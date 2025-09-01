Trưởng thôn "miệng nói, tay làm" và chuyện xây dựng nông thôn mới ở Hồng Cam

Người thắp lửa cho phong trào

Trong tiết trời dịu mát của một buổi sáng cuối tháng 8, chúng tôi về thăm thôn Hồng Cam. Trái với hình dung về một vùng nông thôn còn nhiều khó khăn, trước mắt chúng tôi là một bức tranh làng quê trù phú, yên bình. Những con đường bê tông phẳng lỳ, sạch sẽ vươn dài, hai bên là những hàng rào cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, những luống hoa đủ màu sắc đang khoe mình trong nắng.

Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh thôn, ông Phạm Văn Phương, Trưởng thôn Hồng Cam vừa say sưa kể về quá trình "thay da đổi thịt" của mảnh đất này.

"Tất cả những đổi thay hôm nay, từ con đường, hàng rào, đến nhà văn hóa khang trang kia, đều do sự chung sức, đồng lòng của bà con trong thôn làm nên", ông Phương chia sẻ với giọng đầy tự hào.

Ông Phạm Văn Phương, Trưởng thôn Hồng Cam, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Kim Thoa.

Khi được hỏi về bí quyết vận động người dân, ông cười hiền: "Bí quyết gì đâu, đơn giản lắm. Muốn bà con làm theo, trước hết mình phải làm trước, phải làm thật tâm. Lời nói có hay đến mấy mà tay không làm thì dân nào tin, dân nào theo".

Cái triết lý "làm trước" ấy được ông Phương áp dụng vào mọi công việc của thôn, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Ông Phương cho hay, ngày 20 hàng tháng được quy định là ngày tổng vệ sinh toàn thôn. Cứ gần đến ngày, ông lại cẩn thận soạn tin nhắn gửi vào nhóm Zalo chung để nhắc nhở. Và đúng sáng ngày 20, khi nhiều người còn chưa ngủ dậy, người ta đã thấy vợ chồng, con cái ông trưởng thôn mỗi người một tay, người quét dọn, người nhổ cỏ dọc các tuyến đường làng.



"Lúc đầu cũng có vài hộ còn quên, hoặc bận việc nên chưa tham gia. Tôi không trách mà đến tận nhà, nhẹ nhàng hỏi han, động viên. Có khi mình xắn tay vào làm giúp họ một đoạn. Cứ thế, lâu dần, bà con thấy mình nhiệt tình, thấy làng xóm sạch đẹp hơn nên quen nếp. Giờ thì không cần ai bảo, cứ đến ngày là nhà nhà tự giác ra quân, người lớn làm, trẻ con cũng xách giỏ đi nhặt rác theo, vui lắm", ông Phương tâm sự.

Sức mạnh từ sự đồng thuận

Không khí xây dựng nông thôn mới ở Hồng Cam không diễn ra rầm rộ, không có những khẩu hiệu hô hào mà bền bỉ và thấm sâu vào từng nếp nhà, từng người dân. Đó chính là kết quả của một quá trình vận động kiên trì, linh hoạt, lấy dân làm gốc của trưởng thôn Phạm Văn Phương.

Bà Trần Thị Lý, người dân thôn Hồng Cam, chia sẻ: "Thôn làng là của chung, nhà mình sạch mà ngõ bẩn thì cũng chẳng ra sao. Thế nên cứ đến ngày 20 hàng tháng, dù bận mấy chúng tôi cũng sắp xếp công việc, dành ra chừng 10 phút dọn dẹp từ trong nhà ra ngoài ngõ. Việc nhỏ thôi nhưng ai cũng làm thì thành quả lớn. Nhờ thế mà đường làng, ngõ xóm lúc nào cũng phong quang, sạch sẽ, không khí trong lành hẳn".

Trưởng thôn Phạm Văn Phương vận động bà con trồng hàng rào xanh bảo vệ môi trường. Ảnh: Kim Thoa.

Từ việc nhỏ như dọn dẹp vệ sinh, đến những việc lớn hơn như hiến đất làm đường, góp công, góp của chỉnh trang nhà văn hóa, ông Phương đều là người đầu tàu. Mọi công việc đều được ông đưa ra bàn bạc dân chủ trong các cuộc họp thôn, lắng nghe từng ý kiến của bà con. Khi đã có sự đồng thuận, việc phân công cũng rất khoa học, hợp lý, ai có sức góp sức, ai có của góp của, ai có kinh nghiệm thì góp ý kiến. Chính cách làm minh bạch, công tâm ấy đã tạo nên sức mạnh tập thể to lớn, khiến mọi người dân đều tích cực hưởng ứng.

"Bác Phương làm việc rất công bằng và có kế hoạch. Mỗi lần dọn vệ sinh hay làm công trình gì, bác đều đi đầu, rồi chia nhóm cho bà con làm từng đoạn, từng khu vực. Người già sức yếu thì làm việc nhẹ, thanh niên khỏe mạnh thì nhận việc nặng. Trẻ con thấy người lớn làm cũng lon ton đi theo học hỏi. Từ chỗ còn có người ngại ngần, giờ ai cũng coi việc chung như việc của nhà mình", anh Phạm Văn Biên, người dân thôn Hồng Cam nói.

Quả ngọt từ những nỗ lực không ngừng

Điểm nhấn đặc biệt ở thôn Hồng Cam chính là việc duy trì và nhân rộng hiệu quả mô hình "hàng rào xanh", "bờ rào rau". Mô hình này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí đáng kể mà còn tạo nên một cảnh quan xanh, gần gũi với thiên nhiên, phù hợp với đời sống nông thôn.

Không dừng lại ở đó, Hồng Cam còn phát động người dân tự phân loại, xử lý rác thải tại nhà. Việc này vừa giảm tải cho môi trường, vừa có nguồn phân bón sạch cho cây trồng.

Điểm nhấn đặc biệt ở Hồng Cam chính là việc duy trì và nhân rộng hiệu quả mô hình "hàng rào xanh", "bờ rào rau". Ảnh: Kim Thoa.

Nhờ những cách làm sáng tạo và sự đồng lòng của người dân, diện mạo thôn Hồng Cam đã thay đổi toàn diện. Đến nay, hơn 100% số hộ đã có tường rào kiên cố hoặc hàng rào cây xanh; nhà văn hóa thôn được chỉnh trang khang trang, trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng ấm cúng; hoa được trồng rực rỡ hai bên các tuyến đường. Một không gian sống "sáng – xanh – sạch – đẹp" đã thực sự hình thành.

Ghi nhận những nỗ lực ấy, hai năm liên tiếp, thôn Hồng Cam đã giành giải Nhất trong cuộc thi "Thôn nông thôn mới sáng – xanh – sạch – đẹp" do cấp trên tổ chức và nhiều năm liền đạt danh hiệu thôn văn hóa kiểu mẫu.

Chia tay chúng tôi, ông Phạm Văn Phương vẫn khiêm tốn: "Thành quả này là của cả tập thể, của tất cả bà con thôn Hồng Cam. Tôi chỉ là người đi trước một bước, làm một mồi lửa nhỏ thôi".

Nhưng với người dân nơi đây, ông chính là ngọn lửa tâm huyết, là tấm gương sáng về sự tận tụy, trách nhiệm, người đã biến những điều giản dị thành những giá trị lớn lao, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xã Bảo Hà được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị hành chính của huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) trước đây, gồm: Kim Sơn, Cam Cọn, Tân Thượng, Bảo Hà, Tân An. Xã có diện tích tự nhiên 243km2; quy mô dân số 34.115 người.