Chủ đề nóng

Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Nepal rúng động vì biểu tình
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Văn hóa - Giải trí
Chủ nhật, ngày 21/09/2025 14:00 GMT+7

Trước Đức Phúc 44 năm, nghệ sĩ nào từng mang giải thưởng âm nhạc quốc tế đầu tiên về cho Việt Nam?

+ aA -
Hà Khiết Đan Chủ nhật, ngày 21/09/2025 14:00 GMT+7
Trước Đức Phúc 44 năm, Nghệ sĩ Ưu tú Ái Vân từng mang về giải thưởng âm nhạc quốc tế đầu tiên về cho Việt Nam vào năm 1981.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nghệ sĩ Ưu tú Ái Vân là ca sĩ Việt Nam đầu tiên đoạt giải thưởng âm nhạc quốc tế

Tối 20/9, tại vòng Chung kết Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025, đại diện Việt Nam là ca sĩ Đức Phúc đã xuất sắc đăng quang ngôi Quán quân với màn trình diễn bùng nổ “Phù Đổng Thiên Vương” – một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Tin vui này dấy lên một làn sóng tự hào với tràn ngập những lời chúc mừng trên mạng xã hội.

Phải lâu lắm rồi, Việt Nam mới đoạt được một giải thưởng âm nhạc danh giá với ngôi vị Quán quân.

Khoảnh khắc Đức Phúc được xướng tên ở ngôi vị Quán quân Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025. Ảnh: FBNV

Chia sẻ sau khi giành được giải thưởng danh giá, ca sĩ Đức Phúc chia sẻ: “Khoảnh khắc lịch sử đó sẽ in đậm sâu trong trái tim nhỏ bé này! Đức Phúc đến từ Việt Nam - Quán quân Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025”.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam được xướng tên ở một giải thưởng danh giá, tầm quốc tế. Vào năm 1981, Nghệ sĩ Ưu tú Ái Vân là ca sĩ Việt Nam đầu tiên đoạt giải Grand Prix tại Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Dresden (Đức) với ca khúc Bài ca xây dựng và bài hát tiếng Đức Mặt trời chưa bao giờ mọc như thế.

Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Dresden được tổ chức tại Cộng hoà Dân chủ Đức mỗi năm một lần, bắt đầu từ 1971 (trừ năm 1973) đến lần cuối cùng vào năm 1988. Trong thời gian đầu chỉ có các ca nhạc sĩ thuộc các nước xã hội chủ nghĩa. Từ khoảng giữa thập niên 1980 có thêm các nước khác như: Argentina, Ấn Độ, Philippines... Mỗi nước cử đi một thí sinh, một giám khảo và một quan sát viên.

Cuộc thi gồm các giải thưởng: Grand Prix, Giải nhất, Giải nhì, Giải ba... do Ban giám khảo bình chọn và giải Ca sĩ yêu thích do khán giả bỏ phiếu ngay tại cửa rạp sau ba đêm thi.

Nghệ sĩ Ái Vân trên bìa 1 tạp chí phát hành năm 1982. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Ưu tú Ái Vân từng chia sẻ rằng: “Tôi dự định hát Bài ca xây dựng của nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Đức là Mặt trời chưa bao giờ mọc như thế (tên tiếng Đức là So ging noch nie die Sonne auf) của nhạc sĩ Siegfried Schulte, lời của Dieter Lietz. Tôi hát Bài ca xây dựng bằng tiếng Việt và tiếng Đức với phần lời do anh Nguyễn Văn Dương, phóng viên Thông Tấn Xã Việt Nam rất giỏi tiếng Đức, chuyển dịch.

Chúng tôi được tập hai buổi với dàn nhạc gồm hơn 20 nhạc công và 8 ca sĩ hát bè dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Đức. Mỗi thí sinh có 45 phút tập cho ngày đầu và 15 phút cho ngày hôm sau. Cuộc thi diễn ra trong ba đêm, tôi được xếp thi vào đêm thứ hai.

