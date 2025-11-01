Từ năm 2025: Những thay đổi quan trọng về điều kiện và đối tượng được nghỉ hưu sớm

Tuổi nghỉ hưu cho các lao động trong năm 2025

Điều 169, khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP, kể từ ngày 1/1/2021 quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ.

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Như vậy, tuổi nghỉ hưu năm 2025 của người lao động trong điều kiện lao động bình thường như sau: Lao động nam là 61 tuổi 3 tháng; lao động nữ là 56 tuổi 8 tháng.

Tuy nhiên, ngoài tuổi nghỉ hưu được quy định chung, pháp luật cũng quy định một số trường hợp đặc biệt, lao động được nghỉ hưu sớm so với độ tuổi nêu trên.

"Mới đây, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân (đoàn TPHCM) đã đề xuất kiến nghị nâng cần sớm có lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu trước năm 2035 để tận dụng nguồn lực có kinh nghiệm và kỹ năng. Bên cạnh đó, ông Nhân cũng cho rằng cần có giải pháp nâng mức sinh từ 1,91 lên 2,1 trước năm 2035 để quy mô lao động không giảm và bảo đảm phát triển bền vững về kinh tế, con người và dân tộc



Ông Nhân đề nghị nên tăng tuổi nghỉ hưu của lao động lên 65 tuổi, điều này sẽ giúp Việt Nam có thêm hơn 5 triệu lao động mỗi năm, bảo đảm nguồn nhân lực cho phát triển bền vững.

Các trường hợp được nghỉ hưu sớm 5 tuổi so với tuổi quy định

Căn cứ theo quy định tại Điều 64 và 65 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024 thì các trường hợp dưới đây được nghỉ hưu sớm 5 tuổi (tức lao động nam là 56 tuổi 3 tháng; lao động nữ là 51 tuổi 8 tháng ở thời điểm nghỉ hưu).

Người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;

Người lao động đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên khi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021;

Ngoài quy định về tuổi nghỉ hưu chung, trong một số điều kiện người lao động có thể nghỉ hưu sớm trước từ 5 tới 10 năm tùy trường hợp. Ảnh: H.P

Người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có thể xin nghỉ hưu sớm.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan kỹ thuật công an nhân dân;

Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;

Học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí (còn gọi là người làm trong quân đội, công an).

Các trường hợp được nghỉ hưu sớm 10 tuổi so với quy định

Theo đó, tại Điều 64 và 65 Luật BHXH 2024 cũng đã quy định những trường hợp nghỉ hưu sớm 10 tuổi. Tức là lao động nam 51 tuổi 03 tháng và lao động nữ là 46 tuổi 08 tháng ở thời điểm nghỉ hưu. Cụ thể như sau:

Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm công việc khai thác than trong hầm lò theo quy định của Chính phủ;

Người làm trong quân đội, công an có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên khi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021;

Người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.