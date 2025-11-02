Trung vệ Trần Đình Khương khiến Trần Thành Trung chấn thương nặng: Từng khiến Lautaro Martinez gãy mũi

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Hành động quyết liệt, nông dân là trung tâm, nông thôn là nơi đáng sống
Phát biểu kết luận Diễn đàn “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2025” với chủ đề “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới”, Bộ trưởng Trần Đức Thắng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các đại biểu, đồng thời khẳng định quyết tâm của ngành trong việc đặt nông dân ở vị trí trung tâm, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và môi trường bền vững.