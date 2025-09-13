Trung vệ ĐT Việt Nam: Cao 1m79, gương mặt điển trai

Đông Tây - Kim Cổ

Trong lịch sử cổ đại của Trung Quốc, từ vua quan quý tộc cho đến thần dân bách tính, ai ai cũng tìm kiếm phương pháp siêu thường để đạt được “trường sinh bất lão”. Tuy nhiên, dù cho vị trí xã hội của họ có khác biệt thế nào, kết quả cuối cùng cũng đều giống nhau: “trở về cát bụi”.