Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ sáu, ngày 03/10/2025 18:32 GMT+7

Trưởng Ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập là ai?

+ aA -
P.V (Theo Báo Cao Bằng) Thứ sáu, ngày 03/10/2025 18:32 GMT+7
Cụ Bùi Bằng Đoàn là một tấm gương tiêu biểu của một nhân sĩ yêu nước chân chính, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tinh thần làm việc tận tụy, hy sinh vì nước, vì dân; sống khiêm tốn, giản dị, không màng danh lợi, phú quý của Cụ là tấm gương sáng đáng để chúng ta kính trọng và học tập.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Trưởng Ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập là ai?

Cụ
Cụ Bùi Bằng Đoàn

Chí sĩ Bùi Bằng Đoàn sinh ngày 19/9/1889 trong một gia đình có truyền thống khoa bảng tại làng Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Nội). Từ nhỏ Cụ là người hiếu học, con đường khoa cử sớm đỗ đạt, khoa thi hương năm Bính Ngọ (1906) Cụ đỗ Cử nhân. Từ năm 1911, Cụ được bổ nhiệm các chức vụ khác nhau trong triều đình nhà Nguyễn như: Trị Phủ, Án Sát, Tuần Phủ, Hình Bộ Thượng Thư. Trong thời gian làm quan, Cụ nổi tiếng là người có tài và đức, thanh liêm chính trực, yêu thương dân chúng, chăm lo cho đời sống của Nhân dân, được Nhân dân kính trọng và luôn thể hiện tinh thần yêu nước sâu sắc, kiên quyết đấu tranh bảo vệ sự công bằng, bảo vệ các phong trào yêu nước.

Xuất phát từ tấm lòng yêu nước, thương dân, Cụ đã tin tưởng và đi theo con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra cho dân tộc Việt Nam. Ngày 17/11/1945, ngay sau khi cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư mời Cụ làm cố vấn: "… Để giúp thêm ý kiến trong công việc hưng lợi, trừ hại cho nước nhà dân tộc".

Trong những ngày đầu thành lập, chính quyền cách mạng hoạt động còn nhiều bỡ ngỡ, khiếm khuyết, để bộ máy chính quyền nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 64-SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt là tiền thân của ngành Thanh tra Việt Nam ngày nay. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cử cụ Bùi Bằng Đoàn và ông Cù Huy Cận vào Ban Thanh tra đặc biệt. Trong đó cụ Bùi Bằng Đoàn được cử làm Trưởng ban để bảo đảm sự lãnh đạo thực hiện của cơ quan có chức năng, quyền hạn rất lớn trong Chính phủ. Tuy thời gian hoạt động không dài, nhưng Ban Thanh tra đặc biệt dưới sự chỉ đạo của cụ Bùi Bằng Đoàn đã triển khai và giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, mang lại uy tín cho Đảng, Chính phủ, sự tin tưởng của nhân dân đối với chính quyền cách mạng.

Vào tháng 1/1946, cụ Bùi Bằng Đoàn được bầu làm đại biểu Quốc hội của tỉnh Hà Đông. Tháng 11 năm đó, cụ được Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Kỳ họp thứ 2 tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng ban Thường trực Quốc hội thay cụ Nguyễn Văn Tố đi nhận nhiệm vụ mới. Trong thời gian giữ cương vị Trưởng ban Thường trực Quốc hội - người đứng đầu cơ quan lập pháp, với sự hiểu biết sâu rộng cả về lý luận và thực tiễn, cụ Bùi Bằng Đoàn đã luôn sát cánh bên cạnh Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực thi những nhiệm vụ mà Quốc hội giao phó.

