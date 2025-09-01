Chủ đề nóng

Trưởng thôn "miệng nói, tay làm" và chuyện xây dựng nông thôn mới ở Hồng Cam

Phạm Hoài - Kim Thoa Thứ hai, ngày 01/09/2025 06:05 GMT+7
Ở xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai), thôn Hồng Cam nổi lên như một điểm sáng về xây dựng nông thôn mới. Thành quả ấy được vun đắp từ sự đồng lòng của người dân; trong đó, hạt nhân lan tỏa chính là ông Phạm Văn Phương – người trưởng thôn mà bà con trìu mến gọi là người "miệng nói, tay làm".
Người thắp lửa cho phong trào

Trong tiết trời dịu mát của một buổi sáng cuối tháng 8, chúng tôi về thăm thôn Hồng Cam. Trái với hình dung về một vùng nông thôn còn nhiều khó khăn, trước mắt chúng tôi là một bức tranh làng quê trù phú, yên bình. Những con đường bê tông phẳng lỳ, sạch sẽ vươn dài, hai bên là những hàng rào cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, những luống hoa đủ màu sắc đang khoe mình trong nắng.

Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh thôn, ông Phạm Văn Phương, Trưởng thôn Hồng Cam vừa say sưa kể về quá trình "thay da đổi thịt" của mảnh đất này.

"Tất cả những đổi thay hôm nay, từ con đường, hàng rào, đến nhà văn hóa khang trang kia, đều do sự chung sức, đồng lòng của bà con trong thôn làm nên", ông Phương chia sẻ với giọng đầy tự hào.

Ông Phạm Văn Phương, Trưởng thôn Hồng Cam, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Kim Thoa.

Khi được hỏi về bí quyết vận động người dân, ông cười hiền: "Bí quyết gì đâu, đơn giản lắm. Muốn bà con làm theo, trước hết mình phải làm trước, phải làm thật tâm. Lời nói có hay đến mấy mà tay không làm thì dân nào tin, dân nào theo".

Cái triết lý "làm trước" ấy được ông Phương áp dụng vào mọi công việc của thôn, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Ông Phương cho hay, ngày 20 hàng tháng được quy định là ngày tổng vệ sinh toàn thôn. Cứ gần đến ngày, ông lại cẩn thận soạn tin nhắn gửi vào nhóm Zalo chung để nhắc nhở. Và đúng sáng ngày 20, khi nhiều người còn chưa ngủ dậy, người ta đã thấy vợ chồng, con cái ông trưởng thôn mỗi người một tay, người quét dọn, người nhổ cỏ dọc các tuyến đường làng.

"Lúc đầu cũng có vài hộ còn quên, hoặc bận việc nên chưa tham gia. Tôi không trách mà đến tận nhà, nhẹ nhàng hỏi han, động viên. Có khi mình xắn tay vào làm giúp họ một đoạn. Cứ thế, lâu dần, bà con thấy mình nhiệt tình, thấy làng xóm sạch đẹp hơn nên quen nếp. Giờ thì không cần ai bảo, cứ đến ngày là nhà nhà tự giác ra quân, người lớn làm, trẻ con cũng xách giỏ đi nhặt rác theo, vui lắm", ông Phương tâm sự.

Sức mạnh từ sự đồng thuận

Không khí xây dựng nông thôn mới ở Hồng Cam không diễn ra rầm rộ, không có những khẩu hiệu hô hào mà bền bỉ và thấm sâu vào từng nếp nhà, từng người dân. Đó chính là kết quả của một quá trình vận động kiên trì, linh hoạt, lấy dân làm gốc của trưởng thôn Phạm Văn Phương.

Bà Trần Thị Lý, người dân thôn Hồng Cam, chia sẻ: "Thôn làng là của chung, nhà mình sạch mà ngõ bẩn thì cũng chẳng ra sao. Thế nên cứ đến ngày 20 hàng tháng, dù bận mấy chúng tôi cũng sắp xếp công việc, dành ra chừng 10 phút dọn dẹp từ trong nhà ra ngoài ngõ. Việc nhỏ thôi nhưng ai cũng làm thì thành quả lớn. Nhờ thế mà đường làng, ngõ xóm lúc nào cũng phong quang, sạch sẽ, không khí trong lành hẳn".

Trưởng thôn Phạm Văn Phương vận động bà con trồng hàng rào xanh bảo vệ môi trường. Ảnh: Kim Thoa.

Từ việc nhỏ như dọn dẹp vệ sinh, đến những việc lớn hơn như hiến đất làm đường, góp công, góp của chỉnh trang nhà văn hóa, ông Phương đều là người đầu tàu. Mọi công việc đều được ông đưa ra bàn bạc dân chủ trong các cuộc họp thôn, lắng nghe từng ý kiến của bà con. Khi đã có sự đồng thuận, việc phân công cũng rất khoa học, hợp lý, ai có sức góp sức, ai có của góp của, ai có kinh nghiệm thì góp ý kiến. Chính cách làm minh bạch, công tâm ấy đã tạo nên sức mạnh tập thể to lớn, khiến mọi người dân đều tích cực hưởng ứng.

"Bác Phương làm việc rất công bằng và có kế hoạch. Mỗi lần dọn vệ sinh hay làm công trình gì, bác đều đi đầu, rồi chia nhóm cho bà con làm từng đoạn, từng khu vực. Người già sức yếu thì làm việc nhẹ, thanh niên khỏe mạnh thì nhận việc nặng. Trẻ con thấy người lớn làm cũng lon ton đi theo học hỏi. Từ chỗ còn có người ngại ngần, giờ ai cũng coi việc chung như việc của nhà mình", anh Phạm Văn Biên, người dân thôn Hồng Cam nói.

Quả ngọt từ những nỗ lực không ngừng

Điểm nhấn đặc biệt ở thôn Hồng Cam chính là việc duy trì và nhân rộng hiệu quả mô hình "hàng rào xanh", "bờ rào rau". Mô hình này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí đáng kể mà còn tạo nên một cảnh quan xanh, gần gũi với thiên nhiên, phù hợp với đời sống nông thôn.

Không dừng lại ở đó, Hồng Cam còn phát động người dân tự phân loại, xử lý rác thải tại nhà. Việc này vừa giảm tải cho môi trường, vừa có nguồn phân bón sạch cho cây trồng.

Điểm nhấn đặc biệt ở Hồng Cam chính là việc duy trì và nhân rộng hiệu quả mô hình "hàng rào xanh", "bờ rào rau". Ảnh: Kim Thoa.

Nhờ những cách làm sáng tạo và sự đồng lòng của người dân, diện mạo thôn Hồng Cam đã thay đổi toàn diện. Đến nay, hơn 100% số hộ đã có tường rào kiên cố hoặc hàng rào cây xanh; nhà văn hóa thôn được chỉnh trang khang trang, trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng ấm cúng; hoa được trồng rực rỡ hai bên các tuyến đường. Một không gian sống "sáng – xanh – sạch – đẹp" đã thực sự hình thành.

Ghi nhận những nỗ lực ấy, hai năm liên tiếp, thôn Hồng Cam đã giành giải Nhất trong cuộc thi "Thôn nông thôn mới sáng – xanh – sạch – đẹp" do cấp trên tổ chức và nhiều năm liền đạt danh hiệu thôn văn hóa kiểu mẫu.

Chia tay chúng tôi, ông Phạm Văn Phương vẫn khiêm tốn: "Thành quả này là của cả tập thể, của tất cả bà con thôn Hồng Cam. Tôi chỉ là người đi trước một bước, làm một mồi lửa nhỏ thôi".

Nhưng với người dân nơi đây, ông chính là ngọn lửa tâm huyết, là tấm gương sáng về sự tận tụy, trách nhiệm, người đã biến những điều giản dị thành những giá trị lớn lao, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xã Bảo Hà được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị hành chính của huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) trước đây, gồm: Kim Sơn, Cam Cọn, Tân Thượng, Bảo Hà, Tân An. Xã có diện tích tự nhiên 243km2; quy mô dân số 34.115 người.

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã chính thức mạnh lên thành bão số 6 giật cấp 10, hiện chỉ cách Huế khoảng 190km

Tin bão mới nhất: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, tâm bão đang ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển phía Bắc tỉnh Quảng Trị khoảng 240km về phía Đông và cách thành phố Huế khoảng 190km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62–74km/giờ), giật cấp 10.

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, khi Bí thư Đoàn đột phá trồng loại cây xanh mướt hóa "vàng" (Bài 2) 

Nhà nông
Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, khi Bí thư Đoàn đột phá trồng loại cây xanh mướt hóa 'vàng' (Bài 2) 

Nông dân Hà Tĩnh biến đồng trũng thành trang trại du lịch đẹp như phim, thu gần 8 tỷ/năm nhờ chuyển đổi số

Nhà nông
Nông dân Hà Tĩnh biến đồng trũng thành trang trại du lịch đẹp như phim, thu gần 8 tỷ/năm nhờ chuyển đổi số

Một nông dân Đồng Tháp trồng thành công "hoa quý tộc", có chậu bán giá cả triệu đồng

Nhà nông
Một nông dân Đồng Tháp trồng thành công 'hoa quý tộc', có chậu bán giá cả triệu đồng

Một HTX nuôi hươu sao ở Thái Nguyên gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới

Nhà nông
Một HTX nuôi hươu sao ở Thái Nguyên gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới

Ông Zelensky đe dọa sẽ có 'các cuộc tấn công sâu mới' vào Nga
Thế giới

Ông Zelensky đe dọa sẽ có 'các cuộc tấn công sâu mới' vào Nga

Thế giới

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã đe dọa sẽ tấn công Nga, vài ngày sau khi tuyên bố Kiev sở hữu một tên lửa tầm xa hoàn toàn mới có khả năng vươn tới Moscow.

Nghệ An, Hà Tĩnh thiệt hại nặng nề, chính quyền người dân oằn mình khắc phục hậu quả bão số 5
Nhà nông

Nghệ An, Hà Tĩnh thiệt hại nặng nề, chính quyền người dân oằn mình khắc phục hậu quả bão số 5

Nhà nông

Bão số 5 (Kajiki) vừa qua, để lại hậu quả nặng nề tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), ước tính thiệt hại hơn 136 tỷ đồng. Cơn bão không chỉ gây tổn thất về kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng trăm hộ dân địa phương.

Những "bà tiên, ông bụt" ươm mầm tương lai cho học sinh ở miền núi Đà Nẵng
Xã hội

Những “bà tiên, ông bụt” ươm mầm tương lai cho học sinh ở miền núi Đà Nẵng

Xã hội

Mặc dù còn nhiều khó khăn, giáo viên cũng như lãnh đạo các xã ở miền núi của TP.Đà Nẵng vẫn cố gắng lo cho học sinh có bữa ăn đầy đủ. Trong đó, các mạnh thường quân cũng góp công không nhỏ.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 2 cháu nhỏ chết bất thường, nghi phạm là bà nội; tin mới vụ phát hiện thi thể và ô tô lao xuống vực
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 2 cháu nhỏ chết bất thường, nghi phạm là bà nội; tin mới vụ phát hiện thi thể và ô tô lao xuống vực

Pháp luật

2 cháu nhỏ chết bất thường, nghi phạm là bà nội; thông tin mới vụ phát hiện 1 thi thể phân hủy và ô tô lao xuống vực lâu ngày ở đỉnh Mẫu Sơn; nổ lớn trong đêm tại Lâm Đồng, 1 ngôi nhà bị "xé toạc"... là những tin nóng 24 giờ qua.

Nhà ở xã hội 'bứt tốc' nguồn cung sau 3 năm triển khai
Nhà đất

Nhà ở xã hội "bứt tốc" nguồn cung sau 3 năm triển khai

Nhà đất

Nguồn cung nhà ở trên thị trường đã có dấu hiệu phục hồi sau giai đoạn sụt giảm mạnh, song cơ cấu sản phẩm vẫn mất cân đối. Đặc biệt, phân khúc nhà ở xã hội, nơi đáp ứng nhu cầu an cư của đa số người dân dù bứt tốc trong 3 năm qua vẫn đối diện nhiều thách thức.

