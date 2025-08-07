Tin sáng (7/8): Công Phượng báo tin dữ

Công Phượng báo tin dữ

Công Phượng là trụ cột của CLB Trường Tươi Đồng Nai và mục tiêu của tiền đạo này là giúp đội bóng cạnh tranh suất lên V.League 2026/2027. Mặc dù vậy, bản thân Công Phượng lại đang gặp vấn đề về thể trạng và đây chắc chắn là tin không vui với CLB Trường Tươi Đồng Nai.

Cụ thể, trong trận giao hữu giữa CLB Trường Tươi Đồng Nai và CLB Becamex TP.HCM chiều qua (6/8), Công Phượng không thể ra sân vì chấn thương. Theo thông tin mới nhất, Công Phượng vẫn cần thêm thời gian hồi phục và sẽ tiếp tục vắng mặt ở trận giao hữu tiếp theo của CLB Trường Tươi Đồng Nai gặp CLB Gia Định vào ngày 9/8.

Công Phượng hiện đang gặp vấn đề về thể trạng. Ảnh: FBNV

Newcastle theo đuổi Nicolas Jackson

Theo The Telegraph, Newcastle đã bắt đầu nghĩ về Nicolas Jackson của Chelsea sau khi thương vụ Benjamin Sesko không đạt hiệu quả. Tiền đạo người Slovenia được cho là muốn đến M.U và Newcastle cần phải có phương án dự phòng.

HLV Xabi Alonso muốn chiêu mộ Vitinha

HLV Xabi Alonso muốn chiêu mộ 1 tiền vệ đẳng cấp cho tuyến giữa Real Madrid trong mùa giải tới. Ngoài Rodri, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã nhắm Vitinha. Tuy nhiên, theo Foot01, PSG đã thét mức giá lên tới 130 triệu euro (110 triệu bảng).

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Inter Milan quyết tâm mua Ademola Lookman

Inter Milan tiếp tục tỏ rõ quyết tâm chiêu mộ Ademola Lookman khi chuẩn bị gửi đề nghị mới trị giá 46 triệu euro, kèm 1 tài năng trẻ để thuyết phục Atalanta nhả người. Chân sút này hiện đang gây sức ép với Atalanta để sớm gia nhập Inter Milan.

Vợ Jamie Vardy tìm cách để chồng làm đồng đội với Lionel Messi

Ở thời điểm hiện tại, tiền đạo Jamie Vardy đang tìm bến đỗ mới dù đã 38 tuổi. Mới nhất, vợ của chân sút này là Rebekah Vardy đã đăng ảnh 3 người con mặc áo đấu của CLB Inter Miami. Đây có thể là tín hiệu cho thấy Rebekah rất muốn chồng cô trở thành đồng đội của Lionel Messi trong tương lai gần.