Cụ Bùi Bằng Đoàn (đứng cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên phải), cùng các thành viên trong Ban Thường trực Quốc hội và một số Bộ trưởng trong Hội đồng Chính phủ vào năm 1948. Ảnh: T.L
Cụ Bùi Bằng Đoàn (đứng cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên phải), cùng các thành viên trong Ban Thường trực Quốc hội và một số Bộ trưởng trong Hội đồng Chính phủ vào năm 1948. Ảnh: T.L

Trong những ngày ở chiến khu Việt Bắc, trên cương vị Trưởng ban Thường trực Quốc hội, cụ Bùi Bằng Đoàn đã luôn ở bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham dự các cuộc họp của Hội đồng Chính phủ, góp ý kiến với Chính phủ và giám sát các hoạt động của Chính phủ trong mọi công tác kháng chiến. Cụ đã có những đóng góp vào việc cải tổ nhân sự của Chính phủ; thực hiện các chính sách sản xuất tiết kiệm, chính sách thuế nông nghiệp, chính sách ruộng đất; chỉ đạo các đoàn đại biểu khu vực kiểm tra tình huống, lấy nguyện vọng của nhân dân góp ý cho Quốc hội và Chính phủ trong lãnh đạo cuộc kháng chiến. Cụ tham gia Ban vận động thành lập Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (Hội Liên Việt) để mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường lực lượng cách mạng.

Ngày 13/4/1955, Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn đã từ trần. Cụ đi xa, nhưng tấm gương yêu nước, thương dân, tận tụy với công việc và sự liêm khiết, chính trực của cụ cùng với những cống hiến to lớn mà cụ đã để lại cho Quốc hội, cho Chính phủ, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta sẽ mãi được khắc ghi. Cụ là một tấm gương tiêu biểu của một nhân sĩ yêu nước chân chính, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tinh thần làm việc tận tụy, hy sinh vì nước, vì dân; sống khiêm tốn, giản dị, không màng danh lợi, phú quý của cụ là tấm gương sáng để các đại biểu Quốc hội, cùng cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân ta học tập. Tấm gương của cụ Bùi Bằng Đoàn góp phần quan trọng vào việc bồi dưỡng lý tưởng, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng đất nước.

Ghi nhận công lao to lớn của Cụ với đất nước, với nhân dân, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân Chương Độc lập hạng Nhất, Huân Chương Kháng chiến hạng Nhất cho cụ Bùi Bằng Đoàn. Thành phố Hà Nội đã đặt tên Cụ cho một con đường để tưởng nhớ công lao to lớn của cụ.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thành phố Hà Nội tổ chức xây dựng Khu lưu niệm Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn tại Hà Nội. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 6/1/1946-6/1/2026).

Theo: Theo Báo Cao Bằng

Tham khảo thêm

Trạng Nguyên cuối cùng của chế độ khoa cử Việt Nam thời phong kiến là người tỉnh nào?

Trạng Nguyên cuối cùng của chế độ khoa cử Việt Nam thời phong kiến là người tỉnh nào?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

“Thần cước” từng mang trọng trách bảo vệ Tôn Trung Sơn có võ công cái thế ra sao?

Theo truyền thông Trung Quốc, Lưu Bách Xuyên có võ công phi phàm, được mệnh danh “Thần cước” vô địch thiên hạ. Mỗi khi ra đòn, Lưu Bách Xuyên mạnh mẽ như một cơn bão và dữ dội như một tia sét.

7 đệ tử không chính thức của Dương Quá: 1 người suýt hủy diệt võ lâm Trung Nguyên

Đông Tây - Kim Cổ
7 đệ tử không chính thức của Dương Quá: 1 người suýt hủy diệt võ lâm Trung Nguyên

Không phải Càn Long, đứa con trai nào được Ung Chính ân sủng nhất?

Đông Tây - Kim Cổ
Không phải Càn Long, đứa con trai nào được Ung Chính ân sủng nhất?

Sức mạnh tàu hộ vệ tàng hình Sigma 9814 của Việt Nam

Đông Tây - Kim Cổ
Sức mạnh tàu hộ vệ tàng hình Sigma 9814 của Việt Nam

Nếu nhà Trần liên minh với Trần Hữu Lượng, liệu Chu Nguyên Chương có cơ hội thống nhất Trung Hoa?

Đông Tây - Kim Cổ
Nếu nhà Trần liên minh với Trần Hữu Lượng, liệu Chu Nguyên Chương có cơ hội thống nhất Trung Hoa?

Đọc thêm

Clip: Tiến Linh mở tỷ số cho ĐT Việt Nam
Thể thao

Clip: Tiến Linh mở tỷ số cho ĐT Việt Nam

Thể thao

Phút thứ 10 màn đọ sức với Nepal, Tiến Linh toả sáng với pha lập công, mở tỷ số cho ĐT Việt Nam.

