Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1666/QĐ-TTg ngày 5/8/2025 bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Vũ Chiến Thắng giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 21/8.

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Vũ Chiến Thắng giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: BNV

Ông Vũ Chiến Thắng sinh năm 1967, quê ở tỉnh Nghệ An. Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ từ năm 2020.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách các lĩnh vực công tác: Tổ chức, biên chế; văn phòng; hội và tổ chức phi chính phủ; hợp tác quốc tế; phối hợp với tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội và xử lý, giải quyết những vấn đề về phân cấp, phân quyền; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Hiện, lãnh đạo Bộ Nội vụ có Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và 6 Thứ trưởng gồm các ông, bà: Vũ Chiến Thắng, Trương Hải Long, Cao Huy, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Hồi, Nguyễn Mạnh Khương.