TAND TP Hà Nội ngày 28/11 xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở phường An Biên, Hải Phòng) án 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Hùng là nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền internet của Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân Đội Viettel nhưng bị cho nghỉ việc từ năm 2015.

Bị cáo Nguyễn Tiến Hùng tại tòa, ngày 28/11.

Quá trình làm việc tại Viettel, bị cáo quen biết một giám đốc do từng lắp đặt mạng tại doanh nghiệp này.

Tháng 11/2018, Hùng đầu tư tiền vào các ứng dụng (viết tắt là App) của Trung Quốc về đầu tư bán hàng để góp vốn với công ty trên App, hưởng phần trăm. Quá trình đầu tư, Hùng tham gia vào nhiều App khác nhau nên rất cần tiền.

Hùng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của bạn bè, người thân, người quen dưới hình thức rủ đầu tư góp vốn để lắp đặt modem và đường truyền Internet Viettel.

Bị cáo nói dối mọi người vẫn đang làm nhân viên kỹ thuật của Viettel và có hợp tác với vị giám đốc nói trên trong việc lắp đặt nhiều modem, đường truyền Internet tốc độ cao cho doanh nghiệp này, cần huy động tiền để ứng trước.

Bị cáo khẳng định khi lắp đặt xong khoảng 1 – 2 tháng, Viettel sẽ thanh toán tiền cho Hùng và bị cáo sẽ trả lại cho mọi người kèm lãi suất từ 3-10/%.

Thực tế, Hùng không bàn bạc với vị giám đốc nói trên, không lắp đặt modem và đường truyền Internet nào.

Để các bị hại tin tưởng, Hùng còn giả danh vị giám đốc, gọi điện cho một số bị hại nói dối đang hợp tác với Hùng lắp đặt modem, đường truyền Internet và bảo họ góp vốn đầu tư.

Tin tưởng thông tin Hùng đưa ra nên có 7 người chuyển tiền góp vốn đầu tư lắp đặt modem, đường truyền Internet, tổng số hơn 12 tỷ đồng. Những bị hại này là đồng nghiệp cũ của bị cáo tại Viettel, bạn học cũ hoặc bạn chơi game đế chế…

Sau khi nhận tiền của các bị hại, Hùng sử dụng một phần để đầu tư vào các App và sử dụng tiền của bị hại này trả cho bị hại khác hoặc trả cho chính bị hại đã chuyển tiền và nói dối là tiền lợi nhuận và tiền vốn đầu tư.

Sau đó, các bị hại lại tiếp tục dùng tiền gốc và lãi mà Hùng chuyển để đầu tư tiếp cho Hùng. Quá trình đầu tư, nhiều App bị xóa, Hùng bị mất tiền và lại đầu tư tiếp vào các App khác.

Đến tháng 5/2021, Hùng còn khoảng 7 – 8 tỷ đồng trong 3 App nhưng bị cáo không thể rút ra được nên không thể trả tiền cho các bị hại.

Tháng 6/2021, các bị hại lần lượt gửi đơn tới công an, tố cáo hành vi lừa đảo của Hùng và đến tháng 11/2024, anh ta bị khởi tố, bắt giữ.