Việt Nam chính thức nâng hạng, chọn cổ phiếu công ty chứng khoán nào?
Kinh tế

Việt Nam chính thức nâng hạng, chọn cổ phiếu công ty chứng khoán nào?

Kinh tế

Việc Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp mở ra cơ hội lớn cho ngành chứng khoán, đặc biệt các công ty với nền tảng vững chắc, khả năng tăng trưởng mạnh mẽ và năng lực để đón đầu dòng vốn ngoại.

Người góp công quan trọng nhất cho 'Tây du ký 1986'
Văn hóa - Giải trí

Người góp công quan trọng nhất cho "Tây du ký 1986"

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim huyền thoại "Tây du ký" 1986 có hành trình sản xuất khó khăn. Nhưng các nghệ sĩ đã dốc hết tâm sức, thậm chí chịu đói khổ để hoàn thành tác phẩm.

Doanh nghiệp bất động sản phía Nam tái cấu trúc sau “cơn sóng” hạ tầng
Chuyển động Sài Gòn

Doanh nghiệp bất động sản phía Nam tái cấu trúc sau “cơn sóng” hạ tầng

Chuyển động Sài Gòn

Hạ tầng giao thông đang là trợ lực phát triển mới cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Trước tình hình trên, các doanh nghiệp bất động sản bắt đầu điều chỉnh chiến lược, hướng tới phát triển bền vững và gắn liền với quy hoạch đô thị mới.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp làm việc tích cực, cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc tràn đầy khi đông đến
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp làm việc tích cực, cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc tràn đầy khi đông đến

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, sở hữu sự hiểu biết sâu sắc về động lực thị trường, nhờ vậy thành công rực rỡ.

'Thợ săn bóng đêm' Nga tiết lộ cuộc 'truy sát' kịch tính bầy UAV sát thủ Ukraine tấn công lãnh thổ
Thế giới

"Thợ săn bóng đêm" Nga tiết lộ cuộc "truy sát" kịch tính bầy UAV sát thủ Ukraine tấn công lãnh thổ

Thế giới

“Chúng tôi phải làm việc gần như trong bóng tối”- người chỉ huy trạm pháo di động ZU-23 - tổ hợp pháo phòng không hai nòng 23mm - mật danh là Inkasator thuộc đơn vị BARS-16 nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm chia sẻ về cuộc "truy sát" các UAV Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga, theo RIA Novosti.

52 giờ vật lộn với “tử thần” và cuộc giải cứu trẻ em nghẹt thở trong dòng nước siết ở Thái Nguyên
Bạn đọc

52 giờ vật lộn với “tử thần” và cuộc giải cứu trẻ em nghẹt thở trong dòng nước siết ở Thái Nguyên

Bạn đọc

Khi đôi chân chạm vào vùng đất cao, tiếng máy xuồng tắt hẳn và dòng nước siết đã ở xa, anh Tùng mới có thể buông lỏng người. Thở phào nhẹ nhõm, như trút hết gánh nặng sinh tử, anh ôm chặt đứa bé “Cháu bé đã an toàn rồi".

Siêu đô thị TPHCM sau sáp nhập tỉnh, có 53 dân tộc thiểu số chung sống, giảm nghèo bằng các giải pháp cụ thể
Giảm nghèo nông thôn

Siêu đô thị TPHCM sau sáp nhập tỉnh, có 53 dân tộc thiểu số chung sống, giảm nghèo bằng các giải pháp cụ thể

Giảm nghèo nông thôn

Sau khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP HCM trở thành nơi chung sống của 53 dân tộc thiểu số. Thành phố đang triển khai nhiều chính sách đặc thù nhằm nâng cao dân trí, phát triển kinh tế, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững cho đồng bào các dân tộc.

Vì sao FIFA biết Malaysia làm giả giấy tờ cầu thủ?
Thể thao

Vì sao FIFA biết Malaysia làm giả giấy tờ cầu thủ?

