Khoảng 16 giờ chiều 23/4, nhiều quận của TP.HCM bất ngờ mưa lớn. Mưa xuất hiện từ phía Bắc Thành phố tại các khu vực như: TP.Thủ Đức, quận Gò Vấp, quận 12, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh.

Các quận trung tâm như: Quận 3, quận 1, quận 11, quận 5… cũng xuất hiện mưa giông kèm gió lớn. Theo ghi nhận, đây là cơn có lưu lượng lớn và kéo dài đổ xuống TP.HCM sau gần một tháng nắng nóng, mưa rải rác.

Máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất trong mưa. Ảnh: Q.D

Cơn mưa kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, sau đó tạnh dần, nhưng mây đen vẫn còn ở các khu vực trên. Mưa cuối ngày làm dịu đi cái nóng oi ả của TP.HCM nhiều ngày qua.

Sáng nay, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, thời tiết TP.HCM sáng và trưa chiều trời nắng. Khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ngoài trời dao động từ 33-35 độ C.

Đáng chú ý, trong ngày hôm nay (23/4) nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới 53 độ C, cao hơn khoảng gần 20 độ C so với nhiệt độ khí tượng (đo tại trạm). Tuy nhiên vào cuối ngày sẽ có mưa giông.

Nhiều nơi tại TP.HCM bất ngờ mưa lớn trong chiều ngày 23/4. Ảnh: C.N

Cơn mưa giông chiều nay sẽ góp phần giúp người dân TP.HCM được “giải nhiệt” sau chuỗi ngày nắng nóng. Mưa lớn cũng giúp thời tiết ngày hôm sau dịu mát hơn, nhiệt độ cảm nhận cũng sẽ giảm xuống.

Tuy nhiên mưa giông cuối ngày có thể gây đường trơn trượt, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Mưa giông cũng gây ảnh hưởng sức khỏe nếu tiếp xúc lâu, trực tiếp dưới mưa.

Mưa tạnh nhưng mây đen vẫn còn tại khu vực quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh. Ảnh: Q.D

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, trong tối nay, mây giông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo giông, sét cho các khu vực: Huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, quận Gò Vấp, Quận 12, huyện Củ Chi và các quận trung tâm thành phố, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 12-60mm, có nơi trên 78mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Trong cùng thời điểm, khu vực Nam Bộ sẽ có lượng mưa phổ biến từ 2-10mm, có nơi trên 13mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.