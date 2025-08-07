ĐT nữ Việt Nam thắng 6-0, vì sao HLV Mai Đức Chung vẫn không hài lòng?

ĐT nữ Việt Nam khởi đầu giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 bằng chiến thắng 6-0 tương đối dễ dàng trước ĐT nữ Campuchia.Tại phòng họp báo sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung đánh giá: “Không khí tại sân Lạch Tray giúp tôi hồi tưởng lại không khí thi đấu hồi SEA Games 2003. Chúng tôi giành chiến thắng vẻ vang, đây là công sức của khán giả. Dù ĐT nữ Việt Nam giành chiến thắng 6-0 nhưng tôi vẫn mong muốn đội có thể thắng đậm hơn, chúng tôi còn nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Chúng tôi đã từng thi đấu với ĐT nữ Campuchia tại SEA Games và nhận thấy thời điểm này, họ đã tiến bộ rất tốt.

Bóng đá là sức mạnh tập thể. Huỳnh Như chuyền cho đồng đội cũng như cô ấy ghi bàn. Thanh Nhã thì vừa mới trở lại nên Ban huấn luyện chỉ tính toán sử dụng tùy thời điểm phù hợp.

Giải đấu này khó khăn với ĐT nữ Việt Nam và chúng tôi sẽ cố gắng từng trận đấu một để đi đến đích cuối cùng là trận chung kết và giành chức vô địch”.

Đánh giá về hai đối thủ còn lại, HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam cho biết: “Tôi đánh giá Thái Lan cao hơn Indonesia và tỷ số họ thắng 7-0 đã nói lên điều đó. ĐT nữ Thái Lan đội hình rất trẻ, nhiều cầu thủ mới thậm chí tôi còn không biết. Giải đấu này ĐT nữ Thái Lan chuẩn bị cho SEA Game và những giải đấu sau đó nữa.

Với tôi, bóng đá nữ Đông Nam Á vẫn chưa phát triển nhanh. Cá nhân tôi nghĩ các đội tuyển trong khu vực chỉ nên cho phép nhập tịch 2 đến 3 người mỗi giải, còn lại để phát triển cầu thủ nội, đồng thời cũng tạo ra sự công bằng, tránh sự thiệt thòi cho những đội không nhập tịch”.

Tiền vệ Bích Thùy – Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu chia sẻ: “Xin cảm ơn người hâm mộ Hải Phòng cũng như người hâm mộ cả nước đã cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Tôi và toàn đội sẽ nỗ lực hơn nữa và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ”.

Trong khi đó, HLV Gyotoku Koji của ĐT nữ Campuchia cho biết: “Tôi mới chỉ có một thời gian ngắn làm việc với một đội bóng nữ. Tuy nhiên, tôi đã nhận thấy giữa hai đội có sự khác biệt về trình độ. ĐT nữ Việt Nam mạnh nên chúng tôi không có cơ hội trong trận đấu này.

ĐT nữ Việt Nam có phong cách chơi tương đồng đội nam. Trước đó tôi cùng ĐT Campuchia có cơ hội thi đấu với ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam và nhận thấy các cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật, di chuyển rất linh hoạt. Nhưng những trận đấu này chúng tôi đã thể hiện tương đối ổn. Nếu để so sánh bóng đá Việt Nam và Campuchia thì chúng tôi không bằng, nhưng tôi nghĩ với đội tuyển nam chúng tôi có thể cạnh tranh, còn với đội tuyển nữ thì khó hơn.

Hiện bóng đá Campuchia mới chỉ có hai vị trí xuất thân là cầu thủ ngoại. Chúng tôi không ủng hộ xu hướng nhập tịch cho đội tuyển”.

