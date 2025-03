Truy xuất tận cùng nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc khiến 37 người nhập viện

Ngày 30/3, Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Chánh Xuân – Giám đốc Bệnh viện Quận 11 cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận 37 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11, TP HCM).

Liên quan đến vụ việc này, ngay sau khi tiếp nhận được thông tin, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP HCM khẩn trương chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung mọi nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng, trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội chẩn chuyên môn với Bệnh viện tuyến trên.

Các bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Quận 11 sau khi đi chơi tại Công viên Văn hoá Đầm Sen, nghi bị ngộc độc. Ảnh: Phương Lê

Cùng đó, tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ nghi ngờ ngộ độc theo quy định, truy xuất đến tận cùng nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân;

Tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở nghi ngờ gây ngộ độc, điều tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm của cơ sở, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP HCM tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn đường phố, cơ sở dịch vụ ăn uống, các bếp ăn tập thể đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến.

Tuyên truyền, giáo dục cho người dân kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm an toàn thực phẩm trong lựa chọn, và sử dụng thực phẩm, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhãn mác, xuất xứ.

Cũng tại văn bản, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP HCM thực hiện nghiêm các nội dung tại Công văn số 6495/BYT-ATTP ngày 22/10/2024 của Bộ Y tế về việc triển khai Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và Công văn số 271/ATTP-NĐTT ngày 18/02/2025 về việc đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua đường thực phẩm trên địa bàn năm 2025.

Trước đó, ngày 30/3, theo bác sĩ Xuân, trong số này, 21 ca được thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng như tổng phân tích tế bào máu, men gan (AST, ALT), creatinin, CRP định lượng và điện giải đồ. Tất cả các bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh, bù dịch và giảm triệu chứng.

Hiện còn một bệnh nhi được theo dõi tại bệnh viện, tuy nhiên sức khỏe đã ổn định. Các trường hợp còn lại cũng đã được xử trí và hồi phục tốt. Theo thông tin ban đầu, các bệnh nhân nghi ngộ độc đều ăn bánh mì tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11) trong lúc đi chơi.

Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - nguyên giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội cho hay, bánh mì trắng rất ít khi gây ngộ độc. Loại bánh mì dễ gây ngộ độc thường có nhân như thịt, pate, nước xốt, thịt nguội, xúc xích, rau muối chua... Đặc biệt là pate có thành phần từ gan lợn, gan gà giàu axit amin, dễ sinh sôi vi sinh vật gây ngộ độc như E.Coli, Salmonella.

"Nhiều cơ sở bán bánh mì số lượng lớn, người làm thường chuẩn bị sẵn nhân từ trước, có khách mua sẽ nhồi nhân. Nếu quá trình bảo quản nhân bánh không đúng quy định, vi sinh vật dễ tấn công", ông Thịnh cho hay.