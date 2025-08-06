Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Tin tức
Thứ tư, ngày 06/08/2025 11:11 GMT+7

TS Trần Du Lịch: Thị trường bất động sản đang thiếu trầm trọng nhà ở cho người thu nhập trung bình và thấp

+ aA -
Quỳnh Nguyễn Thứ tư, ngày 06/08/2025 11:11 GMT+7
Theo TS Trần Du Lịch (chuyên gia Kinh tế), sản phẩm thị trường bất động sản hiện nay giống như chiếc máy bay chỉ có hạng thương gia, hạng nhất mà không có hạng phổ thông.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tại phiên chuyên đề thứ nhất về hoạt động giám sát của Quốc hội góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong khuôn khổ Diễn đàn về hoạt động giám sát của Quốc hội sáng 6/8, các chuyên gia đã đưa ra nhiều kiến nghị sắc bén nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, đặc biệt trong việc xây dựng Nhà nước kiến tạo, gỡ vướng cho các thị trường và xử lý các bất cập lớn của nền kinh tế.

Giám sát 5 thị trường lớn, xử lý bất cập nhà ở và giá đất

Phát biểu tại diễn đàn, TS Trần Du Lịch, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), cho biết qua nghiên cứu mô hình Nhà nước kiến tạo phát triển ở các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, có thể thấy Nhà nước kiến tạo phát triển là một Nhà nước thực hiện cuộc cải cách sâu rộng trong định hướng quản trị quốc gia.

Ở đó, nhà nước chủ động dẫn dắt, tạo điều kiện cho nền kinh tế - xã hội phát triển thông qua chiến lược, thể chế và các công cụ hỗ trợ, chứ không chỉ điều tiết, quản lý đơn thuần.

TS Trần Du Lịch, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC). Ảnh: Đ.X

Theo TS Lịch, một nhà nước kiến tạo bao gồm 7 nội dung chính gồm: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội như vấn đề quy hoạch, chọn ngành ưu tiên, lĩnh vực ưu tiên để đầu tư...

Hoàn thiện thể chế, môi trường kinh doanh như thể chế minh bạch, ổn định, xóa bỏ cơ chế xin-cho, phân cấp, phân quyền, nâng cao năng lực quản trị quốc gia.

Nhóm thứ ba là phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực, hạ tầng giao thông, hạ tầng số, năng lượng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

Nhóm thứ tư là hỗ trợ dẫn dắt doanh nghiệp, vấn đề là bảo hộ, phát triển doanh nghiệp nội địa, khuyến khích đổi mới sáng tạo R&D.

Thứ năm là hoạt động phân bố hiệu quả nguồn lực, thu hút FDI, sử dụng hiệu quả vốn ngân sách.

Thứ sáu là quản trị hiện đại, nhà nước kiến tạo về thể chế, kiểm soát quyền lực và thứ bảy là phát triển bao trùm.

TS Trần Du Lịch nhận định, các chính sách, luật, nghị quyết do Quốc hội ban hành đã bao trùm cả 7 nội dung trên.

"Vấn đề là phải nhấn mạnh lại ở chỗ nào để 7 nội dung này thực chất đi vào cuộc sống", ông Lịch nói.

Hà Nội: Giấc mơ có nhà ở xa vời với công nhân và người thu nhập thấp

Nêu kiến nghị cụ thể với hoạt động giám sát của Quốc hội, ông Lịch cho rằng trước hết Quốc hội nên giám sát tại bàn, không cần đi đâu.

Cụ thể, vị chuyên gia góp ý Quốc hội cần tổ chức tổng hợp, phân loại, phân tích bằng văn bản tất cả hệ thống đang điều chỉnh, khơi thông cho 5 loại thị trường.

Đó là thị trường hàng hóa, thị trường tài chính, thị trường bất động sản, thị trường lao động và thị trường khoa học công nghệ.

"Năm loại thị trường này đang bị ức chế bởi các quy định chồng chéo. Cần rà lại để minh bạch hóa, tìm ra đâu là nơi Nhà nước can thiệp thái quá, đâu là nơi để lọt hổng. Đây là giám sát tại chỗ, chi phí thấp nhưng hiệu quả cao nhất", ông Lịch nhấn mạnh.

