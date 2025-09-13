Trưởng thôn có chế độ chính sách mới

Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 1/7/2025. Cụ thể, theo khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố thuộc nhóm bắt buộc tham gia BHXH. Trưởng thôn có chế độ chính sách mới như trên theo quy định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 1/7/2025, theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Nghị định 158/2025/NĐ-CP. Ảnh: Phi Long.

Cùng với đó, Nghị định 158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 hướng dẫn thi hành Luật BHXH đã quy định rõ:

“Từ ngày 01/7/2025, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc”.

Tiêu chuẩn Trưởng thôn năm 2025, nhiệm vụ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố cần làm gì?

Cụ thể, trong Nghị định 158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH có những quy định:

Điều 3, Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có quy định: Người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định tại các điểm … k … khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Điều 7, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định đối với nhóm này (người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố): Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với đối tượng quy định tại điểm k khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội là mức phụ cấp hằng tháng của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Trường hợp mức phụ cấp hằng tháng … thấp hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Điều này có nghĩa là đội ngũ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố vốn được xếp vào nhóm cán bộ hoạt động không chuyên trách sẽ được bảo đảm tốt hơn về an sinh xã hội, thay vì chỉ hưởng phụ cấp như trước đây.



Mức phụ cấp và chính sách kiêm nhiệm của Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố mới nhất. Ảnh: Phi Long.

Mức phụ cấp và chính sách kiêm nhiệm của Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố

Hiện nay, mức phụ cấp hằng tháng đối với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố năm 2025 vẫn áp dụng theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP.

Cụ thể, khoản 6 Điều 33 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và được hưởng phụ cấp hằng tháng.

Khoản 2 Điều 34 33/2023/NĐ-CP cũng nêu rõ việc thực hiện khoán quỹ phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, với mức khoán từ ngân sách trung ương như sau:

Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; hoặc thôn, tổ dân phố ở khu vực biên giới, hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở.

Trường hợp thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã thì vẫn giữ mức khoán này.

Các thôn, tổ dân phố còn lại được khoán quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở.

Trước đó, ngày 13/11/2024, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 159/2024/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, trong đó thống nhất chưa tăng tiền lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và các khoản trợ cấp khác.

Do tiền lương khu vực công được tính dựa trên mức lương cơ sở nên mức lương cơ sở năm 2025 vẫn giữ nguyên theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP, tức 2,34 triệu đồng/tháng (từ ngày 1/7/2024).

Như vậy, mức khoán quỹ phụ cấp cụ thể của Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố trong năm 2025 được xác định như sau:

Đối với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thuộc diện được hưởng hệ số 6,0 lần mức lương cơ sở: 2,34 triệu đồng x 6 = 14,04 triệu đồng/tháng.

Đối với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thuộc diện hưởng hệ số 4,5 lần mức lương cơ sở: 2,34 triệu đồng x 4,5 = 10,53 triệu đồng/tháng.

Theo quy định của Luật BHXH 2024, Nghị định 158/2025/NĐ-CP, Nghị định 34/2019/NĐ-CP, từ 1/7/2025, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố thuộc nhóm tham gia BHXH bắt buộc. Phụ cấp hàng tháng: tối đa 6,0 lần mức lương cơ sở (với thôn, tổ dân phố lớn hoặc đặc thù), mức khoán phổ biến là 4,5 lần. Kiêm nhiệm chức danh: được hưởng thêm 100% phụ cấp chức danh kiêm nhiệm.











