Tổng Bí thư Tô Lâm: Những điểm nghẽn thể chế, pháp luật đã phát hiện phải xử lý ngay

Thứ ba, ngày 05/08/2025 21:27 GMT+7
Chiều 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật tổ chức phiên họp chuyên đề dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo.
Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy các bộ, ngành trong thời gian ngắn đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, tính chất khá phức tạp.

Đồng thời, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật. Những điểm nghẽn đã được phát hiện phải được xử lý ngay, triệt để, không để tiếp tục cản trở phát triển và khơi thông nguồn lực.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp chuyên đề Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật. Ảnh: Báo Nhân Dân

Tháo gỡ vướng mắc phân cấp, phân quyền, nhất là ở chính quyền địa phương hai cấp

Tổng Bí thư nêu rõ Ban Chỉ đạo đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo bổ sung 25/47 luật vào chương trình lập pháp năm 2025 của Quốc hội, thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV để giải quyết ngay những vấn đề vướng mắc liên quan đến luật.

Đồng thời đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện kết quả rà soát, bảo đảm xác định chính xác phương án xử lý 834 khó khăn, vướng mắc trên tổng số 2.092 kiến nghị, phản ánh đã thu nhận được.

Đề nghị Đảng ủy Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Đảng ủy Bộ Tư pháp xây dựng, hoàn thiện báo cáo chuyên đề về rà soát, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật trong lĩnh vực phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong bộ máy hành chính, nhất là chính quyền địa phương hai cấp.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Báo Nhân Dân

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các bộ, ngành tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác rà soát văn bản, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra thông qua dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Cần quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị đã nêu trong Nghị quyết số 66, xác định xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên của các bộ, ngành Trung ương.

Người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật, chịu trách nhiệm chính về chất lượng chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành mình.

Gắn công tác đánh giá, khen thưởng, sử dụng cán bộ; có chế tài, biện pháp xử lý đối với những người không thực hiện đầy đủ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật.

Tạo động lực đột phá phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số

Ban chỉ đạo cơ bản đồng tình với việc xác định các mục tiêu, quan điểm, định hướng xây dựng khung chính sách, pháp luật về huy động, khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế theo báo cáo của Đảng ủy Bộ Tài chính.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp cụ thể, nhất là việc khẩn trương sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ, khả thi, sát thực tế, phù hợp với quy luật thị trường, đồng thời bảo đảm vai trò dẫn dắt, định hướng, giám sát, kiến tạo của Nhà nước trong huy động hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực đột phá, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 – 2030.

Các thành viên Ban Chỉ đạo và đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Báo Nhân Dân

Tại phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu, Đảng uỷ Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, đánh giá toàn diện những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai hiện nay để xác định các phương án xử lý tổng thể, căn cơ và đồng bộ. Trong đó, các quan điểm, định hướng lớn về các chính sách quan trọng sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các luật có liên quan.

Riêng về dự thảo Đề cương Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Đảng ủy Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện Đề cương Đề án và tổ chức nghiên cứu, triển khai nhiệm vụ.

Trong đó, cần tập trung nguồn lực, có cách làm phù hợp, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, các Ủy ban của Quốc hội, huy động sự tham gia rộng rãi, thực chất của các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, các luật gia, luật sư giỏi, tâm huyết. Bởi kết quả nghiên cứu của Đề án cần xem là tiền đề nghiên cứu xây dựng một Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng

Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng Quân đoàn 12 thực sự là 'quả đấm thép' trong giai đoạn mới

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng Quân đoàn 12 thực sự là 'quả đấm thép' trong giai đoạn mới