Bộ Xây dựng đề xuất sửa thời gian cấp giấy phép xây dựng tối đa chỉ 7 ngày
Nhà đất

Bộ Xây dựng đề xuất sửa thời gian cấp giấy phép xây dựng tối đa chỉ 7 ngày

Nhà đất

Bộ Xây dựng đề xuất rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng còn tối đa 7 ngày, thực hiện hoàn toàn trực tuyến, đồng thời mở rộng diện công trình được miễn phép nhằm giảm thủ tục hành chính.

2 điều tuyệt đối không làm trên ban thờ vào nửa đầu tháng 7 Âm lịch
Gia đình

2 điều tuyệt đối không làm trên ban thờ vào nửa đầu tháng 7 Âm lịch

Gia đình

2 điều tuyệt đối không nên làm vào nửa đầu tháng 7 âm thì dưới đây là cách bạn nên biết để tăng vượng khí ban thờ trong tháng này nhằm gia tăng phúc khí.

Vừa thay bộ váy cưới, mẹ chồng dúi ngay cho tôi cuốn sổ tiết kiệm và một lời nhắn ám ảnh
Gia đình

Vừa thay bộ váy cưới, mẹ chồng dúi ngay cho tôi cuốn sổ tiết kiệm và một lời nhắn ám ảnh

Gia đình

Trong giây lát, tôi không hiểu nổi bà đang ám chỉ điều gì.

Võ tướng nào của Mạc Đăng Doanh đã trá hàng, rồi hạ độc giết chết Nguyễn Kim?
Đông Tây - Kim Cổ

Võ tướng nào của Mạc Đăng Doanh đã trá hàng, rồi hạ độc giết chết Nguyễn Kim?

Đông Tây - Kim Cổ

Năm 1545, Nguyễn Kim bị ám sát sau kế trá hàng của một võ tướng nhà Mạc. Đó là Dương Chấp Nhất, người Hoằng Hóa (Thanh Hóa), quan nội thị, võ tướng triều Mạc Đăng Doanh, làm đến chức Chưởng bộ, được phong tước Trung Hậu hầu, giao coi 3 phủ Thanh Hóa, làm Tổng trấn cả một phương.

Tại sao Chu Nguyên Chương căm hận nhất Bồ Thọ Canh?
Đông Tây - Kim Cổ

Tại sao Chu Nguyên Chương căm hận nhất Bồ Thọ Canh?

Đông Tây - Kim Cổ

Chu Nguyên Chương hận dòng họ này đến mức ban bố một thánh chỉ, hạ lệnh cho con trai của một dòng họ "đời đời làm nô", con gái trong họ đó "kiếp kiếp là kỹ”. Dòng họ nhắc tới ở đây là họ Bồ và có liên quan đến nhân vật Bồ Thọ Canh.

Người xưa dặn: '5 con vật vào nhà, may mắn tự nhiên đến', nếu gặp, bạn đừng có đuổi đi
Gia đình

Người xưa dặn: "5 con vật vào nhà, may mắn tự nhiên đến", nếu gặp, bạn đừng có đuổi đi

Gia đình

Người xưa coi 5 con vật này "sứ giả của may mắn", nếu chúng vào nhà thì bạn đừng vội xua đuổi, kẻo ảnh hưởng đến tài lộc và sự bình an của gia đình.

Hòa Minzy nói gì khi bị so sánh với Mỹ Tâm?
Văn hóa - Giải trí

Hòa Minzy nói gì khi bị so sánh với Mỹ Tâm?

Văn hóa - Giải trí

Hòa Minzy bày tỏ sự lo ngại khi những bài viết so sánh cô và đàn chị Mỹ Tâm lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Tin nóng 31/8: Đông Á Thanh Hoá được "giải cứu"?
Thể thao

Tin nóng 31/8: Đông Á Thanh Hoá được “giải cứu”?

Thể thao

Đông Á Thanh Hoá được “giải cứu”? Chelsea nhắm Wharton của Crystal Palace cho kế hoạch dài hạn; U23 Yemen đã có mặt tại Việt Trì; Wissa công khai chỉ trích Brentford, bày tỏ nguyện vọng ra đi; Con gái "chê" xấu, Pep Guardiola phải cạo râu.

Hà Nội: UBND phường Hồng Hà nói gì về vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy?
Tin tức

Hà Nội: UBND phường Hồng Hà nói gì về vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy?

Tin tức

UBND phường Hồng Hà, TP Hà Nội vừa thông tin chính thức về vụ cháy lớn tại bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy xảy ra trưa ngày 30/8.

Tắm biển lúc sóng lớn, nhiều du khách ở Phú Quốc bị đuối nước
Tin tức

Tắm biển lúc sóng lớn, nhiều du khách ở Phú Quốc bị đuối nước

Tin tức

Tối 31/8, ông Trần Minh Khoa – Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết trong ngày trên địa bàn đặc khu vừa có 5 du khách bị đuối nước do tắm biển lúc sóng lớn.

Top 5 cầu thủ cao nhất V.League 2025/2026
Thể thao

Top 5 cầu thủ cao nhất V.League 2025/2026

Thể thao

Trong số 5 cầu thủ cao nhất V.League 2025/2026, Thép xanh Nam Định có 2 cái tên chiếm giữ 2 vị trí đầu tiên là tiền đạo Kyle Hudlin và thủ môn Caique Santos.

Ông Putin và ông Tập Cận Bình đặt nền móng cho một trật tự thế giới mới tại Bắc Kinh
Thế giới

Ông Putin và ông Tập Cận Bình đặt nền móng cho một trật tự thế giới mới tại Bắc Kinh

Thế giới

Nga và Trung Quốc mang đến cho thế giới một sự thay thế cho bá quyền phương Tây, Tiến sĩ Kirill Babaev, giám đốc Viện Trung Quốc và Châu Á hiện đại thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, giáo sư Đại học Tài chính và Phó chủ tịch Đoàn chủ tịch Ủy ban nghiên cứu BRICS quốc gia nhận định.

Tin tối (31/8): Cựu HLV CLB CAHN chính thức dẫn dắt đội bóng hạng Nhất
Thể thao

Tin tối (31/8): Cựu HLV CLB CAHN chính thức dẫn dắt đội bóng hạng Nhất

Thể thao

Cựu HLV CLB CAHN chính thức dẫn dắt đội bóng hạng Nhất; HLV Southgate có công việc mới; M.U đàm phán mua Emiliano Martinez; Chelsea ra giá mua Fermin Lopez; Georgina Rodriguez đăng ảnh tình cảm bên Ronaldo.

Nga tung đòn sấm sét tấn công cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine
Thế giới

Nga tung đòn sấm sét tấn công cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine

Thế giới

Theo tuyên bố được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra ngày 31/8, lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine được quân đội Kiev sử dụng.

Sơn La: Đường cứng, điện sáng, nước sạch về với xã vùng biên, câu chuyện giảm nghèo ở Lóng Sập
Media

Sơn La: Đường cứng, điện sáng, nước sạch về với xã vùng biên, câu chuyện giảm nghèo ở Lóng Sập

Media

Từng là “điểm nóng” ma túy của vùng Tây Bắc và nằm trong diện xã đặc biệt khó khăn, Lóng Sập (tỉnh Sơn La) nay đang đổi thay từng ngày. Nhờ thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và phát triển hạ tầng nông thôn, đời sống người dân từng bước được nâng lên, đường làng, điện sáng, nước sạch đến tận bản xa, mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững.

Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột: Tuyển sinh ghi dấu ấn với điểm chuẩn cao và tỷ lệ nhập học ấn tượng
Xã hội

Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột: Tuyển sinh ghi dấu ấn với điểm chuẩn cao và tỷ lệ nhập học ấn tượng

Xã hội

Mùa tuyển sinh 2025, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thu hút hơn 3.400 thí sinh, điểm chuẩn trúng tuyển ngành Y khoa đạt 22 điểm, cao hơn cả một trường công lập.

Tổng Bí thư: Làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp Việt-Trung
Thế giới

Tổng Bí thư: Làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp Việt-Trung

Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, hai nước Việt Nam và Trung Quốc duy trì ổn định và phát triển, quan hệ hai đảng, hai nước đạt được những kết quả nổi bật.

Agribank tự hào lớn mạnh trong 80 năm: Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của đất nước
Doanh nghiệp

Agribank tự hào lớn mạnh trong 80 năm: Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của đất nước

Doanh nghiệp

80 năm Quốc khánh là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, ghi dấu những thành tựu to lớn trên mọi phương diện, khẳng định vị thế Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới. Trong dòng chảy tự hào đó, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của một định chế tài chính hàng đầu, giữ vị trí chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước.

2 tuần đầu tháng 9, 3 con giáp thông minh, nhanh nhạy, tìm được cơ hội, làm gì cũng kiếm được tiền
Gia đình

2 tuần đầu tháng 9, 3 con giáp thông minh, nhanh nhạy, tìm được cơ hội, làm gì cũng kiếm được tiền

Gia đình

Trong 2 tuần đầu tháng 9, 3 con giáp này sẽ thể hiện sự thông minh, nhanh nhạy và đi đúng hướng, nắm bắt cơ hội tài chính tốt, việc kiếm tiền suôn sẻ.

Cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi gửi xe: Bộ Xây dựng cảnh báo 'nóng', yêu cầu kiểm tra an toàn công trình
Kinh tế

Cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi gửi xe: Bộ Xây dựng cảnh báo "nóng", yêu cầu kiểm tra an toàn công trình

Kinh tế

Ngày 31/8, Cục Giám định (Bộ Xây dựng) vừa yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá ảnh hưởng kết cấu và triển khai biện pháp đảm bảo an toàn công trình đối với một phần kết cấu cầu Vĩnh Tuy do cháy bãi trông giữ xe.

Cựu binh 98 tuổi gây xúc động trong ngày tổng duyệt diễu binh: "Mệt nhưng tôi vinh dự lắm!"
Xã hội

Cựu binh 98 tuổi gây xúc động trong ngày tổng duyệt diễu binh: “Mệt nhưng tôi vinh dự lắm!”

Xã hội

“Được Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội quan tâm, tôi vô cùng vinh dự khi được mời dự lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9 này. Mệt nhưng tôi vinh dự lắm, không ai bằng. Cả đồng đội hy sinh và mất hết rồi giờ chỉ còn mỗi mình tôi. Đây có lẽ là lần cuối cùng cuộc đời tôi được xem lễ diễu binh”, cụ Lê Bình xúc động.

TP.HCM chi hơn 1.000 tỷ đồng tặng quà cho người dân dịp Quốc khánh 2/9
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM chi hơn 1.000 tỷ đồng tặng quà cho người dân dịp Quốc khánh 2/9

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM đã quyết định bổ sung hơn 1.010 tỷ đồng từ ngân sách để tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, theo nghị quyết của Chính phủ.

Gia Lai chi trả 355 tỷ đồng quà Quốc khánh 2/9 cho hơn 3,5 triệu người dân
Tin tức

Gia Lai chi trả 355 tỷ đồng quà Quốc khánh 2/9 cho hơn 3,5 triệu người dân

Tin tức

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, tỉnh Gia Lai triển khai chi trả hơn 355 tỷ đồng tiền quà cho hơn 3,5 triệu người dân trên toàn tỉnh. Đây là hoạt động theo chỉ đạo của Trung ương nhằm lan tỏa tinh thần Tết Độc lập, với mỗi suất quà trị giá 100.000 đồng, được chuyển đến tay người dân thông qua nhiều hình thức.

Hướng đi của các khối diễu binh, diễu hành tại Hà Nội sáng 2/9 chi tiết nhất
Bạn đọc

Hướng đi của các khối diễu binh, diễu hành tại Hà Nội sáng 2/9 chi tiết nhất

Bạn đọc

Sáng ngày 2/9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các trục phố trung tâm ở Hà Nội. Báo Dân Việt gửi tới bạn đọc thông tin hướng đi của các khối diễu binh, diễu hành tại Hà Nội sáng 2/9 chi tiết nhất.

1

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi

2

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

3

Nhân chứng trăm tuổi kể lại cảnh hàng vạn người Huế chứng kiến vua Bảo Đại thoái vị 80 năm trước

Nhân chứng trăm tuổi kể lại cảnh hàng vạn người Huế chứng kiến vua Bảo Đại thoái vị 80 năm trước

4

Tin tối (30/8): Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam?

Tin tối (30/8): Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam?

5

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?