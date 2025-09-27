Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh thành phố được kỳ vọng sẽ trở thành một trong hai “điểm đến” của Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) Việt Nam, cùng với Đà Nẵng.

Vị trí của TP.HCM trên bản đồ tài chính khu vực

Theo GFCI 38, TP.HCM đạt 664 điểm, đứng thứ 95/120 trung tâm tài chính toàn cầu, tăng 3 bậc so với kỳ trước (654 điểm, hạng 98). Sự thăng hạng này giúp thành phố cải thiện vị thế trong khu vực Đông Nam Á, nơi các trung tâm khác biến động mạnh: Bangkok (Thái Lan) rơi xuống hạng 102 từ hạng 96, Manila (Philippines) đứng 104 (giảm 1 bậc), trong khi Jakarta (Indonesia) bất ngờ tăng từ 97 lên 91.

TP.HCM về đêm. Ảnh TL

Ở nhóm dẫn đầu toàn cầu, New York, London, Hồng Kông (Trung Quốc) và Singapore tiếp tục giữ vững vị trí quen thuộc, phản ánh sức mạnh của những thị trường tài chính lâu đời, nơi hội tụ vốn, công nghệ và nhân lực chất lượng cao.

Đối với TP.HCM, việc được ghi nhận trong nhóm 100 trung tâm tài chính thế giới cho thấy thành phố đã và đang dần được cộng đồng quốc tế chú ý nhiều hơn trong lĩnh vực tài chính, dịch vụ và công nghệ.

GFCI: Nguồn tham khảo quan trọng cho giới đầu tư tài chính

GFCI là bảng xếp hạng được đồng phát hành bởi Z/Yen Partners (tổ chức tư vấn có trụ sở tại Luân Đôn và chuyên về lĩnh vực dịch vụ tài chính và công nghệ) và China Development Institute (Học Viện Phát triển Trung Quốc đặt tại Thâm Quyến).

Phiên bản thứ 38 sử dụng 145 yếu tố đầu vào, bao gồm dữ liệu từ Liên Hiệp Quốc, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Minh bạch Quốc tế… cùng với đánh giá khảo sát chuyên gia trên toàn cầu.

Chỉ số này được công bố hai lần mỗi năm (tháng 3 và tháng 9), trở thành nguồn tham khảo đáng tin cậy cho các nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính và giới đầu tư khi đưa ra quyết định chiến lược.

Báo cáo Global Financial Centres Index 38 (GFCI 38) ra cuối tháng 9/2025. Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, ở mảng fintech (công nghệ tài chính), TP.HCM đứng hạng 90, giảm 2 bậc so với kỳ trước nhưng tăng tới 19 điểm. Dù hệ sinh thái fintech của thành phố còn non trẻ so với Singapore hay Hồng Kông (Trung Quốc), nhưng tốc độ cải thiện về chất lượng và hạ tầng công nghệ tài chính đang diễn ra mạnh mẽ.

Kỳ vọng với Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM

Cùng với bước tiến trong xếp hạng toàn cầu, TP.HCM đang tích cực hiện thực hóa kế hoạch xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam. Tại tọa đàm ngày 17/9/2025 với sự tham gia của nhiều chuyên gia từ Vương quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng cho biết trung tâm sẽ có quy mô gần 900ha, trải dài toàn bộ bán đảo Thủ Thiêm, khu vực phường Bến Thành và một phần phường Sài Gòn.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng (hàng đầu, ở giữa) tại tọa đàm 17/9/2025 về xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam TP.HCM, với sự tham gia của nhiều chuyên gia Anh quốc. Ảnh: BritCham

Với vị trí chiến lược ngay trái tim thành phố, kết nối trực tiếp với khu hành chính – thương mại hiện hữu, Thủ Thiêm được định hình trở thành một đô thị tài chính – thương mại – dịch vụ quốc tế hiện đại. Trong lõi trung tâm rộng 9,2ha, thành phố dự kiến xây dựng 11 tòa cao ốc, trong đó có một công trình biểu tượng, thể hiện khát vọng vươn lên trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Theo định hướng quốc gia, Việt Nam sẽ có hai IFC tại TP.HCM và Đà Nẵng, nhằm khai thác thế mạnh riêng của từng địa phương. Trong đó, TP.HCM với lợi thế là đầu tàu kinh tế cả nước, trung tâm thương mại lớn nhất, được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút dòng vốn quốc tế, kết nối các định chế tài chính và phát triển hệ sinh thái fintech mạnh hơn.

Việc TP.HCM tăng hạng trong GFCI không chỉ là một con số trên bảng xếp hạng mà còn là tín hiệu củng cố niềm tin cho giới đầu tư quốc tế, tạo động lực để thành phố đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cấp hạ tầng và hoàn thiện môi trường kinh doanh.

Trong cuộc đua giành vị thế trung tâm tài chính, TP.HCM vẫn còn nhiều thách thức, từ cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm đã thành hình như Singapore và Hồng Kông, tới yêu cầu cải thiện khung pháp lý, thu hút nhân lực chất lượng cao. Tuy vậy, những bước tiến về điểm số, cùng kế hoạch phát triển IFC tại Thủ Thiêm và quận 1 cũ cho phép kỳ vọng TP.HCM sẽ trở thành một trong những mắt xích của mạng lưới tài chính khu vực và toàn cầu trong tương lai.