Loại củ giàu chất xơ hơn khoai lang, giàu kali hơn bí đỏ, làm món này cực kì hấp dẫn
Gia đình

Loại củ giàu chất xơ hơn khoai lang, giàu kali hơn bí đỏ, làm món này cực kì hấp dẫn

Gia đình

Loại củ này cung cấp các vitamin và khoáng chất thiết yếu cho xương, hệ thần kinh và giúp giảm căng thẳng, còn chế biến được nhiều món ngon.

Không cho học sinh nghỉ sớm tránh mưa ngập, Sở GDĐT Hà Nội lý giải gì?
Xã hội

Không cho học sinh nghỉ sớm tránh mưa ngập, Sở GDĐT Hà Nội lý giải gì?

Xã hội

Sở GDĐT Hà Nội cho biết, các trường học được quyền chủ động, linh hoạt cho học sinh nghỉ học. Việc quyết định nghỉ học trên diện toàn thành phố cần phải cân nhắc kỹ.

Doanh nghiệp tài trợ 3 phà 200 tấn, du lịch Cần Giờ giảm nỗi lo kẹt phà
Chuyển động Sài Gòn

Doanh nghiệp tài trợ 3 phà 200 tấn, du lịch Cần Giờ giảm nỗi lo kẹt phà

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM ủng hộ chủ trương doanh nghiệp tài trợ 3 phà công suất 200 tấn cho tuyến phà Bình Khánh. Điều này giúp khách du lịch Cần Giờ khỏi sợ kẹt phà những ngày cao điểm.

Thanh niên ở Ninh Bình lừa bán phần mềm Vietmap, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của 500 người
Pháp luật

Thanh niên ở Ninh Bình lừa bán phần mềm Vietmap, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của 500 người

Pháp luật

Nguyễn Phúc Tới, quê tỉnh Ninh Bình đã lừa bán phần mềm Vietmap giá rẻ hơn thị trường rồi chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của 500 bị hại trên cả nước.

Đại biểu Quốc hội lo viên chức 'chân trong chân ngoài' dễ xung đột lợi ích
Tin tức

Đại biểu Quốc hội lo viên chức "chân trong chân ngoài" dễ xung đột lợi ích

Tin tức

Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) lo ngại việc cho phép viên chức tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân nếu không kiểm soát chặt chẽ dẫn đến xung đột lợi ích khi lợi dụng vị trí công tác để phục vụ lợi ích cá nhân.

Đích thân HLV Kim Sang-sik đề xuất nhập tịch Việt Nam cho 3 ngôi sao Brazil, gồm những ai?
Thể thao

Đích thân HLV Kim Sang-sik đề xuất nhập tịch Việt Nam cho 3 ngôi sao Brazil, gồm những ai?

Thể thao

Đề xuất nhập tịch Geovane và Janclesio xuất phát từ HLV Kim Sang-sik cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Trước đó, ông cũng đã đề xuất nhập tịch cho Gustavo (CLB SHB Đà Nẵng).

Phát hiện con vật hoang dã đầu rất to đi lạc vào nhà, một người dân Quảng Ngãi giao nộp để thả về rừng
Nhà nông

Phát hiện con vật hoang dã đầu rất to đi lạc vào nhà, một người dân Quảng Ngãi giao nộp để thả về rừng

Nhà nông

Ngay sau khi tiếp nhận động vật hoang dã quý hiếm có nguy tuyệt chủng mà người dân giao nộp, kiểm lâm Quảng Ngãi đã thực hiện các thủ tục và thả về với môi trường tự nhiên.

Đê sông Vinh bị vỡ, khu đô thị chìm trong biển nước
Tin tức

Đê sông Vinh bị vỡ, khu đô thị chìm trong biển nước

Tin tức

Một đoạn đê sông Vinh bất ngờ bị vỡ, hàng trăm người được huy động nỗ lực vá đê, hàng trăm hộ dân ngập chìm trong biển nước.

