Trung vệ Việt kiều Zan Nguyễn 1m92 đầu quân cho CLB TP.HCM

Trung vệ Việt kiều Zan Nguyễn có bến đỗ mới

Trung vệ Việt kiều Zan Nguyễn sinh năm 2006, sở hữu thể hình rất ấn tượng với chiều cao 1m92. Ở mùa giải trước, Zan Nguyễn là 1 trong 3 cầu thủ Việt kiều thi đấu tại V.League cùng với Leygley Adou Minh và Kyle Colona. Cụ thể, Zan Nguyễn đã trải qua hơn 1 tháng thử việc tại CLB Công an TP.HCM (tên cũ là CLB TP.HCM) và được ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2027.

Zan Nguyễn có bố mẹ đều là người Việt Nam và cầu thủ này cũng có nguyện vọng sinh sống, thi đấu bóng đá lâu dài tại Việt Nam. Từ mùa trước, Zan Nguyễn đã rất tích cực học tiếng Việt để tăng cường khả năng giao tiếp. Đáng chú ý, giáo viên dạy tiếng Việt Nam cho Zan Nguyễn cũng là người từng dạy cho các cầu thủ có tên tuổi như Hendrio hay Patrik Lê Giang.

Zan Nguyễn sẽ chơi cho CLB TP.HCM (tên mới) từ mùa 2025/2026. Ảnh: CLB TP.HCM

Zan Nguyễn rất muốn được nhập tịch Việt Nam để có thêm điều kiện thuận lợi khi đăng ký thi đấu ở cấp độ câu lạc bộ. Ngoài ra, chính cầu thủ này cũng từng bộc bạch với truyền thông rằng anh có ước mơ được khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai. Tất nhiên, để làm được điều đó, Zan Nguyễn phải thể hiện tốt năng lực chuyên môn.

Mùa 2024/2025, theo thống kê, Zan Nguyễn chỉ được ra sân 2 trận trong màu áo CLB Công an TP.HCM. Thậm chí, tại vòng 22, khi CLB Công an TP.HCM gặp CLB Hải Phòng, Zan Nguyễn dù chỉ vào sân ở phút 85, nhưng lại mắc lỗi gián tiếp khiến đội nhà thủng lưới. Rõ ràng, kinh nghiệm thi đấu của cầu thủ này còn khá non và cần thêm thời gian để được cải thiện.

Theo thông tin mới nhất trên thị trường chuyển nhượng, Zan Nguyễn sẽ chuyển đến chơi cho CLB TP.HCM (tên mới) trong mùa giải 2025/2026. Việc thi đấu ở giải hạng Nhất có lẽ sẽ vừa tầm để Zan Nguyễn được ra sân nhiều và đủ tự tin để chứng tỏ khả năng, hướng tới sự phát triển tốt nhất.