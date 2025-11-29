Ngày 29/11, Công an tỉnh Sơn La tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thiếu tướng Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La chủ trì lễ công bố.

Đại tá Lê Đức Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La. Ảnh Công an Sơn La

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an Thiếu tướng Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Lê Đức Trung, Trưởng phòng Trọng án, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (còn gọi là Cục Cảnh sát Hình sự) – Bộ Công an giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La. Đồng thời chúc mừng Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó giám đốc Công an tỉnh sẽ đến nhận nhiệm vụ tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an.

Phát biểu tại Lễ công bố, Thiếu tướng Đặng Trọng Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đề nghị trên cương vị công tác mới, đồng chí Đại tá Lê Đức Trung và Đại tá Bùi Tuấn Anh trong thời gian tới cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể. Tham mưu tốt trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương giao phó.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Đức Trung và Đại tá Bùi Tuấn Anh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La và Đảng ủy, Ban giám đốc cùng tập thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La thời gian qua đã quan tâm tạo mọi điều kiện và xin hứa thời gian tới sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.