Cuộc tình kéo dài 19 năm của Nicole Kidman và Keith Urban
Văn hóa - Giải trí

Cuộc tình kéo dài 19 năm của Nicole Kidman và Keith Urban

Văn hóa - Giải trí

Vợ chồng Nicole Kidman và Keith Urban xác nhận đã ly thân sau 19 năm gắn bó, khép lại một hành trình từng được ví như chuyện cổ tích giữa “thiên nga nước Úc” và nam ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng.

Việt Nam tăng mua thép HRC Indonesia khi thép Trung Quốc đối diện bị điều tra.
Nhà đất

Việt Nam tăng mua thép HRC Indonesia khi thép Trung Quốc đối diện bị điều tra.

Nhà đất

Giá thép Trung Quốc tiếp tục giảm do sản xuất suy yếu, song xuất khẩu mạnh giúp giữ đà tăng quý. Thị trường Việt Nam sôi động với thép HRC Indonesia khi Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ bị áp thuế chống bán phá giá.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải coi đổi mới sáng tạo là sự nghiệp của toàn dân, nâng cao tự chủ chiến lược về công nghệ
Kinh tế

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải coi đổi mới sáng tạo là sự nghiệp của toàn dân, nâng cao tự chủ chiến lược về công nghệ

Kinh tế

Phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 sáng 1/10, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng không một quốc gia nào có thể “cất cánh” với nền khoa học – công nghệ thấp kém, hoạt động đổi mới sáng tạo chậm chạp.

Trung Quốc: Xuất hiện nghề làm 'con thuê' cho người già, tuyển chọn những chàng trai lực lưỡng
Xã hội

Trung Quốc: Xuất hiện nghề làm "con thuê" cho người già, tuyển chọn những chàng trai lực lưỡng

Xã hội

Một nghề nghiệp mới mang tên “con thuê” đang nở rộ ở Trung Quốc, khi những người đàn ông vạm vỡ được thuê để đồng hành cùng người cao tuổi tại các viện dưỡng lão, không chỉ mang lại sự bầu bạn mà còn đóng vai trò răn đe, bảo vệ họ trước nguy cơ bị ngược đãi.

5 'điều kiện cần' để đưa các sản phẩm OCOP từ đặc sản địa phương vươn tầm quốc tế
Nhà nông

5 "điều kiện cần" để đưa các sản phẩm OCOP từ đặc sản địa phương vươn tầm quốc tế

Nhà nông

Trong khuôn khổ Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói", đại diện Bộ Công Thương đã giải đáp thắc mắc của đại biểu về giải pháp đưa các sản phẩm OCOP từ đặc sản địa phương vươn tầm quốc tế, trên các sàn thương mại điện tử.

Nga yếu hơn về mọi phương diện - Thủ tướng Orban đưa ra tuyên bố bất ngờ
Thế giới

Nga yếu hơn về mọi phương diện - Thủ tướng Orban đưa ra tuyên bố bất ngờ

Thế giới

Thủ tướng Hungary khẳng định Châu Âu mạnh hơn và cần hành xử như một cộng đồng mạnh mẽ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM khảo sát Trung tâm hành chính công phường đông dân nhất Thành phố
Chuyển động Sài Gòn

Bí thư Thành ủy TP.HCM khảo sát Trung tâm hành chính công phường đông dân nhất Thành phố

Chuyển động Sài Gòn

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khảo sát Trung tâm hành chính công phường Dĩ An, nơi có dân số đông nhất Thành phố, lắng nghe ý kiến người dân, cán bộ công chức.

Mưa lũ lịch sử tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang): Gần 1.800 hộ dân bị chia cắt, Chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại tâm lũ
Tin tức

Mưa lũ lịch sử tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang): Gần 1.800 hộ dân bị chia cắt, Chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại tâm lũ

Tin tức

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nước trên sông Gâm đoạn qua xã Chiêm Hóa (Tuyên Quang) đã dâng nhanh trên mức báo động 3, gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng. Gần 1.800 hộ dân bị chia cắt, hàng trăm hộ phải khẩn cấp di dời, thiệt hại ban đầu ước tính trên 3,6 tỷ đồng. Sáng 1/10, ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác ứng phó.

Trưởng thôn có vai trò trong hòa giải và giữ gìn an ninh trật tự như thế nào?
Bạn đọc

Trưởng thôn có vai trò trong hòa giải và giữ gìn an ninh trật tự như thế nào?

Bạn đọc

Trong cộng đồng dân cư, trưởng thôn là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, đồng thời hỗ trợ tổ hòa giải, góp phần giữ gìn an ninh trật tự. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định rõ phạm vi, nguyên tắc và trách nhiệm của trưởng thôn để tránh tình trạng lạm quyền, vượt quá thẩm quyền.

Săn lùng đặc sản từ Bắc vào Nam: Những món thơm ngon khó cưỡng, ăn một lần là nhớ mãi
Xã hội

Săn lùng đặc sản từ Bắc vào Nam: Những món thơm ngon khó cưỡng, ăn một lần là nhớ mãi

Xã hội

Mùa thu đang “gọi tên” những đặc sản chỉ xuất hiện trong vài tháng ngắn ngủi. Dân sành ăn từ Bắc vào Nam ráo riết săn lùng, du khách cũng không thể bỏ qua nếu muốn tận hưởng trọn vẹn hương vị mùa này.

Trương Phi nhờ rượu mà hạ được đệ nhất danh tướng nào của Tào Ngụy?
Đông Tây - Kim Cổ

Trương Phi nhờ rượu mà hạ được đệ nhất danh tướng nào của Tào Ngụy?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong mắt người đời, Trương Phi gắn liền hình ảnh võ tướng tính nóng như lửa, bản chất thật thà, suy nghĩ đơn giản. Dân gian thường ví “nóng như Trương Phi, đa nghi như Tào Tháo”, tính cách nóng nảy cùng sở thích uống rượu được gắn với ông.

Tá hỏa với 3 'thủ phạm' khiến người đàn ông mắc bệnh nghiêm trọng, có nguy cơ tử vong
Xã hội

Tá hỏa với 3 "thủ phạm" khiến người đàn ông mắc bệnh nghiêm trọng, có nguy cơ tử vong

Xã hội

Người đàn ông cùng lúc mắc viêm màng não do nấm Cryptococcus nặng, nấm phổi, nhiễm các virus EBV, CMV và nhiễm trùng huyết.

Điểm mới chính sách tháng 10/2025: Quy định về vàng, giáo dục, giao thông, thuế và mang thai hộ
Bạn đọc

Điểm mới chính sách tháng 10/2025: Quy định về vàng, giáo dục, giao thông, thuế và mang thai hộ

Bạn đọc

Từ tháng 10/2025, nhiều chính sách quan trọng trong các lĩnh vực tài chính, giáo dục, giao thông, thuế và y tế sẽ chính thức có hiệu lực. Những thay đổi này tác động trực tiếp tới đời sống người dân, doanh nghiệp và xã hội, từ quy định giao dịch vàng, xử lý kỷ luật học sinh, đến việc chuyển đổi tài khoản giao thông, áp dụng thuế bổ sung đối với tập đoàn đa quốc gia, hay quy định mới về hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Bí mật của nam lao công thực chất là triệu phú, kiếm vài tỷ đồng mỗi năm
Xã hội

Bí mật của nam lao công thực chất là triệu phú, kiếm vài tỷ đồng mỗi năm

Xã hội

Một người đàn ông ở Nhật Bản, dù kiếm được khoảng 30 triệu yen (khoảng hơn 5,2 tỷ đồng - PV) mỗi năm từ tiền cho thuê bất động sản và đầu tư, vẫn duy trì công việc lao công để giữ cho bản thân khỏe mạnh và năng động.

Tin đọc nhiều

1

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

2

Vụ kê khống dịch vụ tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Vụ kê khống dịch vụ tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

3

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

4

Tin nóng 29/9: Cựu tiền đạo Liverpool và ĐT Australia dẫn dắt Hà Nội FC?

Tin nóng 29/9: Cựu tiền đạo Liverpool và ĐT Australia dẫn dắt Hà Nội FC?

5

Mưu sĩ nào có danh nhưng bất tài, may cho Đông Ngô là Tôn Quyền không trọng dụng?

Mưu sĩ nào có danh nhưng bất tài, may cho Đông Ngô là Tôn Quyền không trọng dụng?