Thể thao

FIFA cho biết "không gặp trở ngại nào" trong việc phát hiện Malaysia làm giả nơi sinh của ông hoặc bà của bảy cầu thủ nhập tịch từng góp mặt trong trận thắng Việt Nam ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Siêu thị đồng loạt giảm giá nhiều mặt hàng, giúp người dân “dễ thở” hơn sau bão số 11
Xã hội

Siêu thị đồng loạt giảm giá nhiều mặt hàng, giúp người dân “dễ thở” hơn sau bão số 11

Xã hội

Bão số 11 đi qua, giá rau xanh và thực phẩm tươi sống tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội tăng vọt do nguồn cung khan hiếm. Trước tình hình đó, hàng loạt hệ thống siêu thị lớn trên địa bàn đã chủ động thực hiện các chương trình giảm giá, khuyến mãi nhóm hàng thiết yếu nhằm chia sẻ khó khăn tới người dân.

Nước lũ tràn đê sông Cầu, biển nước bao vây dân làng ngoại thành Hà Nội
Tin tức

Nước lũ tràn đê sông Cầu, biển nước bao vây dân làng ngoại thành Hà Nội

Tin tức

Hàng nghìn hộ dân xã Đa Phúc và Trung Giã ( TP Hà Nội) bị cô lập do nước sông Cầu, sông Cà Lồ dâng cao vượt báo động 3. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang căng mình ứng phó, bảo vệ đê điều, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Người ta đang đi xem đàn cá khổng lồ tự dưng trú ẩn ở mé bờ sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp
Nhà nông

Người ta đang đi xem đàn cá khổng lồ tự dưng trú ẩn ở mé bờ sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp

Nhà nông

Hơn một năm nay, trên sông Tiền, tại khu vực bờ kè An Thạnh, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (địa bàn thành phố Hồng Ngự-vùng biên giới của tỉnh Đồng Tháp trước thời điểm bỏ cấp huyện, giáp với Campuchia) xuất hiện đàn cá khổng lồ-cá tự nhiên với rất nhiều loài cá nước ngọt như cá tra, cá lăng, cá rô phi, nhiều nhất là loài cá tra...

Festival Trạng nguyên tiếng Anh 2026: Đưa ứng dụng AI vào lớp học
Xã hội

Festival Trạng nguyên tiếng Anh 2026: Đưa ứng dụng AI vào lớp học

Xã hội

Lần đầu tiên ứng dụng AI vào hành trình học tiếng Anh, Festival Trạng nguyên tiếng Anh 2026 hứa hẹn thắp lửa đam mê và mở rộng cơ hội hội nhập cho học sinh Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp 'sớm nở tối tàn' trong hệ sinh thái của shark Bình
Kinh tế

Nhiều doanh nghiệp "sớm nở tối tàn" trong hệ sinh thái của shark Bình

Kinh tế

Hệ sinh thái doanh nghiệp của ông Nguyễn Hòa Bình (shark Bình) rất đa dạng về quy mô, ngành nghề. Tuy nhiên cũng có những cái tên phải đóng cửa chỉ sau thời gian ngắn ngủi ra đời, dù có quy mô trăm tỷ đồng.

Bắc Ninh gỡ “nút thắt” tại 2 dự án VSIP hơn 900 ha
Nhà đất

Bắc Ninh gỡ “nút thắt” tại 2 dự án VSIP hơn 900 ha

Nhà đất

Bắc Ninh đang tháo gỡ loạt vướng mắc tại hai dự án VSIP I và II quy mô hơn 900 ha, từ khâu giải phóng mặt bằng, nghĩa vụ tài chính đến điều chỉnh quy hoạch, nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư.

Dân tộc nào từng thống trị Tây Bắc Trung Hoa, bị Càn Long ra lệnh tận diệt?
Đông Tây - Kim Cổ

Dân tộc nào từng thống trị Tây Bắc Trung Hoa, bị Càn Long ra lệnh tận diệt?

Đông Tây - Kim Cổ

Cuộc chiến giữa tộc người Chuẩn Cát Nhĩ và nhà Thanh ở Trung Hoa là một trong những cuộc xung đột lịch sử kéo dài suốt 70 năm với nhiều sự kiện khốc liệt. Đây là cuộc đối đầu giữa đế quốc thảo nguyên du mục cuối cùng và một triều đại phong kiến Trung Hoa.

