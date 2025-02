Trước khi bàn giao nhiệm vụ an ninh hàng không sang Bộ Công an: Bộ GTVT đóng vai trò gì?

Bàn giao nhiệm vụ từ Bộ GTVT sang Bộ Công an

Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2025 của Uỷ ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương có sân bay trên cả nước diễn ra vào ngày 25/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu quá trình bàn giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không từ Bộ GTVT sang Bộ Công an phải theo đúng tiến độ.

Lực lượng chức năng đảm bảo an toàn giao thông tại sân bay Nội Bài.

Theo Quyết định 1360/QĐ-TTg ngày 03/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành, Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về bảo đảm an ninh hàng không dân dụng; chỉ đạo, chỉ huy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Cụ thể, Uỷ ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia, nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành thuộc lĩnh vực bảo đảm an ninh hàng không dân dụng.

Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng về bảo đảm an ninh hàng không dân dụng; chỉ đạo thực hiện Phương án khẩn nguy tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng; chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc phát sinh giữa các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng.

Cùng đó, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức diễn tập đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng cấp quốc gia.

Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành về an ninh hàng không dân dụng.

Sân bay Nội Bài.

Nhiệm vụ của Bộ GTVT là gì?

Ngoài ra, Uỷ ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia, chỉ huy đối phó, khắc phục các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng cấp độ 1 hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan kiểm tra, giám sát, tuyên truyền và phổ biến những quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh hàng không dân dụng và ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định đó.

Được phép thiết lập quan hệ và hợp tác với nước ngoài, các tổ chức quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm, hợp tác khoa học – kỹ thuật trong lĩnh vực đảm bảo an ninh hàng không dân dụng.

Đồng thời, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc bảo đảm an ninh hàng không dân dụng; đề xuất việc xử lý đối với những tổ chức, cá nhân có sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc thực hiện bảo đảm an ninh hàng không dân dụng.

Hàng năm tổng hợp, đánh giá tổng thể mức độ uy hiếp an ninh hàng không dân dụng; công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng của quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đang là cơ quan thường trực của Uỷ ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia.

Theo đó, Bộ GTVT là cơ quan quản lý Nhà nước có nhiệm vụ phối hợp liên ngành, giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng về bảo đảm an ninh hàng không dân dụng.

Việc đảm bảo an ninh hàng không quốc gia, gồm nhiều khâu: Điều hành bay, xuất nhập cảnh, soi chiếu hành lý, bảo trì, sửa chữa máy bay, cung cấp suất ăn…