Giám sát thực địa về bất cập của thị trường bất động sản và giá đất, TS Lịch chỉ ra nghịch lý "quá trình đô thị hóa là quá trình chuyển đất nông nghiệp thành đất hoang", với tình trạng nhà cửa xây xong không ai ở gây lãng phí. Đặc biệt, thị trường đang thiếu trầm trọng nhà ở cho người thu nhập trung bình và thấp.

"Sản phẩm thị trường bất động sản hiện nay giống như chiếc máy bay, chỉ có hạng thương gia, hạng nhất mà không có hạng phổ thông. Đây là bất cập lớn nhất," ông ví von. Cùng với đó, giá đất bị đầu cơ đẩy lên thành bong bóng, vượt sức chịu đựng của nền kinh tế và người dân, là vấn đề vĩ mô rất lớn cần giải quyết.

Tiếp đó là giám sát việc triển khai Nghị quyết 198 của Quốc hội ngay từ đầu. Theo TS Trần Du Lịch, giám sát không phải chờ làm xong mà phải tập trung vào chương trình hành động triển khai "bộ tứ trụ cột" của các địa phương ngay từ đầu để đảm bảo hiệu quả.

Cuối cùng, giám sát việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp. Theo vị chuyên gia, việc này nhằm xây dựng một nền công vụ hiệu năng, hiệu quả, hiệu lực, bởi cải cách hành chính và hiệu quả ở cấp cơ sở là yếu tố quyết định.

Cần cơ chế tín dụng giúp người dân thu nhập trung bình, thấp mua nhà

Đồng tình với vai trò quan trọng của giám sát, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Bất động sản TP.HCM (HoREA), khẳng định hoạt động giám sát là cần thiết để thể hiện chức năng lập pháp, đảm bảo bình đẳng trước pháp luật.

Ông Châu cho rằng, hoạt động giám sát của Quốc hội đã được đẩy mạnh, đặc biệt từ sau Nghị quyết 18 năm 2022, và đã mang lại những kết quả rất tích cực. "Từ kết quả giám sát của Quốc hội về thị trường bất động sản và nhà ở xã hội, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 161, rất tuyệt vời", ông Châu nói.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Bất động sản TP.HCM (HoREA). Ảnh: Đ.X

"Nhờ hoạt động giám sát, các vấn đề tồn đọng đã được lượng hóa. Lần đầu tiên chúng tôi thống kê được TP.HCM cũ có 405 dự án vướng. Thủ tướng Chính phủ thống kê toàn quốc có 2.981 dự án vướng, liên quan tới 7,5 triệu tỷ đồng và hàng chục ngàn hecta đất. Lãng phí đất đai lớn nhất là nằm ở đây", ông Châu chỉ rõ.

Theo Chủ tịch HoREA, thực tiễn giám sát của Quốc hội đã có tác động trở lại, là cơ sở để Trung ương và Bộ Chính trị ban hành "bộ tứ trụ cột", trong đó có các nghị quyết chuyên đề về xây dựng pháp luật và phát triển kinh tế tư nhân. Ở cấp Chính phủ, từ năm 2021 đến nay, không tháng nào không có phiên họp chuyên đề về pháp luật.

Từ những đột phá đó, ông Châu kiến nghị Quốc hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát tối cao để tháo gỡ điểm nghẽn thể chế. Đối với thị trường bất động sản đang thiếu nguồn cung và lệch pha phân khúc, ông hoan nghênh định hướng phát triển nhà ở xã hội chỉ để cho thuê, đồng thời đề xuất cần có chính sách riêng cho nhà ở thương mại giá rẻ.

"Để thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư về phát triển nhà giá rẻ, cần có cơ chế cho phép người mua nhà lần đầu được vay tín dụng dài hạn với lãi suất hợp lý, ổn định. Các dự án này không cần ưu đãi về miễn tiền sử dụng đất hay thuế như nhà ở xã hội, nhưng cần cơ chế tín dụng để người dân có thu nhập trung bình, thấp có thể tiếp cận", ông Châu đề xuất.

Tham khảo thêm

Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới hoạt động giám sát góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới hoạt động giám sát góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng

Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng "tố" Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?
5

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã gửi giấy triệu tập ông L.Q.N (SN 1985; ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cũ; nay là phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ) về việc ông từng "tố" cửa hàng của Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam (Công ty C.P.) bán heo bệnh. Liên quan đến vấn đề này, ông N. cũng đã có đơn gửi đến nhiều cơ quan chức năng.

Phó Chủ tịch Hà Nội: Nghiêm cấm tình trạng lạm dụng yêu cầu bản sao chứng thực khi tiếp nhận hồ sơ

Tin tức
Phó Chủ tịch Hà Nội: Nghiêm cấm tình trạng lạm dụng yêu cầu bản sao chứng thực khi tiếp nhận hồ sơ

Công an Đắk Lắk điều chuyển cán bộ CSGT chửi dân “mồm thối” Báo Dân Việt từng phản ánh

Tin tức
Công an Đắk Lắk điều chuyển cán bộ CSGT chửi dân “mồm thối” Báo Dân Việt từng phản ánh

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn muốn cán bộ, công chức, viên chức làm thêm ngoài giờ để phục vụ người dân

Tin tức
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn muốn cán bộ, công chức, viên chức làm thêm ngoài giờ để phục vụ người dân

Thanh Hóa: Bắt giam hiệu trưởng vì chỉ đạo 'phù phép' 24,4 điểm thành 39,4 điểm trong kỳ thi vào lớp 10

Tin tức
Thanh Hóa: Bắt giam hiệu trưởng vì chỉ đạo 'phù phép' 24,4 điểm thành 39,4 điểm trong kỳ thi vào lớp 10

Đọc thêm

ĐT nữ Việt Nam vùi dập ĐT nữ Campuchia
Thể thao

ĐT nữ Việt Nam vùi dập ĐT nữ Campuchia

Thể thao

ĐT nữ Việt Nam thể hiện đẳng cấp cao trước ĐT nữ Campuchia để giành chiến thắng đậm với tỷ số 6-0 ở lượt trận ra quân giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025.

Cuộc chia ly sau một thập kỷ của Nguyễn Tiến Linh
Thể thao

Cuộc chia ly sau một thập kỷ của Nguyễn Tiến Linh

Thể thao

Ngày 1/8, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã chính thức nói lời chia tay CLB Becamex TP.HCM (trước đây là CLB Bình Dương). Cuộc chia ly này cũng đã khép lại hành trình kéo dài một thập kỷ đầy cảm xúc của chân sút sinh năm 1997, song cũng mở ra một tương lai đầy hứa hẹn phía trước.

Điện Kremlin tiết lộ chi tiết về cuộc đàm phán giữa ông Putin và đặc phái viên của ông Trump
Thế giới

Điện Kremlin tiết lộ chi tiết về cuộc đàm phán giữa ông Putin và đặc phái viên của ông Trump

Thế giới

Tổng thống Vladimir Putin và đặc phái viên của nhà lãnh đạo Mỹ, Steven Witkoff, đã thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine tại một cuộc họp, trợ lý tổng thống Yuri Ushakov đưa tin.

Lần đầu tiên học sinh thắng lớn tại cuộc thi Toán học Châu Á: 'Em xúc động nghe 2 tiếng Việt Nam vang lên'
Xã hội

Lần đầu tiên học sinh thắng lớn tại cuộc thi Toán học Châu Á: "Em xúc động nghe 2 tiếng Việt Nam vang lên"

Xã hội

Sau lễ trao giải của Ban tổ chức AIMO 2025 chiều 5/8, sáng nay, đoàn học sinh gồm 22 thí sinh và các thầy cô giáo đã từ Tokyo (Nhật Bản) trở về Việt Nam.

'Trùm' tình báo Ukraine cảnh báo 'nóng' về bẫy chết người của Moscow để hủy diệt Ukraine từ bên trong
Thế giới

'Trùm' tình báo Ukraine cảnh báo 'nóng' về bẫy chết người của Moscow để hủy diệt Ukraine từ bên trong

Thế giới

Người đứng đầu Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR), ông Kyrylo Budanov vừa lên tiếng kêu gọi người dân Ukraine không nên rơi vào cái bẫy thao túng cảm xúc do Nga giăng ra – một phần trong chiến lược chiến tranh thông tin nhằm phá hoại sự đoàn kết quốc gia từ bên trong.

Tin tối (6/8): Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ thủ môn cao 1m72
Thể thao

Tin tối (6/8): Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ thủ môn cao 1m72

Thể thao

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ thủ môn cao 1m72; CLB Quy Nhơn Bình Định đổi tên; bạn gái Ronaldo “hút mắt” với trang phục hở bạo; Lineker ký hợp đồng với ITV; Liverpool đồng ý bán Nunez cho Al-Hilal.

Phó Thủ tướng: Tính tiền sử dụng đất phải thật công bằng
Nhà đất

Phó Thủ tướng: Tính tiền sử dụng đất phải thật công bằng

Nhà đất

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu sửa quy định tài chính đất đai theo hướng minh bạch, công bằng, phân biệt rõ nhu cầu thực và đầu cơ, bảo đảm khả năng chi trả khi người dân chuyển mục đích sử dụng đất.

Cổ phiếu bất động sản 'nhường' ngôi dẫn sóng cho ngân hàng, VN-Index tiếp đà tăng hơn 26 điểm
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản 'nhường' ngôi dẫn sóng cho ngân hàng, VN-Index tiếp đà tăng hơn 26 điểm

Nhà đất

Phiên giao dịch ngày 6/8 chứng kiến nhóm cổ phiếu bất động sản tăng 0,87% lên 79,36 điểm, với hàng loạt mã vốn hóa lớn bứt phá, góp phần giúp VN-Index lập đỉnh mới.

Nhiều đề xuất mới cho Dự thảo Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ Hà Nội
Tin tức

Nhiều đề xuất mới cho Dự thảo Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ Hà Nội

Tin tức

Hội nghị góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ Hà Nội ngày 6/8 ghi nhận hàng loạt ý kiến về phát triển kinh tế số, cải tạo chung cư cũ, phục hồi sông nội đô, nâng cao y tế và hội nhập quốc tế.

Điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông dưới sông thuộc tỉnh Lâm Đồng
Tin tức

Điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông dưới sông thuộc tỉnh Lâm Đồng

Tin tức

Chiều 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường và trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông bị trôi dưới sông Cà Ty.

Thanh niên mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn, huy động chó nghiệp vụ tìm kiếm
Tin tức

Thanh niên mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn, huy động chó nghiệp vụ tìm kiếm

Tin tức

Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa vừa huy động thêm chó nghiệp vụ đến khu vực núi Hoàng Ngưu Sơn, phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa) để tìm kiếm thanh niên mất tích.

Một bệnh nhân tử vong do sốc phản vệ sau khi gây tê tuỷ sống tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 1
Xã hội

Một bệnh nhân tử vong do sốc phản vệ sau khi gây tê tuỷ sống tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 1

Xã hội

Ngày 6/8, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông tin bệnh nhân Nguyễn Mạnh T. (sinh năm 2010) ở tổ dân phố Chế, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 1 do sốc phản vệ sau khi bác sĩ gây tê tuỷ sống để phẫu thuật tháo dụng cụ kết hợp xương cẳng chân.

Đặc nhiệm Ukraine đột kích căn cứ radar Nga giữa Biển Đen, châm ngòi trận chiến mới ngoài khơi
Thế giới

Đặc nhiệm Ukraine đột kích căn cứ radar Nga giữa Biển Đen, châm ngòi trận chiến mới ngoài khơi

Thế giới

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine vừa thực hiện một cuộc đổ bộ táo bạo vào vị trí trọng yếu của Nga ở khu vực Kherson, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến tại Biển Đen khi phá hủy thành công hệ thống radar và tác chiến điện tử tối tân của Moscow, mở đường cho các chiến dịch đặc biệt tiếp theo, theo Euromaidanpress.

Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch, 4 con giáp bước lên con đường làm giàu, có tiền tiêu, nhiều vui vẻ
Gia đình

Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch, 4 con giáp bước lên con đường làm giàu, có tiền tiêu, nhiều vui vẻ

Gia đình

Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch này, 4 con giáp sẽ đắm chìm trong hạnh phúc và niềm vui, tận hưởng cuộc sống tuyệt vời do vận may mang lại.

Nước son tràn về An Giang, loại cá đồng nào đang 'khuấy động, làm mưa làm gió' miền Tây mùa nước nổi?
Nhà nông

Nước son tràn về An Giang, loại cá đồng nào đang "khuấy động, làm mưa làm gió" miền Tây mùa nước nổi?

Nhà nông

Khi con nước son từ thượng nguồn sông Mê Kông ở địa phận tỉnh An Giang cuồn cuộn đổ về, mang theo lớp phù sa màu mỡ và nguồn tôm cá dồi dào, trong đó có cá linh non, đó là lúc những người con của miền Tây và cả những ngư dân nước bạn Campuchia lại hân hoan bước vào mùa đánh bắt thủy sản, sản vật mùa nước nổi-một làm ăn lớn nhất trong năm.

Công an Hải Phòng phát hiện hai xe container chở 'đất đen' không rõ nguồn gốc
Pháp luật

Công an Hải Phòng phát hiện hai xe container chở "đất đen" không rõ nguồn gốc

Pháp luật

Công an thành phố Hải Phòng vừa phát hiện và tạm giữ hai xe container vận chuyển một lượng lớn "đất đen" không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Từng lao đao vì 'chè bẩn', nay sản phẩm của dân một xã ở tỉnh Lào Cai (sau sáp nhập) nhận 4 sao OCOP
Nhà nông

Từng lao đao vì "chè bẩn", nay sản phẩm của dân một xã ở tỉnh Lào Cai (sau sáp nhập) nhận 4 sao OCOP

Nhà nông

Giai đoạn 2010 - 2012, cơn bão "chè bẩn" khiến người trồng chè xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai lao đao (xã Khánh Hưng thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Hồng Ca và xã Hưng Khánh cũ, thuộc huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái trước đây). Nhận thức rõ vấn đề, người dân nơi đây đã chuyển sang trồng chè theo hướng hữu cơ, nâng cao chất lượng và hồi sinh sản phẩm chè của địa phương.

7 nội binh chất lượng CLB Công an TP.HCM mới chiêu mộ, gồm những ai?
Thể thao

7 nội binh chất lượng CLB Công an TP.HCM mới chiêu mộ, gồm những ai?

Thể thao

Trước thềm mùa giải 2025/26, CLB Công an TP.HCM đã chiêu mộ thêm 7 cầu thủ nội binh. Danh sách này gồm những ai?

Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Hưng Yên khởi tố nhóm sang Campuchia lừa đảo người Việt Nam qua mạng
Pháp luật

Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Hưng Yên khởi tố nhóm sang Campuchia lừa đảo người Việt Nam qua mạng

Pháp luật

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa điều tra, làm rõ 5 đối tượng sang Campuchia thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng đối với người Việt Nam.

Thanh Hóa: Bắt giam hiệu trưởng vì chỉ đạo 'phù phép' 24,4 điểm thành 39,4 điểm trong kỳ thi vào lớp 10
Tin tức

Thanh Hóa: Bắt giam hiệu trưởng vì chỉ đạo 'phù phép' 24,4 điểm thành 39,4 điểm trong kỳ thi vào lớp 10

Tin tức

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Ngọc Liêm, nguyên là Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Ngọc Lặc và khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Tuyết, nguyên là giáo viên trường Trung học phổ thông Ngọc Lặc về tội "giả mạo trong công tác".

Trung Quốc bất ngờ tuyên bố bắt đầu giai đoạn then chốt để giải quyết khủng hoảng Ukraine
Thế giới

Trung Quốc bất ngờ tuyên bố bắt đầu giai đoạn then chốt để giải quyết khủng hoảng Ukraine

Thế giới

Việc Nga và Ukraine bắt đầu đàm phán là bước tiến quan trọng trong quá trình giải quyết khủng hoảng, hiện nay tiến trình này bước vào giai đoạn then chốt, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết.

Triệu Vy vướng lao lý vì món nợ của chồng cũ
Văn hóa - Giải trí

Triệu Vy vướng lao lý vì món nợ của chồng cũ

Văn hóa - Giải trí

Cuối năm 2024, Triệu Vy công khai xác nhận đã ly hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long, đồng thời tuyên bố cắt đứt mọi liên hệ với chồng cũ.

Bảng lương giáo viên THCS 2026 được đề xuất cao nhất hơn 21 triệu đồng: Phấn khởi nhưng cũng có băn khoăn
Xã hội

Bảng lương giáo viên THCS 2026 được đề xuất cao nhất hơn 21 triệu đồng: Phấn khởi nhưng cũng có băn khoăn

Xã hội

Theo Dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo, bảng lương giáo viên THCS 2026 được đề xuất vượt mốc 21 triệu đồng.

Hàng loạt tuyến phố ở Hà Nội bị cấm, hạn chế xe từ ngày 7 đến 10/8
Tin tức

Hàng loạt tuyến phố ở Hà Nội bị cấm, hạn chế xe từ ngày 7 đến 10/8

Tin tức

Từ ngày 7 đến 10/8, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội sẽ bị cấm hoặc hạn chế phương tiện để phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày hội Vì Thủ đô bình yên.