Đồ gia dụng và nội thất có thể tái sử dụng sau khi nước lũ rút
Gia đình

Đồ gia dụng và nội thất có thể tái sử dụng sau khi nước lũ rút

Gia đình

Khi nước lũ rút đi, nhiều đồ dùng quan trọng vẫn có thể được cứu vãn và tái sử dụng nếu bạn biết phục hồi chúng đúng cách. Điều này giúp bạn tiết kiệm chi phí và sớm ổn định cuộc sống.

Ukraine thừa nhận 'bi kịch' đau đớn: Nhận được tên lửa Tomahawk từ Mỹ, Kiev có thể không được khai hỏa
Thế giới

Ukraine thừa nhận 'bi kịch' đau đớn: Nhận được tên lửa Tomahawk từ Mỹ, Kiev có thể không được khai hỏa

Thế giới

Việc chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ cho Ukraine có thể mất nhiều tháng và sau đó, chúng có thể sẽ không thể rời khỏi bệ phóng, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không gây tác động đối với Moscow, một quan chức quốc phòng an ninh hàng đầu của Ukraine chia sẻ với Telegraph.

Tai nạn giao thông năm 2025 giảm đáng kể trên 3 tiêu chí khi triển khai Nghị định 168 và các quy định mới
Tin tức

Tai nạn giao thông năm 2025 giảm đáng kể trên 3 tiêu chí khi triển khai Nghị định 168 và các quy định mới

Tin tức

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025 cho thấy tai nạn giao thông cả nước đã giảm đáng kể trên cả 3 tiêu chí sau khi triển khai đồng bộ các quy định mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ, Nghị định 168...

Cả xóm rủ nhau đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam đấu Nepal
Thể thao

Cả xóm rủ nhau đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam đấu Nepal

Thể thao

Cả xóm ở An Điền - phường Bến Cát (TP.HCM) rủ nhau mua vé cùng xem đội tuyển (ĐT) Việt Nam đấu Nepal, họ đến sân trước 3 tiếng với sự háo hức.

SELERI 42 Liễu Giai Ba Đình - Phòng Khám Da Liễu Chuẩn Y Khoa
Doanh nghiệp

SELERI 42 Liễu Giai Ba Đình - Phòng Khám Da Liễu Chuẩn Y Khoa

Doanh nghiệp

Trong thời đại mà làn da được xem như “tấm gương sức khỏe”, việc chăm sóc và điều trị da chuẩn y khoa trở thành nhu cầu thiết yếu. Nổi bật tại trung tâm Hà Nội, phòng khám da liễu SELERI - 42 Liễu Giai Ba Đình được biết đến là điểm đến uy tín, nơi kết hợp giữa chuyên môn da liễu và công nghệ thẩm mỹ hiện đại, mang đến giải pháp toàn diện cho làn da khỏe đẹp từ gốc.

TeC3 - CEO Công ty TC Team và hành trình đồng hành cùng nhà sáng tạo nội dung số
Doanh nghiệp

TeC3 - CEO Công ty TC Team và hành trình đồng hành cùng nhà sáng tạo nội dung số

Doanh nghiệp

Hồ Trần Thành Công hay còn được gọi bằng nghệ danh là TeC3. Đây là một cái tên không chỉ được biết đến trong giới công nghệ mà còn có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng game thủ và doanh nhân. Xuất thân từ một chuyên gia về lĩnh vực An ninh mạng, Marketing và Tổ chức giải đấu, Thành Công đã tích lũy cho mình một nền tảng kiến thức vững chắc về cả kỹ thuật số lẫn am hiểu thị trường và thị hiếu của người dùng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I sẽ là đại hội không giấy
Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I sẽ là đại hội không giấy

Tin tức

Trong Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 15 thành viên và Đoàn Thư ký gồm 3 thành viên, đây sẽ là đại hội không giấy, đại biểu nhận Văn kiện qua mã QR hoặc qua APP.

Sao trẻ Đông Á Thanh Hoá: Cao 1m80, từng giành giải Thủ môn xuất sắc nhất VCK U19 Quốc gia
Thể thao

Sao trẻ Đông Á Thanh Hoá: Cao 1m80, từng giành giải Thủ môn xuất sắc nhất VCK U19 Quốc gia

Thể thao

Lê Anh Tuấn là thủ môn trẻ tiềm năng của Đông Á Thanh Hoá. Hiện anh vẫn chưa có cơ hội ra sân trong màu áo đội bóng xứ Thanh.