Vì Việt Nam lần đầu tiên tham gia một cuộc thi nhạc nhẹ quốc tế nên tôi thi với tâm lý thoải mái vì nghĩ mình chỉ làm sao hát tốt nhất, tiếng Đức cố gắng “chuẩn” nhất có thể và quan trọng là… không quên lời, vì với ngoại ngữ này thì tôi... dốt đặc!

Với tâm lí như vậy, tôi nghĩ, chỉ cần may mắn mà được giải khuyến khích là vui lắm rồi. Thí sinh từ các nước châu Âu gồm Đức, Liên Xô, Tiệp Khắc, Ba Lan, Hungary, Nam Tư, Bulgary, Rumania... rất nhiều trong số họ nói tiếng Đức làu làu, tự nhiên lại lọt vào mỗi mình mình là Việt Nam, châu Á! Tôi cũng lo lo, nhưng tự nhủ cứ hát hết mình. Điều thú vị là Gaby Ruckert, nữ ca sĩ từng đoạt giải nhất với bài Mặt trời chưa bao giờ mọc như thế vào năm trước, năm đó cô ấy cũng thi nhưng hát bài khác.

Nghệ sĩ Ưu tú Ái Vân từng là hiện tượng của làng nhạc khi có cả thanh và sắc nổi trội hơn người. Ảnh: FBNV

Sau ba đêm thi, tôi nhận thấy tiết mục của mình được vỗ tay lâu nhất, thế là đã có một chút hy vọng. Sau đêm thi cuối cùng, tôi ngủ rất ngon, trong lúc Ban giám khảo bắt đầu họp. Khoảng hai giờ sáng, chợt nghe tiếng gõ cửa dồn dập và nghe thấy giọng anh Trần Quý lạc hẳn đi vì xúc động, tôi chưa kịp mở cửa đã nghe anh bảo: "Ái Vân, chúc mừng em được Giải Grand Prix và Giải Ca sĩ được yêu thích nhất".

Lúc đó tôi thật ngỡ ngàng lại còn hỏi: “Grand Prix là gì?!” vì thú thật là ngay hôm đầu tiên khi được phát tờ giới thiệu giải thưởng, tôi chỉ chăm chăm tìm giải khuyến khích ở cuối cùng thôi chứ nào dám mơ gì hơn.

Anh Quý bảo: "Grand Prix là giải thưởng cao nhất, là đoạt Cúp đấy! Em được cả giải Ca sĩ được yêu thích nữa cơ, thôi em cố gắng đi ngủ đi, sáng mai đúng 6 giờ radio phỏng vấn trực tiếp, sau đó là quay truyền hình và trả lời phỏng vấn cho các báo”. Lúc đó tôi mới bắt đầu hiểu ra và bắt đầu… run”.

Theo Nghệ sĩ Ưu tú Ái Vân, giải Grand Prix năm đó không chỉ có ý nghĩa với riêng bà mà còn là niềm tự hào cho nền ca nhạc nhẹ non trẻ của Việt Nam thời bấy giờ, khi đất nước vừa trải qua 30 năm chiến tranh gian khổ.

“Khi từ Dresden về Thủ đô Berlin, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Đức là Phan Văn Kim cùng nhiều cán bộ trong Đại sứ quán Việt Nam tại Đức ra tận nhà ga đón đoàn với sự xúc động vô cùng. Tôi bỗng chợt hiểu là mình may mắn biết bao khi được đại diện cho dân tộc mình trong kỳ liên hoan đó, đúng ngay trong thời kỳ đó. Một thời kỳ với biết bao sôi nổi, xúc động.

Một thời mà cả thế giới nhìn vào Việt Nam với sự nhiệt thành, cảm thông và ngưỡng mộ, và trong sự hâm mộ của khán giả dành cho mình qua đêm biểu diễn cũng bao gồm và xuất phát từ sự yêu mến đối với con người Việt Nam vừa mới đạt được hoà bình sau bao khó khăn gian khổ.

Các năm 1981 - 1982 và một vài năm sau đó có thể nói là những năm "được mùa" của Âm nhạc Việt Nam trên thế giới, khởi đầu là Đặng Thái Sơn với giải nhất cuộc thi Chopin ở Ba Lan, Dương Minh Đức với giải trong cuộc thi hát Quốc tế Hoa Cẩm Chướng đỏ ở Liên Xô, Lê Dung với giải hát dân ca hay nhất ở cuộc thi Tchaikovsky ở Moscau, Lệ Quyên với giải thưởng cuộc thi Tài năng Quốc tế ở Tiệp Khắc và giải thưởng cuộc thi nhạc nhẹ quốc tế Dresden”, Nghệ sĩ Ưu tú Ái Vân nhớ lại.

“Năm 1982, tôi được mời trở lại cuộc thi ở Dresden với phần trình diễn mở màn trong đêm Gala Chung kết trong vai trò là người giữ giải Grand Prix của năm trước. Để chuẩn bị cho tiết mục này, Ban tổ chức đã đặt nhạc sĩ Đức Holger Biege viết riêng cho tôi một bài, ngoài ra tôi sẽ song ca với anh một bài và bài đoạt giải năm trước là Mặt trời chưa bao giờ mọc như thế, cả ba bài đều được hát bằng tiếng Đức. Nhạc sĩ Holger Biegei đã bay qua Hà Nội để tập trước cho tôi.

4 năm sau tôi được mời trở lại cuộc thi đó với tư cách là thành viên Ban giam khảo Quốc tế, lần đó ca sĩ Thanh Hòa đi thi, nhưng tiếc rằng chị bị cảm lạnh, khản tiếng nên không thể thực hiện phần thi của mình”, nghệ sĩ Ái Vân tiết lộ thêm.

Nghệ sĩ Ưu tú Ái Vân từng là hiện tượng của âm nhạc Việt

Sau giải thưởng lớn này, Nghệ sĩ Ưu tú Ái Vân lại được mời sang Dresden để hát khai mạc cho liên hoan âm nhạc chuyên nghiệp này.

Vũ. và Nguyễn Hùng khiến khán giả vừa hát theo, vừa trào nước mắt trong đại nhạc hội V Fest

“Năm 1982, tôi được mời trở lại cuộc thi ở Dresden với phần trình diễn mở màn trong đêm Gala Chung kết trong vai trò là người giữ giải Grand Prix của năm trước. Để chuẩn bị cho tiết mục này, Ban tổ chức đã đặt nhạc sĩ Đức Holger Biege viết riêng cho tôi một bài, ngoài ra tôi sẽ song ca với anh một bài và bài đoạt giải năm trước là Mặt trời chưa bao giờ mọc như thế, cả ba bài đều được hát bằng tiếng Đức. Nhạc sĩ Holger Biegei đã bay qua Hà Nội để tập trước cho tôi.

4 năm sau tôi được mời trở lại cuộc thi đó với tư cách là thành viên Ban giam khảo Quốc tế, lần đó ca sĩ Thanh Hòa đi thi, nhưng tiếc rằng chị bị cảm lạnh, khản tiếng nên không thể thực hiện phần thi của mình”, nghệ sĩ Ái Vân tiết lộ thêm.

Nghệ sĩ Ưu tú Ái Vân sinh năm 1954 tại phố Huế (Hà Nội) trong một gia đình nghệ thuật danh giá, mẹ là nghệ sĩ cải lương trứ danh Ái Liên, còn cha là ông Hà Quang Định - chủ một hãng phim tư nhân đầu tiên tại Việt Nam.

Nghệ sĩ Ưu tú Ái Vân trong phim "Chị Nhung". Ảnh: FVNV

Ngay từ nhỏ, Ái Vân đã làm quen với sân khấu và màn ảnh. Bà từng đóng phim, hát cải lương, làm phát thanh viên. Bộ phim Chị Nhung năm 1970 do bà thủ vai chính đã đưa tên tuổi Ái Vân đến gần hơn với công chúng. Nhan sắc kiều diễm, giọng nói chuẩn mực Hà Nội cùng phong thái đĩnh đạc đã khiến Ái Vân được mệnh danh là "biểu tượng nhan sắc" của một thời.

Năm 1978, sau khi tốt nghiệp Đại học khoa Thanh nhạc ở Trường âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia HN), Nghệ sĩ Ưu tú Ái Vân được về làm việc tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, do nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương làm giám đốc.

Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long sẽ biểu diễn tiết mục đặc biệt tại Lễ hội Đền Trần Thương

Ngoài những chương trình biểu diễn chính thức của Nhà hát, Nghệ sĩ Ưu tú Ái Vân cùng nhiều ca sĩ tên tuổi khác như: Quang Huy, Mạnh Hà, Vũ Dậu, Trần Hiếu, Quí Dương, Lô Thanh, Trung Kiên, Lê Dung, Thúy Hà, Quốc Đông, Quang Thọ, Thu Hiền, Trung Đức, Lệ Quyên, Dương Minh Đức, Thanh Hoa, Thanh Hòa, Vân Khánh... thường được mời đi biểu diễn ở bên ngoài.

“Hồi đó, chiến tranh mới đi qua, ai cũng muốn được nghe những giai điệu vui tươi, sôi nổi với tiết tấu nhanh, trẻ trung... Vì vậy, bên cạnh những bài hát được ưa thích trước đây, chúng tôi hát cả những bài nhạc quốc tế, chủ yếu là từ các nước Xã hội Chủ nghĩa như: Guantanamera, Siboney, Bóng ai qua thềm, Cô gái Ba Lan... và được khán giả cổ vũ cực kỳ nồng nhiệt.

Nghệ sĩ Ưu tú Ái Vân hiện sinh sống ở nước ngoài. Ảnh: FBNV

Ban nhạc cũng đổi mới hơn, chiếc đàn contrebasse cồng kềnh được thay thế bằng chiếc guitar bass óng ả, và đàn arcordeon được thay bằng chiếc keyboard sang trọng và “hiện đại”. Chương trình biểu diễn cũng phong phú hơn vì có thêm cả tấu hài, xiếc, ảo thuật, múa đôi và kịch câm”, Nghệ sĩ Ưu tú Ái Vân từng chia sẻ.

Tham khảo thêm

Vũ. và Nguyễn Hùng khiến khán giả vừa hát theo, vừa trào nước mắt trong đại nhạc hội V Fest

Vũ. và Nguyễn Hùng khiến khán giả vừa hát theo, vừa trào nước mắt trong đại nhạc hội V Fest

Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long sẽ biểu diễn tiết mục đặc biệt tại Lễ hội Đền Trần Thương

Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long sẽ biểu diễn tiết mục đặc biệt tại Lễ hội Đền Trần Thương

Chồng H’hen Niê bật khóc khi thấy vợ đau đớn quằn quại trong cơn trở dạ

Chồng H’hen Niê bật khóc khi thấy vợ đau đớn quằn quại trong cơn trở dạ

Secret Garden sẽ biểu diễn trên sân khấu có hệ thống âm thanh hiện đại bậc nhất thế giới tại Việt Nam

Secret Garden sẽ biểu diễn trên sân khấu có hệ thống âm thanh hiện đại bậc nhất thế giới tại Việt Nam

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nữ diễn viên tử vong vì bị côn trùng cắn

Sự ra đi bất ngờ của nữ diễn viên Marissa Laimou ở tuổi 30 khiến bạn bè, gia đình và giới nghệ sĩ không khỏi bàng hoàng, đặc biệt khi cô vừa vượt qua ung thư và đang chuẩn bị trở lại sân khấu.

Nhiều tin đồn quanh cái chết của Vu Mông Lung

Văn hóa - Giải trí
Nhiều tin đồn quanh cái chết của Vu Mông Lung

Đức Phúc làm nên lịch sử khi giành giải thưởng hơn 9 tỷ đồng trong cuộc thi âm nhạc tại Nga

Văn hóa - Giải trí
Đức Phúc làm nên lịch sử khi giành giải thưởng hơn 9 tỷ đồng trong cuộc thi âm nhạc tại Nga

Kim Soo Hyun vắng bóng giữa nghi vấn lừa đảo tài chính

Văn hóa - Giải trí
Kim Soo Hyun vắng bóng giữa nghi vấn lừa đảo tài chính

Chính thức khởi động vòng sơ khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Văn hóa - Giải trí
Chính thức khởi động vòng sơ khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Đọc thêm

Sư trụ trì Nhật Bản sáng tụng kinh, tối đấm bốc
Xã hội

Sư trụ trì Nhật Bản sáng tụng kinh, tối đấm bốc

Xã hội

Sư trụ trì Chiyuki Yanaru ở tỉnh Fukuoka vừa duy trì truyền thống Phật giáo tại chùa Raigoji, vừa mở phòng tập boxing để truyền cảm hứng và rèn luyện đạo đức cho giới trẻ.

Chàng trai nói dối tuổi để được tiêm filler, giờ trải qua thủ thuật vừa đau vừa tốn thời gian
Xã hội

Chàng trai nói dối tuổi để được tiêm filler, giờ trải qua thủ thuật vừa đau vừa tốn thời gian

Xã hội

Ở tuổi 25, Christopher Sharratt, đến từ hạt Staffordshire (Anh), đã lên tiếng chia sẻ về hành trình trải qua các thủ thuật thẩm mỹ và quyết định thay đổi cuộc đời bằng cách loại bỏ toàn bộ filler để trở về vẻ ngoài tự nhiên.

Truy bắt hai kẻ trộm chó rất manh động khi đập ô tô, cướp xe máy của người dân để tẩu thoát
Pháp luật

Truy bắt hai kẻ trộm chó rất manh động khi đập ô tô, cướp xe máy của người dân để tẩu thoát

Pháp luật

Hai kẻ trộm chó manh động chống trả quyết liệt, dùng đao đập vỡ kính ô tô, cướp xe máy của người dân để chạy trốn khi bị truy đuổi ở xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh.

Ngành chăn nuôi Nghệ An 'thoát' ra tình trạng khó khăn, tổng đàn lợn cả tỉnh đã lên đến hơn 1 triệu con
Nhà nông

Ngành chăn nuôi Nghệ An "thoát" ra tình trạng khó khăn, tổng đàn lợn cả tỉnh đã lên đến hơn 1 triệu con

Nhà nông

Đầu năm 2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều loại dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng nhờ làm tốt công tác quản lý, tiêm vắc xin, ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn tăng trưởng tốt. Trong đó, đàn lợn đạt hơn 1 triệu con, đàn trâu và bò hơn 800 nghìn con, gia cầm là hơn 38 triệu con...

Cậu bé lớp 1 vừa khóc vừa nói: 'Mẹ đẻ 2 đứa con, đứa ngồi học, đứa ngồi chơi' khiến ai cũng bật cười
Xã hội

Cậu bé lớp 1 vừa khóc vừa nói: "Mẹ đẻ 2 đứa con, đứa ngồi học, đứa ngồi chơi" khiến ai cũng bật cười

Xã hội

Một khoảnh khắc hài hước, đáng yêu của cậu bé tiểu học ở Thanh Hóa khi phải học bài được mẹ quay lại khiến ai cũng phải bật cười.

'Bật mí' chủ nhân dự án hơn 5.700 tỷ chuẩn bị 'thay đổi' một xã vùng cao ở Gia Lai
Kinh tế

"Bật mí" chủ nhân dự án hơn 5.700 tỷ chuẩn bị "thay đổi" một xã vùng cao ở Gia Lai

Kinh tế

Ngày 21/9, ông Nguyễn Văn Châu – Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đã ký giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh Bình Định cho Tập đoàn Nexif Ratch Energy Se Asia PTE. LTD., do tỷ phú Cyril Dissescou (quốc tịch Singapore) điều hành.

Nông dân vùng đất đỏ ở TP HCM trồng thứ cây gì mà quả thơm ngọt, người ta đang đến xem
Nhà nông

Nông dân vùng đất đỏ ở TP HCM trồng thứ cây gì mà quả thơm ngọt, người ta đang đến xem

Nhà nông

Mô hình trồng nhãn kết hợp du lịch cộng đồng ở vùng đất đỏ các xã Hòa Hiệp, Bình Châu, Đất Đỏ, Phước Hải, TP HCM (trước sáp nhập thuộc tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu) đã đem đến trải nghiệm mới lạ cho du khách và tạo thêm hướng phát triển mới, mang lại thu nhập tốt cho nông dân.

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long
Nhà nông

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

Nhà nông

Sáng 21/9, tại xã Hưng Nhượng (tỉnh Vĩnh Long), Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng 4 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Một dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM sắp mở bán phục vụ người lao động
Chuyển động Sài Gòn

Một dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM sắp mở bán phục vụ người lao động

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM có kế hoạch sẽ mở bán một dự án nhà ở xã hội với giá dưới 15 triệu đồng/m2 để tạo điều kiện cho người lao động an cư.

Bắt tài xế gây tai nạn ở Đắk Lắk khiến hai người thương vong rồi bỏ đi
Pháp luật

Bắt tài xế gây tai nạn ở Đắk Lắk khiến hai người thương vong rồi bỏ đi

Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với một tài xế gây tai nạn khiến hai người thương vong rồi rời khỏi hiện trường.

Bất ngờ từ hai vùng đất tưởng chừng đối lập, Gia Lai và Bình Định giờ là một 'siêu tỉnh' mới toanh, FDI đổ về dồn dập
Kinh tế

Bất ngờ từ hai vùng đất tưởng chừng đối lập, Gia Lai và Bình Định giờ là một "siêu tỉnh" mới toanh, FDI đổ về dồn dập

Kinh tế

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) vừa công bố vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm đạt hơn 26,1 tỷ USD. Trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu thu hút FDI có tỉnh Gia Lai, đạt 1,08 tỷ USD.

Vương An Thạch xúi giục Tống Thần Tông xâm chiếm Đại Việt và cái kết
Đông Tây - Kim Cổ

Vương An Thạch xúi giục Tống Thần Tông xâm chiếm Đại Việt và cái kết

Đông Tây - Kim Cổ

Tham vọng chính trị và khát vọng chứng minh sức mạnh nhà Tống trước Liêu và Tây Hạ đã dẫn Vương An Thạch đến sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp: xúi giục Tống Thần Tông mở chiến tranh với Đại Việt.

Tiến Linh có ghi bàn trong ngày trở về đất Thủ?
Thể thao

Tiến Linh có ghi bàn trong ngày trở về đất Thủ?

Thể thao

Tiến Linh sẽ trở về đất Thủ trong trận derby TP.HCM, mục tiêu của chân sút này là ghi bàn vào lưới đội bóng giúp anh làm nên tên tuổi.

Điều chỉnh mức thu nhập: Rộng cánh cửa cho người dân TP.HCM mua nhà ở xã hội
Chuyển động Sài Gòn

Điều chỉnh mức thu nhập: Rộng cánh cửa cho người dân TP.HCM mua nhà ở xã hội

Chuyển động Sài Gòn

Trong bối cảnh giá nhà liên tục leo thang, nhà ở xã hội được xem là hy vọng của rất nhiều người lao động TP.HCM về giấc mơ an cư. Trong đó, đề xuất điều chỉnh, tăng mức thu nhập được xem như giải pháp hữu hiệu, nới lỏng cánh cửa để người dân dễ dàng tiếp cận loại hình này.

Thiên tài tạo ra 'Quái vật biển Caspi' khiến CIA lo sợ
Điểm nóng

Thiên tài tạo ra "Quái vật biển Caspi" khiến CIA lo sợ

Điểm nóng

Vào tháng 7/1961, một cỗ máy xuất hiện trên Hồ chứa nước Gorky khiến ngay cả những người quan sát giàu kinh nghiệm cũng phải bối rối. Cỗ máy này không phải là máy bay — đôi cánh quá nhỏ, và cũng không phải là thuyền — nó đang lao vút trên mặt nước với tốc độ 200 km/giờ.

Mòn mỏi ngóng con bên bờ sông dưới chân cầu Xáng: Mẹ khóc ngất, em gái cầu mong phép màu
Chuyển động Sài Gòn

Mòn mỏi ngóng con bên bờ sông dưới chân cầu Xáng: Mẹ khóc ngất, em gái cầu mong phép màu

Chuyển động Sài Gòn

Lực lượng chức năng xã Hóc Môn, TP.HCM vẫn đang nỗ lực tìm kiếm em N.P.T.L (16 tuổi), người được cho là đã trượt chân xuống sông khi đang câu cá dưới chân cầu Xáng, xã Hóc Môn. Vụ việc đau lòng xảy ra vào sáng 20/9, để lại nỗi đau cho gia đình nghèo đang mòn mỏi ngóng chờ phép màu.

Bánh trung thu đang bán chạy, bất ngờ những loại hút khách nhất
Kinh doanh

Bánh trung thu đang bán chạy, bất ngờ những loại hút khách nhất

Kinh doanh

Chuẩn bị bước sang tháng Tám âm lịch, sức mua bánh trung thu đang dần tăng. Năm nay, các loại bánh có thương hiệu bán chạy, lấn át “bánh trung thu nhà làm”.

Loại cá bé tí ti giàu axit béo, giúp giảm viêm, dưỡng tim mạch, bổ não, làm món bình dân cực kỳ tốn cơm
Gia đình

Loại cá bé tí ti giàu axit béo, giúp giảm viêm, dưỡng tim mạch, bổ não, làm món bình dân cực kỳ tốn cơm

Gia đình

Dù bé tẹo, loại cá này lại rất bổ dưỡng, giàu axit béo omega-3, giúp giảm viêm, cải thiện sức khỏe tim mạch và hỗ trợ chức năng não.

Vụ tán sỏi laser khi máy hỏng: Tầm soát sức khỏe miễn phí cho bệnh nhân
Xã hội

Vụ tán sỏi laser khi máy hỏng: Tầm soát sức khỏe miễn phí cho bệnh nhân

Xã hội

Sau khi phát hiện hàng trăm ca tán sỏi laser được ghi nhận khi thiết bị hỏng tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Sở Y tế Đắk Lắk đã huy động nhiều cơ sở y tế tham gia khám, tầm soát miễn phí cho bệnh nhân để bảo đảm quyền lợi người bệnh.

Chia sẻ nóng của Đức Phúc sau khi giành Quán quân Intervision 2025: “Khoảnh khắc lịch sử này sẽ in đậm trong tim tôi”
Văn hóa - Giải trí

Chia sẻ nóng của Đức Phúc sau khi giành Quán quân Intervision 2025: “Khoảnh khắc lịch sử này sẽ in đậm trong tim tôi”

Văn hóa - Giải trí

Đêm 20/9 (theo giờ Việt Nam), Chung kết Intervision Song Contest 2025 đã diễn ra tại Live Arena, Mátxcơva (Nga), ca sĩ Đức Phúc - đại diện Việt Nam - đã xuất sắc giành ngôi Quán quân với phần trình diễn ấn tượng ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương”.

Ninh Bình FC “chơi trội”
Thể thao

Ninh Bình FC “chơi trội”

Thể thao

Để giúp các CĐV Thép xanh Nam Định thuận lợi hơn trong việc vào sân xem trận derby Ninh Bình giữa Ninh Bình FC và Thép xanh Nam Định, phía Ninh Bình FC đã quyết định tặng 1.000 vé vào sân cho các CĐV đội khách.

Ly hôn chỉ vì mâu thuẫn đặt tên con
Xã hội

Ly hôn chỉ vì mâu thuẫn đặt tên con

Xã hội

Một tòa án ở Thượng Hải (Trung Quốc) vừa thụ lý vụ ly hôn hy hữu, xuất phát từ mâu thuẫn của cặp vợ chồng về việc đặt tên cho con trai.

