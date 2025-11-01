Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Thứ bảy, ngày 01/11/2025 08:00 GMT+7

Từ năm 2025: Những thay đổi quan trọng về điều kiện và đối tượng được nghỉ hưu sớm

Thứ bảy, ngày 01/11/2025 08:00 GMT+7
Ngoài các đối tượng công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc do tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức thì công chức, viên chức, lao động bình thường cũng có quyền được nghỉ hưu sớm nếu đáp ứng đủ một số điều kiện.
Tuổi nghỉ hưu cho các lao động trong năm 2025

Điều 169, khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP, kể từ ngày 1/1/2021 quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ.

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Như vậy, tuổi nghỉ hưu năm 2025 của người lao động trong điều kiện lao động bình thường như sau: Lao động nam là 61 tuổi 3 tháng; lao động nữ là 56 tuổi 8 tháng.

Tuy nhiên, ngoài tuổi nghỉ hưu được quy định chung, pháp luật cũng quy định một số trường hợp đặc biệt, lao động được nghỉ hưu sớm so với độ tuổi nêu trên.

"Mới đây, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân (đoàn TPHCM) đã đề xuất kiến nghị nâng cần sớm có lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu trước năm 2035 để tận dụng nguồn lực có kinh nghiệm và kỹ năng. Bên cạnh đó, ông Nhân cũng cho rằng cần có giải pháp nâng mức sinh từ 1,91 lên 2,1 trước năm 2035 để quy mô lao động không giảm và bảo đảm phát triển bền vững về kinh tế, con người và dân tộc

Ông Nhân đề nghị nên tăng tuổi nghỉ hưu của lao động lên 65 tuổi, điều này sẽ giúp Việt Nam có thêm hơn 5 triệu lao động mỗi năm, bảo đảm nguồn nhân lực cho phát triển bền vững.

Các trường hợp được nghỉ hưu sớm 5 tuổi so với tuổi quy định

Căn cứ theo quy định tại Điều 64 và 65 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024 thì các trường hợp dưới đây được nghỉ hưu sớm 5 tuổi (tức lao động nam là 56 tuổi 3 tháng; lao động nữ là 51 tuổi 8 tháng ở thời điểm nghỉ hưu).

Người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;

Người lao động đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên khi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021;

Ngoài quy định về tuổi nghỉ hưu chung, trong một số điều kiện người lao động có thể nghỉ hưu sớm trước từ 5 tới 10 năm tùy trường hợp. Ảnh: H.P

Người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có thể xin nghỉ hưu sớm.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan kỹ thuật công an nhân dân;

Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;

Học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí (còn gọi là người làm trong quân đội, công an).

Các trường hợp được nghỉ hưu sớm 10 tuổi so với quy định

Theo đó, tại Điều 64 và 65 Luật BHXH 2024 cũng đã quy định những trường hợp nghỉ hưu sớm 10 tuổi. Tức là lao động nam 51 tuổi 03 tháng và lao động nữ là 46 tuổi 08 tháng ở thời điểm nghỉ hưu. Cụ thể như sau:

Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm công việc khai thác than trong hầm lò theo quy định của Chính phủ;

Người làm trong quân đội, công an có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên khi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021;

Người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Một quốc gia tăng tuổi nghỉ hưu lên 70 tuổi, cao nhất Châu Âu

Một quốc gia tăng tuổi nghỉ hưu lên 70 tuổi, cao nhất Châu Âu

Khi nào kết thúc lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu?

Khi nào kết thúc lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu?

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động

Kỳ lạ ngôi nhà có nền đất "nổi hình vảy rồng" giữa miền Tây sông nước

Tại Vĩnh Long, tồn tại một ngôi nhà có nền không bằng phẳng mà nổi lên thành từng mảng hình “vảy rồng” tự nhiên. Nhiều năm qua, ngôi nhà này đã trở thành điểm đến đặc biệt thu hút, không chỉ vì vẻ độc đáo hiếm thấy, mà còn bởi câu chuyện văn hoá, địa lý và nhân sinh đằng sau từng “vảy đất” ấy.

Đường bị chia cắt, công an và dân quân dùng xe múc đưa sản phụ vượt lũ đi sinh

Xã hội
Đường bị chia cắt, công an và dân quân dùng xe múc đưa sản phụ vượt lũ đi sinh

Vừa khánh thành hơn 2 tháng, điểm trường vùng cao ở Đà Nẵng nứt gãy, sụt lún nghiêm trọng

Xã hội
Vừa khánh thành hơn 2 tháng, điểm trường vùng cao ở Đà Nẵng nứt gãy, sụt lún nghiêm trọng

Bám bản giữa lũ dữ, cô giáo và chiến sĩ cùng giữ ấm vùng cao ở Đà Nẵng

Xã hội
Bám bản giữa lũ dữ, cô giáo và chiến sĩ cùng giữ ấm vùng cao ở Đà Nẵng

Đà Nẵng: Sau lũ lịch sử, bệnh nhân bị rắn độc cắn nhập viện tăng mạnh

Xã hội
Đà Nẵng: Sau lũ lịch sử, bệnh nhân bị rắn độc cắn nhập viện tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 3/11: Tiếp tục đi ngang, người dân liệu còn xếp hàng mua vàng?
Thị trường

Giá vàng hôm nay 3/11: Tiếp tục đi ngang, người dân liệu còn xếp hàng mua vàng?

Thị trường

Giá vàng hôm nay 3/11 ghi nhận đầu giờ sáng vàng SJC và nhẫn vẫn "bất động" so với ngày trước đó. Trong khi, giá vàng thế giới tiếp đà giảm mạnh phiên đầu tuần.

Tin Showbiz 24h: Hoa hậu H'Hen Niê và chồng tiếp tục bị công kích, Bình Tinh nhận Huy chương Vàng tại Trung Quốc
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: Hoa hậu H'Hen Niê và chồng tiếp tục bị công kích, Bình Tinh nhận Huy chương Vàng tại Trung Quốc

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu H'Hen Niê và chồng tiếp tục bị công kích, nghệ sĩ Bình Tinh nhận Huy chương Vàng tại Trung Quốc... là những tin “hot” trong dòng chảy tin showbiz 24h.

Ninh Bình – Từ “buồn, bụi, bẩn” vươn mình thành vùng đất hữu tình, đầy khát vọng
Dân Việt trò chuyện

Ninh Bình – Từ “buồn, bụi, bẩn” vươn mình thành vùng đất hữu tình, đầy khát vọng

Dân Việt trò chuyện

Ninh Bình từng được gọi vui là “Ninh Buồn”, bị coi là vùng đất "buồn, bụi, bẩn". Trước đây người dân Ninh Bình sống rất khổ, người ta phá đá, nung vôi, đi làm thuê, mặt mũi lúc nào cũng lấm lem bụi bẩn. Nhưng giờ đây Ninh Bình khác trước nhiều lắm...

Đừng trồng trầu bà, cây cảnh sao xanh lộng lẫy này mới là chân ái, giúp thu hút năng lượng tích cực, xua đuổi tà khí
Gia đình

Đừng trồng trầu bà, cây cảnh sao xanh lộng lẫy này mới là chân ái, giúp thu hút năng lượng tích cực, xua đuổi tà khí

Gia đình

Cây cảnh nở những bông hoa nhỏ hình ngôi sao, màu xanh bạc hà tươi mát, tinh tế, hương hoa nồng nàn, ngọt ngào, còn dễ chăm sóc, ưa bóng râm.

Hành trình “thay da đổi thịt” ở những vùng quê Thủ đô: Không chỉ là tiêu chí, mà là niềm tự hào, là miền quê đáng sống
Nhà nông

Hành trình “thay da đổi thịt” ở những vùng quê Thủ đô: Không chỉ là tiêu chí, mà là niềm tự hào, là miền quê đáng sống

Nhà nông

Năm 2010, Hà Nội bắt đầu một hành trình đặc biệt. Đó là hành trình xây dựng nông thôn mới, cũng là lúc Thủ đô vừa mở rộng địa giới hành chính theo Nghị quyết 15 của Quốc hội. Khi ấy, 401 xã của thành phố cùng bước vào một chương trình đầy thách thức với cơ sở vật chất còn nghèo nàn, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp truyền thống, bình quân mỗi xã mới chỉ đạt vỏn vẹn một tiêu chí nông thôn mới.

Mê mẩn mùa hoa tam giác mạch trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn
Ảnh

Mê mẩn mùa hoa tam giác mạch trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn

Ảnh

Những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11 khi thời tiết chuyển mùa se se lạnh cũng là thời điểm mùa hoa tam giác mạch trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cũ) bung nở, khoe sắc thu hút đông đảo du khách thập phương check in, trải nghiệm.

Barcelona vượt qua Elche, HLV Hansi Flick nhận xét về 4 ngôi sao
Thể thao

Barcelona vượt qua Elche, HLV Hansi Flick nhận xét về 4 ngôi sao

Thể thao

Barcelona đã giành chiến thắng 3-1 trước Elche tại vòng 11 La Liga và HLV Hansi Flick đã có những chia sẻ đáng chú ý về 4 cầu thủ gồm Pedri, Frenkie De Jong, Marcus Rashfod và Lamine Yamal.

Cận cảnh dự án KĐT ven sông Hạc của bầu Đoan, 19 năm vẫn chưa hoàn thành
Media

Cận cảnh dự án KĐT ven sông Hạc của bầu Đoan, 19 năm vẫn chưa hoàn thành

Media

19 năm trôi qua, dự án Khu đô thị mới ven sông Hạc ở Thanh Hóa do Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á của ông Cao Tiến Đoan làm chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương: Nông dân cần “cởi trói” thủ tục để vươn thành doanh nghiệp
Nhà đất

Khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương: Nông dân cần “cởi trói” thủ tục để vươn thành doanh nghiệp

Nhà đất

Nhiều nông dân cho rằng khát vọng làm giàu từ đất vẫn gặp rào cản lớn do thủ tục hành chính phức tạp và chính sách đất đai thay đổi liên tục, khiến việc canh tác và mở rộng sản xuất còn nhiều khó khăn.

'Vua hài đất Bắc' Xuân Hinh hé lộ lý do lần đầu đóng phim điện ảnh ở tuổi 65 vì 'không muốn chết sớm'?
Văn hóa - Giải trí

"Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh hé lộ lý do lần đầu đóng phim điện ảnh ở tuổi 65 vì "không muốn chết sớm"?

Văn hóa - Giải trí

Tham gia dự án phim Tết Nguyên đán 2026, "vua hài đất Bắc" Xuân Hinh chia sẻ lý do bất ngờ khi lần đầu đóng phim điện ảnh ở tuổi 65.

Ba Lan bùng phát scandal liên quan đến Ukraine
Điểm nóng

Ba Lan bùng phát scandal liên quan đến Ukraine

Điểm nóng

Chính quyền Ba Lan đang ép người dân nước mình phải gánh chịu khoản lãi từ các khoản nợ của Ukraine, nghị sĩ Sejm Grzegorz Placzek – lãnh đạo liên minh các lực lượng dân tộc chủ nghĩa và hoài nghi châu Âu “Confederation” – tuyên bố trên mạng xã hội X.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 3/11: Nhận diện hai loại tội phạm lừa đảo, tiền mã hoá khó thay thế vàng?
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 3/11: Nhận diện hai loại tội phạm lừa đảo, tiền mã hoá khó thay thế vàng?

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 3/11: Tiền mã hóa (crypto) được giới chuyên gia nhìn nhận không phải là tài sản thay thế cho vàng, mà có mối tương quan gần hơn với lĩnh vực công nghệ và chính sách tiền tệ nới lỏng.

Giá xăng dầu hôm nay 3/11: Tiếp tục xu hướng tăng mạnh
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 3/11: Tiếp tục xu hướng tăng mạnh

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 2/11, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay biến động dữ dội trong ngày thứ 2 của tháng 11.

Tỉnh Gia Lai chỉ đạo 'nóng', siết quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU
Nhà nông

Tỉnh Gia Lai chỉ đạo "nóng", siết quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU

Nhà nông

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ngành, địa phương về tình hình tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Ông yêu cầu triển khai cao điểm kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm, huy động đồng bộ các lực lượng vào cuộc, quyết tâm ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), hướng tới mục tiêu sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Toàn cảnh Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Lắng nghe Nông dân nói 2025
Ảnh

Toàn cảnh Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Lắng nghe Nông dân nói 2025

Ảnh

Ngày 2/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2025 với chủ đề: “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới”. Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt được giao trực tiếp tổ chức thực hiện.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn việc khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ
Tin tức

Thủ tướng chỉ đạo khẩn việc khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ

Tin tức

Trong Công điện về việc khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ ở các tỉnh miền Trung, Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở bị hư hại, xây dựng lại nhà bị sập đổ, cuốn trôi, hỗ trợ chỗ ở tạm thời đối với những hộ bị mất nhà cửa; hỗ trợ, hướng dẫn Nhân dân vùng ngập lũ dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh sau lũ.

Lập cú đúp cho Man City, Haaland tái hiện kỷ lục ghi bàn đáng nể
Thể thao

Lập cú đúp cho Man City, Haaland tái hiện kỷ lục ghi bàn đáng nể

Thể thao

Cú đúp vào lưới Bournemouth giúp tiền đạo Erling Haaland của Man City tái hiện kỷ lục ghi bàn đáng nể tại Premier League.

Xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh có làng khoa bảng, tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu đẹp thênh thang, 2 bên là to, biệt thự
Nhà nông

Xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh có làng khoa bảng, tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu đẹp thênh thang, 2 bên là to, biệt thự

Nhà nông

Tựa vào núi Hồng, soi bóng dòng sông Lam, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh (địa phận thị xã Hồng Lĩnh trước đây) hôm nay mang dáng hình rộng mở, năng động. Tiên Điền là làng khoa bảng, có khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn Thành Phú, xã hướng đến là xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại theo hướng đô thị vào năm 2030...

Liên danh Geleximco làm khu đô thị 22.000 tỷ đồng ở Quy Nhơn
Nhà đất

Liên danh Geleximco làm khu đô thị 22.000 tỷ đồng ở Quy Nhơn

Nhà đất

Sau hơn một thập kỷ “đắp chiếu”, dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa hơn 21.000 tỷ đồng vừa được Gia Lai phê duyệt nhà đầu tư mới, đánh dấu bước “hồi sinh” quan trọng tại khu trung tâm Quy Nhơn.

Ba mặt giáp biển, 120.000km2 vùng đặc quyền kinh tế, tỉnh Cà Mau mới có tuyến đường nghìn tỷ hoành tráng đang thành
Nhà nông

Ba mặt giáp biển, 120.000km2 vùng đặc quyền kinh tế, tỉnh Cà Mau mới có tuyến đường nghìn tỷ hoành tráng đang thành

Nhà nông

Với ba mặt giáp biển, đường bờ biển dài hơn 310 km và vùng đặc quyền kinh tế rộng hơn 120.000 km², tỉnh Cà Mau mới (sau sáp nhập tỉnh Bạc Liêu) là một trong bốn ngư trường trọng điểm của cả nước. Tuyến đường hành lang kinh tế ven biển của tỉnh Cà Mau đang dần được định hình, gắn kết khai thác–chế biến-xuất khẩu-logistics nhằm tạo chuỗi giá trị nông sản, thủy sản, hải sản đồng bộ.

Đau ngực âm ỉ, ra mồ hôi trộm, dấu hiệu bệnh nguy hiểm dễ bị bỏ qua
Xã hội

Đau ngực âm ỉ, ra mồ hôi trộm, dấu hiệu bệnh nguy hiểm dễ bị bỏ qua

Xã hội

Một tháng liền chịu đựng cảm giác đau âm ỉ vùng ngực và ra mồ hôi trộm về đêm, cô gái 23 tuổi vẫn nghĩ mình chỉ bị mệt mỏi thông thường.

Khách hàng lớn nhất tạm ngừng mua, có ba quốc gia đột nhiên tăng mua gạo Việt Nam, đó là những nước nào?
Nhà nông

Khách hàng lớn nhất tạm ngừng mua, có ba quốc gia đột nhiên tăng mua gạo Việt Nam, đó là những nước nào?

Nhà nông

Trong khi Việt Nam bắt đầu tăng tốc xuất khẩu gạo tới thị trường các nước châu Phi trong bối cảnh hai thị trường chính là Philippines, Indonesia liên tục có những chính sách mới về lúa gạo thì Ấn Độ - nước đang xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới cũng đang nhắm tới những thị trường mới ở châu Phi.

Hưng Yên tìm chủ đầu tư cho 3 dự án với tổng vốn hơn 20.000 tỷ đồng
Nhà đất

Hưng Yên tìm chủ đầu tư cho 3 dự án với tổng vốn hơn 20.000 tỷ đồng

Nhà đất

Hưng Yên đang mở đợt kêu gọi đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng cho 3 dự án đô thị mới tại Văn Giang, Việt Tiến và Ân Thi, kỳ vọng hình thành các khu đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng và thúc đẩy phát triển vùng ven Hà Nội.

Đây là thứ cây ngoại lai nguy hiểm, hễ ra sông Tiền trông thấy là người ta bất chợt hỏi nó trôi về đâu
Nhà nông

Đây là thứ cây ngoại lai nguy hiểm, hễ ra sông Tiền trông thấy là người ta bất chợt hỏi nó trôi về đâu

Nhà nông

Dù trôi về đâu trên dòng sông Tiền thì bèo lục bình (một loại cây bị các nhà quản lý, nhà khoa học xếp vào là 1 trong các cây ngoại lai nguy hiểm ở Việt Nam) vẫn có ích cho đời sống của con người. Tôi thầm nghĩ, số phận một đời người dù có lênh đênh như đóa hoa lục bình thì cũng cần phải sống làm sao có ích cho chính bản thân, gia đình và xã hội.

Phương Tây cáo buộc Ukraine ra tay tấn công 2 nước EU
Thế giới

Phương Tây cáo buộc Ukraine ra tay tấn công 2 nước EU

Thế giới

Ukraine có thể phải chịu trách nhiệm về các vụ nổ và hỏa hoạn tại các nhà máy lọc dầu ở Hungary và Romania, tờ The American Conservative đưa tin.

Người dân có nhà, đất chưa xóa thế chấp ngân hàng có được phép mua bán, chuyển nhượng không?
Bạn đọc

Người dân có nhà, đất chưa xóa thế chấp ngân hàng có được phép mua bán, chuyển nhượng không?

Bạn đọc

Theo luật sư, nếu chủ sở hữu vẫn chưa thực hiện thủ tục xóa đăng ký thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền dễ dẫn đến những vướng mắc, chậm trễ trong quá trình giao dịch do tài sản vẫn bị ghi nhận là đang thế chấp. Việc xóa thế chấp là bắt buộc nếu người dân muốn bán nhà, đất một cách hợp pháp dù đã trả hết nợ.

Một ông nông dân 'liều ôm' ruộng bỏ hoang biến thành cánh đồng lúa rộng 50ha ở Hải Phòng, 'bỏ túi' 600 triệu/năm
Nhà nông

Một ông nông dân "liều ôm" ruộng bỏ hoang biến thành cánh đồng lúa rộng 50ha ở Hải Phòng, "bỏ túi" 600 triệu/năm

Nhà nông

Nhờ tích tụ ruộng đất, áp dụng đầu tư công nghệ hiện đại, anh Nguyễn Văn Hùng ở TP Hải Phòng (địa phận Thủy Nguyên trước đây) đã "liều ôm ruộng bỏ hoang" biến ruộng bỏ hoang thành cánh đồng thẳng cánh cò bay, dễ dàng sử dụng cơ giới hóa, "bỏ túi" hơn 600 triệu/năm từ trồng lúa.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chém hàng xóm trọng thương rồi cầm dao cố thủ; điều tra vụ 2 bố con tử vong bất thường
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chém hàng xóm trọng thương rồi cầm dao cố thủ; điều tra vụ 2 bố con tử vong bất thường
5

Pháp luật

Chém hàng xóm trọng thương rồi cầm dao cố thủ trong nhà; diều tra vụ 2 bố con tử vong bất thường; đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện khi còn mang còng số 8 ở chân... là những tin nóng 24 giờ qua.

Nhịp sống nông thôn mới ngày 03/11/2025
Nhịp sống nông thôn mới

Nhịp sống nông thôn mới ngày 03/11/2025

Nhịp sống nông thôn mới

Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có nội dung: Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói 2025” khai mạc sáng 2/11 tại Hà Nội; Đồng Nai quảng bá trái cây đặc sản; Lào Cai hoàn thành 100% Đại hội Hội Nông dân cấp xã, phường, hội viên Hội ND Đồng Tháp, Tây Ninh trợ khôi phục sản xuất sau mưa lũ…

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI đang tăng cấp, được dự báo giật tới cấp 17 khi vào biển Đông thành bão số 13
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI đang tăng cấp, được dự báo giật tới cấp 17 khi vào biển Đông thành bão số 13

Nhà nông

Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI (tiếng Triều Tiên có nghĩa là hải âu) vẫn đang di chuyển rất nhanh về phía biển Đông và đang tăng cấp; rạng sáng ngày 6/11, bão đã ở khu vực giữa biển Đông, trở thành cơn bão số 13.

1

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân
4

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân

2

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

3

Một ông nông dân Nghệ An nuôi con vật lạ mắt tròn xoe, khỏe ăn chuối, khoai lang mà đẻ sòn sòn, bán 10 triệu/cặp

Một ông nông dân Nghệ An nuôi con vật lạ mắt tròn xoe, khỏe ăn chuối, khoai lang mà đẻ sòn sòn, bán 10 triệu/cặp

4

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

5

Trương Ngọc Ánh có động thái lạ sau khi bị bắt gây chú ý

Trương Ngọc Ánh có động thái lạ sau khi bị bắt gây chú ý