Hà Nội khởi công cầu Trần Hưng Đạo gần 16.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng
Tin tức

Hà Nội khởi công cầu Trần Hưng Đạo gần 16.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng

Tin tức

Cầu Trần Hưng Đạo là một trong tám công trình trọng điểm của Hà Nội khởi công dịp này, với tổng mức đầu tư hơn 15.967 tỷ đồng.

CC1 xuất sắc giành danh hiệu 'Doanh nghiệp tiêu biểu trong chuyển đổi số ngành xây dựng 2025'
Kinh tế

CC1 xuất sắc giành danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu trong chuyển đổi số ngành xây dựng 2025"

Kinh tế

Vừa qua, tại sự kiện Vietnam Construction Awards 2025, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (CC1) vinh dự được trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu trong chuyển đổi số ngành Xây dựng”.

Hình ảnh của cán bộ trong thiên tai
Kính đa tròng

Hình ảnh của cán bộ trong thiên tai

Kính đa tròng

Giữa mưa bão, thiên tai, có những bức ảnh mang tính khoảnh khắc thật sự lay động, khiến chúng ta tin rằng người dân không cô đơn, không bị bỏ lại - thậm chí khi một mình giữa cơn lũ dữ, giữa đêm đen nước ngập quanh, hay vừa trải qua mất mát lớn nhất của cuộc đời.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp với đối tác quốc tế về chia sẻ thông tin lũ lụt sau bão, bàn giải pháp hỗ trợ khẩn cấp
Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp với đối tác quốc tế về chia sẻ thông tin lũ lụt sau bão, bàn giải pháp hỗ trợ khẩn cấp

Nhà nông

Chiều ngày 9/10 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã phối hợp với các đối tác phát triển tổ chức cuộc họp Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (DRRP), chia sẻ thông tin về tình hình lũ lụt sau bão và bàn giải pháp hỗ trợ khẩn cấp.

Nỗi lo mới khi nguồn cung thịt heo, gà, trứng ở TP.HCM tăng lên sau sáp nhập các vùng chăn nuôi lớn
Dân sinh

Nỗi lo mới khi nguồn cung thịt heo, gà, trứng ở TP.HCM tăng lên sau sáp nhập các vùng chăn nuôi lớn

Dân sinh

Cuối năm 2025, TP.HCM bước vào mùa cao điểm tiêu thụ thịt heo, gà, trứng. Giữa sức ép nhu cầu tăng mạnh, thành phố đang nỗ lực giữ nguồn cung ổn định, đảm bảo từng miếng thịt, quả trứng đến tay người dân luôn đủ và an toàn.

Trốn truy nã 30 năm, cựu nhân viên ngân hàng Hà Tĩnh sa lưới
Pháp luật

Trốn truy nã 30 năm, cựu nhân viên ngân hàng Hà Tĩnh sa lưới

Pháp luật

Sau 30 năm trốn truy nã với tên gọi giả tại TP.HCM, Nguyễn Thị Bích Thủy (61 tuổi) - cựu nhân viên ngân hàng ở Hà Tĩnh đã bị lực lượng Công an Hà Tĩnh bắt giữ vì chiếm đoạt hơn 382 triệu đồng của nhà nước hồi năm 1995.

Tin đọc nhiều

1

Tin chiều 8/10: LĐBĐ Malaysia phạm sai lầm, bị trừ 6 điểm?

Tin chiều 8/10: LĐBĐ Malaysia phạm sai lầm, bị trừ 6 điểm?

2

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền

3

Trung Quốc nổi giận với châu Âu

Trung Quốc nổi giận với châu Âu

4

“Thần cước” từng mang trọng trách bảo vệ Tôn Trung Sơn có võ công cái thế ra sao?

“Thần cước” từng mang trọng trách bảo vệ Tôn Trung Sơn có võ công cái thế ra sao?

5

Gia đình có mẹ và con gái đều là mỹ nhân tuyệt sắc, được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú

Gia đình có mẹ và con gái đều là mỹ nhân tuyệt sắc, được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú