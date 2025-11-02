Trung vệ Trần Đình Khương khiến Trần Thành Trung chấn thương nặng: Từng khiến Lautaro Martinez gãy mũi

Tối 1/11, trong khuôn khổ vòng 9 V.League 2025/2026, trận đấu giữa Ninh Bình FC và Becamex TP.HCM trên sân Ninh Bình đã chứng kiến một tình huống khiến người hâm mộ thót tim. Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung dính chấn thương sau pha va chạm với trung vệ Trần Đình Khương bên phía đội khách.

Trần Thành Trung phải nhập viện sau pha vào bóng của Trần Đình Khương. Ảnh: Ninh Bình FC.

Phút 15 của trận đấu, Trần Thành Trung - người đang có phong độ ấn tượng trong màu áo Ninh Bình FC - bị Trần Đình Khương của Becamex TP.HCM đạp thẳng vào ống đồng chân trái trong nỗ lực tranh bóng.

Cú vào bóng nguy hiểm khiến anh nằm sân đau đớn và phải rời sân ngay lập tức. Ban huấn luyện đội Ninh Bình FC khi đó lo ngại Trần Thành Trung có thể đã gãy chân. Tuy nhiên, sau khi được đưa vào bệnh viện kiểm tra, kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy Trần Thành Trung chỉ bị rách da, phải khâu 5 mũi. Theo bác sĩ, cầu thủ trẻ sinh năm 2000 này sẽ cần nghỉ ngơi khoảng 10 ngày trước khi trở lại tập luyện cùng đồng đội.

Rất may chấn thương của Trần Thành Trung không quá nghiêm trọng. Ảnh: Ninh Bình FC.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Gerard Albadalejo của Ninh Bình FC tỏ rõ sự bức xúc khi đề cập tới chấn thương của Trần Thành Trung: “Cầu thủ của Becamex TP.HCM đã vào bóng rất nguy hiểm, khiến cầu thủ của chúng tôi bị rách ống chân, thậm chí chạm đến xương. Điều khiến tôi bất ngờ là tình huống đó không bị phạt thẻ đỏ. Trọng tài ban đầu còn không thổi phạt, phải xem lại VAR. Tôi thực sự không hiểu nổi”.



Trần Thành Trung được xem là một trong những nhân tố trẻ nổi bật của Ninh Bình FC ở mùa giải năm nay. Cầu thủ Việt kiều sinh năm 2005 có trận đấu thứ 2 liên tiếp được điền tên vào danh sách đá chính, và cũng đóng góp vào các bàn thắng. Khi được hỏi về ảnh hưởng của chấn thương này đến chiến thuật, HLV của Ninh Bình FC chia sẻ: “Trần Thành Trung mang lại cho chúng tôi sự cân bằng ở tuyến giữa và cả những tình huống như quả phạt đền. Khi một cầu thủ như cậu ấy rời sân vì chấn thương, đương nhiên mọi thứ bị ảnh hưởng”.

Trung vệ Trần Đình Khương trong màu áo Becamex TP.HCM. Ảnh: Becamex TP.HCM.

Về phía Trần Đình Khương, rất may trung vệ này chỉ phải nhận thẻ vàng. Như từng đề cập, Trần Đình Khương vốn nổi tiếng là một trong vệ đá rắn trong làng bóng đá Việt Nam. Trong quá khứ, anh từng khiến ngôi sao của ĐT Argentina Lautaro Martinez bị gãy mũi.

Còn nhớ hồi năm 2017, Trần Đình Khương cùng U23 Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng có cơ hội đá giao hữu với U20 Argentina tại sân vận động Mỹ Đình. Trần Đình Khương có va chạm khiến tiền đạo Lautaro Martinez gãy mũi phải rời sân. Sau nhiều năm, Lautaro Martinez đã trở thành ngôi sao của ĐT Argentina và CLB Inter Milan. Nhiều người nói vui rằng nhờ pha va chạm với Trần Đình Khương mà Lautaro Martinez mới có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.