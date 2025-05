Qua ghi nhận của PV, không khí thu hoạch xoài trầm lắng ở tất cả các xã, thị trấn của huyện Cam Lâm như: Cam Đức, Cam Thành Bắc, Cam Hòa, Cam Tân, Cam Hiệp Nam, Cam Hiệp Bắc, Cam Phước Tây,...

Các hộ nông dân trồng xoài Úc ở địa phương cho biết, xoài Úc trước đây mang lại nguồn thu nhập cho nhiều nông dân, một số hộ có cuộc sống khấm khá.

Những quả xoài Úc ở huyện Cam Lâm, Khánh Hòa không có thương lái đến mua để lâu rồi rụng dần. Ảnh: Công Tâm

Tuy nhiên, những ngày qua, bà con trồng xoài Úc ở địa phương xót xa nhìn những quả xoài to, đẹp treo trên cây rồi sau đó rụng dần xuống đất. Nguyên nhân, do giá thu mua thấp hơn so với các năm, chi phí đầu tư cao và các thương lái bao tiêu sản phẩm chậm.

Chị Thảo (một chủ vườn ở Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm) cho biết: "Gia đình tôi đã có thâm niên làm xoài Úc từ nhiều năm nay, mọi năm giá bán bình quân trên 20.000 đồng/kg. Năm nay, đầu mùa các hộ nông dân còn bán được với giá 15.000 - 20.000 đồng/kg, sau đó chỉ còn 4.000 - 6.000 đồng/kg và hiện nay chỉ còn 1.000 - 4.000 đồng/kg (tùy theo loại)".

Chị Thảo buồn rầu cho biết thêm, gia đình chị có 2ha trồng xoài, vụ này chị đầu tư khoảng 100 triệu đồng, đến giai đoạn thu hoạch thì giá bán quá rẻ, hiện một số quả đã rụng đầy gốc. Coi như vụ này gia đình chị Thảo thua lỗ khoảng 100 triệu đồng.

Ông Huỳnh Uy Viễn - Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm cho biết, hiện nay, huyện Cam Lâm đã vào vụ thu hoạch xoài Úc chính vụ. Nhiều năm trước, xoài Úc Cam Lâm chủ yếu được xuất khẩu quả tươi sang thị trường Trung Quốc.

Xoài Úc chỉ còn khoảng 3.000 - 4.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với trước đây. Ảnh: Công Tâm

Những năm gần đây, diện tích xoài của Trung Quốc tăng mạnh, trong khi thời vụ thu hoạch xoài Úc Cam Lâm chính vụ trùng với thời vụ thu hoạch xoài của Trung Quốc, Campuchia. Trước áp lực cạnh tranh lớn nên sản lượng xoài Úc Cam Lâm xuất khẩu giảm sâu, chủ yếu chỉ được tiêu thụ trong nước và chế biến thành các sản phẩm xoài sấy, nước ép.

Hiện, sản lượng xoài Úc trên địa bàn huyện đến kỳ thu hoạch chưa thể tiêu thụ còn khoảng 1.800 tấn, giá thu mua trung bình từ 3.000 – 4.000 đồng/kg (thấp hơn chi phí nông dân đầu tư sản xuất).

Trước tình hình cấp bách trên, UBND huyện Cam Lâm kiến nghị UBND tỉnh và các Sở ngành liên quan theo chức năng, thẩm quyền đề nghị các doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ xoài Úc Cam Lâm tại các hệ thống siêu thị, hệ thống bán lẻ của Bách Hóa Xanh và các chợ đầu mối trên toàn quốc.

Bà Hà Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan đã có công văn gửi cho Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa để kêu gọi các doanh nghiệp, tiêu thụ hỗ trợ sản phẩm xoài cho bà con nông dân. Đồng thời, có công văn gửi Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ kêu gọi Hội Nông dân các tỉnh, thành để tiêu thụ xoài Úc ở Cam Lâm. Hội Nông dân khuyến khích người làm xoài duy trì việc xây dựng thương hiệu và giữ thương hiệu xoài Úc Cam Lâm.