Lần thứ 6 cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố, có cả cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
Pháp luật

Lần thứ 6 cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố, có cả cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Pháp luật

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch AIC, và 15 đồng phạm, trong đó có ông Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM bị truy tố về tội "vi phạm quy định đấu thầu" trong một vụ án gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Câu chuyện biến kho tàng văn hóa thành mô hình giảm nghèo bền vững ở Lai Châu
Lai Châu Ngày Mới

Câu chuyện biến kho tàng văn hóa thành mô hình giảm nghèo bền vững ở Lai Châu

Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu, vùng đất biên cương Tây Bắc, nơi 20 dân tộc anh em cùng chung sống, đã và đang chứng minh một hướng đi đầy triển vọng "biến bản sắc văn hóa thành động lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững". Câu chuyện này không chỉ là thành công của một địa phương, mà còn là minh chứng rõ nét cho việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Lai Châu.

Tây Ninh: Người phụ nữ chuyển nhầm 190 triệu đồng, được công an hỗ trợ tìm kiếm
Tin tức

Tây Ninh: Người phụ nữ chuyển nhầm 190 triệu đồng, được công an hỗ trợ tìm kiếm

Tin tức

Nhận lại toàn bộ số tiền, chị Lê Thị Diễm Châu (44 tuổi, ngụ phường Gò Dầu, Tây Ninh) đã cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của công an phường.

Hà Tĩnh: Sốt đất “ảo” tại nông thôn sau quy hoạch khu công nghiệp
Nhà đất

Hà Tĩnh: Sốt đất “ảo” tại nông thôn sau quy hoạch khu công nghiệp

Nhà đất

Sau khi Hà Tĩnh công bố quy hoạch khu công nghiệp gần 200 ha tại xã Toàn Lưu, giá đất nơi đây tăng vọt 30 - 40%. Chỉ trong hơn một tuần, các "nhà đầu tư" biến đường làng thành "chợ đất" sôi động. Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương và chuyên gia cảnh báo đây là cơn sốt đất "ảo" do đầu cơ, tiềm ẩn rủi ro cao cho người dân.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa vừa được bầu có 11 thành viên
Tin tức

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa vừa được bầu có 11 thành viên

Tin tức

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa có 11 thành viên và Đoàn Thư ký có 3 thành viên.

Lời nguyền khắc trên bia mộ Shakespeare thực chất là gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Lời nguyền khắc trên bia mộ Shakespeare thực chất là gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Hơn 4 thế kỷ trôi qua, những dòng chữ khắc trên bia mộ William Shakespeare vẫn khiến hậu thế lạnh sống lưng. Lời nguyền răn cấm động vào xương cốt của thiên tài văn chương nước Anh đã tạo nên một vòng tròn huyền bí bao quanh cái chết của ông – nơi khoa học và tâm linh đến nay vẫn chưa thể giải đáp.

Dây và Cáp điện Thăng Long: Nhà thầu nghìn tỷ bị “điểm tên” chậm đóng BHXH
Kinh tế

Dây và Cáp điện Thăng Long: Nhà thầu nghìn tỷ bị “điểm tên” chậm đóng BHXH

Kinh tế

Công ty TNHH Dây và Cáp điện Thăng Long, “khách quen” tại các công ty điện lực trên địa bàn TP Hà Nội vừa bị điểm tên chậm đóng BHXH.

Tin đọc nhiều

1

Hoa hậu Thùy Tiên được viện kiểm sát ghi nhận hai tình tiết giảm nhẹ

Hoa hậu Thùy Tiên được viện kiểm sát ghi nhận hai tình tiết giảm nhẹ

2

3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

3

Lộ diện người biết rõ kết quả xét nghiệm từ FIVB của Đặng Thị Hồng

Lộ diện người biết rõ kết quả xét nghiệm từ FIVB của Đặng Thị Hồng

4

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

5

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 4 V.League 2025/2026: Vòng đấu của những trận “derby”!

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 4 V.League 2025/2026: Vòng đấu của những trận “derby”!