Trưởng Ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập là ai?

Cụ Bùi Bằng Đoàn

Chí sĩ Bùi Bằng Đoàn sinh ngày 19/9/1889 trong một gia đình có truyền thống khoa bảng tại làng Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Nội). Từ nhỏ Cụ là người hiếu học, con đường khoa cử sớm đỗ đạt, khoa thi hương năm Bính Ngọ (1906) Cụ đỗ Cử nhân. Từ năm 1911, Cụ được bổ nhiệm các chức vụ khác nhau trong triều đình nhà Nguyễn như: Trị Phủ, Án Sát, Tuần Phủ, Hình Bộ Thượng Thư. Trong thời gian làm quan, Cụ nổi tiếng là người có tài và đức, thanh liêm chính trực, yêu thương dân chúng, chăm lo cho đời sống của Nhân dân, được Nhân dân kính trọng và luôn thể hiện tinh thần yêu nước sâu sắc, kiên quyết đấu tranh bảo vệ sự công bằng, bảo vệ các phong trào yêu nước.

Xuất phát từ tấm lòng yêu nước, thương dân, Cụ đã tin tưởng và đi theo con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra cho dân tộc Việt Nam. Ngày 17/11/1945, ngay sau khi cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư mời Cụ làm cố vấn: "… Để giúp thêm ý kiến trong công việc hưng lợi, trừ hại cho nước nhà dân tộc".

Trong những ngày đầu thành lập, chính quyền cách mạng hoạt động còn nhiều bỡ ngỡ, khiếm khuyết, để bộ máy chính quyền nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 64-SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt là tiền thân của ngành Thanh tra Việt Nam ngày nay. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cử cụ Bùi Bằng Đoàn và ông Cù Huy Cận vào Ban Thanh tra đặc biệt. Trong đó cụ Bùi Bằng Đoàn được cử làm Trưởng ban để bảo đảm sự lãnh đạo thực hiện của cơ quan có chức năng, quyền hạn rất lớn trong Chính phủ. Tuy thời gian hoạt động không dài, nhưng Ban Thanh tra đặc biệt dưới sự chỉ đạo của cụ Bùi Bằng Đoàn đã triển khai và giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, mang lại uy tín cho Đảng, Chính phủ, sự tin tưởng của nhân dân đối với chính quyền cách mạng.

Vào tháng 1/1946, cụ Bùi Bằng Đoàn được bầu làm đại biểu Quốc hội của tỉnh Hà Đông. Tháng 11 năm đó, cụ được Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Kỳ họp thứ 2 tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng ban Thường trực Quốc hội thay cụ Nguyễn Văn Tố đi nhận nhiệm vụ mới. Trong thời gian giữ cương vị Trưởng ban Thường trực Quốc hội - người đứng đầu cơ quan lập pháp, với sự hiểu biết sâu rộng cả về lý luận và thực tiễn, cụ Bùi Bằng Đoàn đã luôn sát cánh bên cạnh Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực thi những nhiệm vụ mà Quốc hội giao phó.

Cụ Bùi Bằng Đoàn (đứng cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên phải), cùng các thành viên trong Ban Thường trực Quốc hội và một số Bộ trưởng trong Hội đồng Chính phủ vào năm 1948. Ảnh: T.L

Trong những ngày ở chiến khu Việt Bắc, trên cương vị Trưởng ban Thường trực Quốc hội, cụ Bùi Bằng Đoàn đã luôn ở bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham dự các cuộc họp của Hội đồng Chính phủ, góp ý kiến với Chính phủ và giám sát các hoạt động của Chính phủ trong mọi công tác kháng chiến. Cụ đã có những đóng góp vào việc cải tổ nhân sự của Chính phủ; thực hiện các chính sách sản xuất tiết kiệm, chính sách thuế nông nghiệp, chính sách ruộng đất; chỉ đạo các đoàn đại biểu khu vực kiểm tra tình huống, lấy nguyện vọng của nhân dân góp ý cho Quốc hội và Chính phủ trong lãnh đạo cuộc kháng chiến. Cụ tham gia Ban vận động thành lập Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (Hội Liên Việt) để mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường lực lượng cách mạng.

Ngày 13/4/1955, Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn đã từ trần. Cụ đi xa, nhưng tấm gương yêu nước, thương dân, tận tụy với công việc và sự liêm khiết, chính trực của cụ cùng với những cống hiến to lớn mà cụ đã để lại cho Quốc hội, cho Chính phủ, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta sẽ mãi được khắc ghi. Cụ là một tấm gương tiêu biểu của một nhân sĩ yêu nước chân chính, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tinh thần làm việc tận tụy, hy sinh vì nước, vì dân; sống khiêm tốn, giản dị, không màng danh lợi, phú quý của cụ là tấm gương sáng để các đại biểu Quốc hội, cùng cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân ta học tập. Tấm gương của cụ Bùi Bằng Đoàn góp phần quan trọng vào việc bồi dưỡng lý tưởng, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng đất nước.

Ghi nhận công lao to lớn của Cụ với đất nước, với nhân dân, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân Chương Độc lập hạng Nhất, Huân Chương Kháng chiến hạng Nhất cho cụ Bùi Bằng Đoàn. Thành phố Hà Nội đã đặt tên Cụ cho một con đường để tưởng nhớ công lao to lớn của cụ.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thành phố Hà Nội tổ chức xây dựng Khu lưu niệm Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn tại Hà Nội. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 6/1/1946-6/1/2026).



Theo: Theo Báo Cao Bằng