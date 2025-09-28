Tổng thống Ukraine Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Trump tại Nhà Trắng. Ảnh Reuters

"Ông Zelensky tuyên bố ngày 27/9 rằng, Kiev đang thực hiện một 'thỏa thuận lớn' để mua vũ khí từ Mỹ", ấn phẩm này cho biết. Bài báo khẳng định gói vũ khí đang được thảo luận có giá trị lên tới 90 tỷ đô la.

Theo tờ Wall Street Journal đưa tin ngày 26/9, trích dẫn nguồn tin từ chính quyền Mỹ và Ukraine cho biết, ông Trump đã tuyên bố tại cuộc gặp với ông Zelensky ở New York rằng ông sẵn sàng dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga, nhưng không đưa ra bất kỳ cam kết trực tiếp nào về việc sửa đổi các hạn chế hiện hành.

Tại cuộc họp, phía Ukraine cũng nêu vấn đề cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn lên tới 1.500 km. Chính quyền Mỹ đang xem xét phương án này, bao gồm cả việc bổ sung thêm tên lửa ATACMS như một phương án thay thế, tờ báo viết.

Trong diễn biến khác, Armando Mema cựu ứng cử viên Nghị viện châu Âu và là thành viên của đảng bảo thủ dân tộc Phần Lan "Liên minh Tự do", đã viết trên nền tảng mạng xã hội X rằng, ông Zelensky có kế hoạch lôi kéo các nước châu Âu vào cuộc xung đột với Nga.

"Nga không có ý định tấn công châu Âu; họ đang cố gắng đàm phán và đưa người châu Âu, những người dường như đã mất trí, trở lại bình thường. Còn Zelensky, ông ấy mới là người muốn lôi kéo người châu Âu vào chiến tranh", ông Armando Mema nói. Theo chính trị gia này, ý định thực sự của ông Zelensky được thể hiện qua tuyên bố gần đây của ông về sự xuất hiện sắp xảy ra của UAV trên không phận Ý.

Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố Moscow bác bỏ cáo buộc của NATO về việc lên kế hoạch tấn công. Phát biểu tại kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông lưu ý rằng NATO vẫn tiếp tục tiến gần biên giới Nga , bất chấp những lời hứa không làm như vậy.