Kỳ lạ 2 bức tượng Huyền Thiên Trấn Vũ ở Hà Nội
Đông Tây - Kim Cổ

Kỳ lạ 2 bức tượng Huyền Thiên Trấn Vũ ở Hà Nội

Đông Tây - Kim Cổ

Nhắc đến Trấn Vũ, người ta nghĩ đến đền Quán Thánh, nơi có pho tượng đồng thánh Huyền Thiên Trấn Vũ quý giá. Nhưng ít ai biết rằng, ở Ngọc Trì, Thạch Bàn, Gia Lâm, Hà Nội cũng có một pho như thế với quy mô và kiến trúc mang nhiều nét tương đồng.

Dân lại lên vùng núi này ở Cao Bằng đào thứ gì đem đi bán khiến đất đá rơi vãi lung tung?
Nhà nông

Dân lại lên vùng núi này ở Cao Bằng đào thứ gì đem đi bán khiến đất đá rơi vãi lung tung?

Nhà nông

Một số người dân lại tìm vào mỏ sắt Ngườm Cháng, xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng (sau thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, trước thời điểm bỏ cấp huyện, Nam Tuấn là một xã của huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) để đào bới, tìm quặng sắt chở đi bán.

Loài cỏ dại mọc đầy ven đường, nở hoa trắng muốt lại là bài thuốc giúp thanh nhiệt, giải độc
Nhà nông

Loài cỏ dại mọc đầy ven đường, nở hoa trắng muốt lại là bài thuốc giúp thanh nhiệt, giải độc

Nhà nông

Thật bất ngờ, một loài cỏ dại, mọc đầy ven đường, nở hoa trắng muốt, có cái tên thơ mộng lại là một vị thuốc quý trong dân gian - cây xuyến chi.

Đặc sản đãi khách quý ở vùng núi tỉnh Kon Tum (cũ) là con động vật chuyên rình 'ăn trộm đồ quốc bảo' này đây
Nhà nông

Đặc sản đãi khách quý ở vùng núi tỉnh Kon Tum (cũ) là con động vật chuyên rình "ăn trộm đồ quốc bảo" này đây

Nhà nông

Nhân dịp Tết đến xuân về, đồng bào Xơ Đăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Kon Tum với tỉnh Quảng Ngãi) chuẩn bị đặc sản độc lạ là chuột sâm-chuột “quý tộc” để tiếp đón khách quý.

Thiếu tiền tiêu xài, nhóm tuổi teen rủ nhau vờ hỏi đường rồi đánh người, cướp tài sản
Pháp luật

Thiếu tiền tiêu xài, nhóm tuổi teen rủ nhau vờ hỏi đường rồi đánh người, cướp tài sản

Pháp luật

Để có tiền tiêu xài, nhóm 6 đối tượng rủ nhau đến xã Xuân Bắc vờ hỏi đường rồi đánh người, khi các nạn nhân bỏ chạy thì cướp xe máy tẩu thoát.

Tuyển thủ ĐT Việt Nam chỉ cao 1m71, từng khoác áo HAGL
Thể thao

Tuyển thủ ĐT Việt Nam chỉ cao 1m71, từng khoác áo HAGL

Thể thao

Triệu Việt Hưng là tiền vệ thuộc biên chế CLB Hải Phòng. Cầu thủ 28 tuổi từng khoác áo HAGL và là thành viên ĐT Việt Nam.

Tin đọc nhiều

1

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng "tố" Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?
5

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng 'tố' Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?

2

Tin chiều 5/8: Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son

Tin chiều 5/8: Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son

3

Chuyên gia quân sự Áo: Đội quân then chốt của Ukraine đang làm nên cơn ác mộng với quân đội Nga

Chuyên gia quân sự Áo: Đội quân then chốt của Ukraine đang làm nên cơn ác mộng với quân đội Nga

4

Phó Chủ tịch Hà Nội: Nghiêm cấm tình trạng lạm dụng yêu cầu bản sao chứng thực khi tiếp nhận hồ sơ

Phó Chủ tịch Hà Nội: Nghiêm cấm tình trạng lạm dụng yêu cầu bản sao chứng thực khi tiếp nhận hồ sơ

5

11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành

11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành