Theo đó, phường Chí Linh 1 đổi thành phường Chu Văn An. Việc lựa chọn tên Chu Văn An bởi gần 7 thế kỷ qua, tên tuổi Vạn thế sư biểu, Danh nhân văn hóa thế giới Chu Văn An đã gắn liền với dãy núi Phượng Hoàng (Chí Linh).

Phường Chí Linh 2 đổi thành phường Chí Linh. Theo lịch sử, châu Chí Linh xưa bao gồm xã Nhân Huệ, Cổ Thành và một phần đất phường Phả Lại hiện nay. Theo các tư liệu lịch sử, thời Trần, khu vực này từng là trung tâm hành chính của vùng đất Chí Linh.

Phường Chí Linh 3 đổi thành phường Trần Hưng Đạo. Mảnh đất nơi đây ghi đậm dấu ấn công lao, sự nghiệp hiển hách của Trần Hưng Đạo. Hơn 7 thế kỷ qua, Đền thờ Hưng Đạo Đại Vương (đền Kiếp Bạc) tại xã Hưng Đạo đã trở thành trung tâm thờ tự Đức Thánh Trần của cả nước.

Dự kiến 6 phường mới sau sắp xếp ở Chí Linh (Hải Dương).

Phường Chí Linh 4 đổi thành phường Nguyễn Trãi. Việc lựa chọn tên Nguyễn Trãi nhằm ghi nhận công lao to lớn của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi với Côn Sơn - Chí Linh.

Phường Chí Linh 5 đổi thành phường Trần Nhân Tông. Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258 - 1308) là vị tổ sáng lập thiền phái Phật giáo Trúc lâm Yên Tử. Trong những năm tháng hoằng dương phật pháp, Phật hoàng Trần Nhân Tông đã dành nhiều thời gian về thuyết pháp, giảng kinh và chỉ đạo xây dựng các ngôi tự viện lớn như Ngũ Đài Sơn, Côn Sơn, Thanh Mai, Huyền Thiên, Sùng Nghiêm, Quảng Sơn... Đây là các trung tâm Phật giáo lớn thời Trần trên vùng đất Chí Linh.

Phường Chí Linh 6 đổi thành phường Lê Đại Hành. Theo sử sách, hoàng đế Lê Đại Hành đã quyết định xây dựng đại bản doanh để chống giặc Tống tại vùng Dược Đậu Trang ở huyện Bàng Châu, phủ Nam Sách (nay là phường An Lạc, TP Chí Linh). Hơn 1.000 năm qua, tên tuổi, sự nghiệp của Lê Đại Hành đã ghi đậm với lịch sử vùng đất và là niềm tự hào của người dân Chí Linh.

Lãnh đạo TP.Chí Linh (Hải Dương) kiểm ta công tác lấy ý kiến nhân dân vào đề án sáp nhập tỉnh và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh: PHƯƠNG KIÊN

Theo phương án đã lấy ý kiến người dân trước đó, TP.Chí Linh thành lập 6 phường mới đặt tên Chí Linh 1, Chí Linh 2, Chí Linh 3, Chí Linh 4, Chí Linh 5, Chí Linh 6.

Trước đó, Văn phòng Tỉnh uỷ Hải Dương đã có thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ về việc nghiên cứu, lựa chọn và đề xuất tên gọi đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp để các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện.

Theo đó, để bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu đề ra, Thường trực Tỉnh uỷ phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp tham gia cùng ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy nghiên cứu, lựa chọn việc đặt tên các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp gắn với địa danh lâu đời, danh nhân tiêu biểu, phù hợp với các yếu tố truyền thống, lịch sử, văn hóa của địa phương và được nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ.