Trước khi sáp nhập với tỉnh Thái Bình, tỉnh Hưng Yên chỉ đạo phải xử lý dứt điểm 4 "điểm nóng" về ô nhiễm môi trường

Trước khi sáp nhập với tỉnh Thái Bình, tỉnh Hưng Yên rà soát những "điểm nóng" ô nhiễm môi trường

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên vừa ban hành Thông báo số 2125-TB/TU thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ và xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Giá cao nhất trong 70 năm qua, loại cây tưởng sắp bị xóa sổ ở Việt Nam đang đứng top 10 thế giới

Theo thông báo này, hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường tại 4 cụm công nghiệp, làng nghề của Hưng Yên đang rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của nhân dân, gồm: Làng nghề sản xuất, tái chế nhựa, kim loại thôn Ðông Mai, xã Chỉ Ðạo, huyện Văn Lâm; làng nghề sản xuất, tái chế nhựa thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm; làng nghề sản xuất, tái chế nhựa thuộc tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào; làng nghề sản xuất và tái chế nhựa thuộc xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào.

Trong khi đó, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường còn hạn chế, chưa dứt điểm; nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn xả thải vượt quy chuẩn cho phép, lượng rác thải, chất thải tồn đọng tại các cụm công nghiệp, làng nghề không được xử lý vẫn còn lớn; các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường có thể đi kèm các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng, sử dụng điện, về phòng cháy và chữa cháy,...

Phế liệu nhựa ngổn ngang khắp khu vực sản xuất của các hộ làm nghề tái chế nhựa thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Hưng Yên). Ảnh: B.H.Y

Xử lý dứt điểm 4 "điểm nóng" trước 30/9/2025

Ngày 24/4/2025, sau khi nghe Ðảng ủy Công an tỉnh báo cáo về việc tăng cường xử lý ô nhiễm môi trường tại một số cụm công nghiệp - làng nghề trên địa bàn tỉnh, ý kiến của các đại biểu, Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị Ðảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, ban hành trong tháng 5/2025 kế hoạch tổng thể thực hiện rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên tại các làng nghề, không để tái diễn, đồng thời có giải pháp, lộ trình di dời hoạt động sản xuất đến nơi phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phân vùng bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh cũng như định hướng chuyển đổi hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp, đảm bảo an ninh, trật tự...

Sáp nhập 3 tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, tỉnh mới sau hợp nhất có mấy làng khoa bảng, vùng đất phát quan?

Kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại làng nghề sản xuất, tái chế nhựa thuộc tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử và tại xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào; làng nghề Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh và làng nghề Ðông Mai, xã Chỉ Ðạo, huyện Văn Lâm theo đề xuất của Ðảng ủy Công an tỉnh, hoàn thành trước 30/9/2025.

Nghiên cứu, xây dựng phương án xử lý chất thải rắn tồn đọng của các làng nghề, cụm công nghiệp; các cơ chế, chính sách hỗ trợ cơ sở, hộ gia đình, cá nhân di dời đến khu vực được phép hoạt động, chuyển đổi ngành nghề tại địa phương nhằm tạo việc làm, ổn định đời sống của người dân, bảo đảm đúng chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Tiến hành thanh tra, kiểm tra, mở các đợt cao điểm, lập chốt kiểm tra, giám sát các phương tiện vận chuyển phế liệu ra vào làng nghề, cụm công nghiệp 24/24h; xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên, xây dựng, sử dụng đất, sử dụng điện, phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở trong diện quản lý, kiên quyết áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động, cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả cũng như hình thức xử phạt bổ sung đối với các cơ sở sản xuất, tái chế ở các làng nghề theo quy định.



Sau 15/9, khi sáp nhập, hợp nhất thành công, tỉnh Lâm Đồng có một trong các ngọn hải đăng cổ xưa nhất Việt Nam

Dừng hoạt động của các làng nghề, cụm công nghiệp các cơ sở, hộ gia đình tái chế trong làng nghề nếu không đủ điều kiện hoạt động, không có giải pháp xử lý khí thải, nước thải và không có hợp đồng với đơn vị có năng lực về xử lý xả thải theo quy định của pháp luật.

Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị Ðảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tham mưu UBND tỉnh kiểm tra, xử lý triệt để các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật khác về tài nguyên, môi trường tại các cụm công nghiệp - làng nghề; làm rõ trách nhiệm và đề xuất xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân có dấu hiệu bao che, làm ngơ, tiếp tay cho vi phạm, đồng thời xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự, ổn định tình hình trong quá trình xử lý.

Thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tham gia các đoàn kiểm tra, xử lý, giải tỏa các hành vi vi phạm pháp luật; tham gia các chốt kiểm tra nguồn nguyên liệu, phế liệu đầu vào và các hợp đồng xử lý xỉ thải đối với các cơ sở sản xuất tái chế tại 4 làng nghề nêu trên, kiên quyết tham mưu xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Vô cái chợ phiên này ở Yên Bái thấy bán la liệt rau rừng, cua suối, lươn đồng, ốc đá, trai sông

Các cấp ủy, tổ chức Đảng; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng hằng ngày; lên án các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường; biểu dương gương điển hình trong chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; xây dựng các phóng sự, tin, bài, nhằm vận động người dân, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh nâng cao ý thức pháp luật về bảo vệ môi trường và chấp hành chủ trương, di dời, chuyển đổi hoạt động sản xuất theo đúng lộ trình đề ra.

Tăng cường tuyên truyền, vận động, yêu cầu các cơ sở hoạt động sản xuất, tái chế ngoài cụm công nghiệp cũng như có hành vi vi phạm trên đất nông nghiệp thuộc diện phải giải tỏa theo Kế hoạch số 93a của UBND tỉnh phải tự tháo dỡ song song với các hoạt động tổ chức cưỡng chế tháo dỡ, lấn, chiếm đất theo quy định của pháp luật.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc và phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; cấp ủy, thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy về công tác bảo vệ môi trường, xử lý các vi phạm về tài nguyên, môi trường tại địa phương, đơn vị mình phụ trách.