Chủ đề nóng

Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Nepal rúng động vì biểu tình
Gia đình
Thứ tư, ngày 17/09/2025 09:46 GMT+7
Tử vi 12 con giáp năm Ất Tỵ 2025

Từ ngày 17/9, 3 con giáp ra đường gặp quý nhân, cơ hội đến tay, có ngay tài lộc, mua nhà, sắm vàng không khó

+ aA -
Quỳnh Trang Thứ tư, ngày 17/09/2025 09:46 GMT+7
Từ ngày 17/9, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, mang đến cơ hội tài lộc dồi dào, mở ra bước ngoặt mới trong công việc và tài chính, tăng thu nhập.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Con giáp tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Mùi thường hiền hậu, tinh tế và giàu lòng nhân ái. Họ nhạy cảm với môi trường xung quanh, dễ đồng cảm và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Bên cạnh đó, con giáp tuổi Mùi cũng có trực giác tốt, biết nhìn xa trông rộng, nhưng đôi khi còn e dè, thiếu quyết đoán khi đứng trước cơ hội.

Vào ngày 17/9, tài vận của người tuổi Mùi sẽ có dấu hiệu khởi sắc nhờ sự xuất hiện của một quý nhân trong cuộc đời. Đây có thể là một người bạn cũ, đồng nghiệp, hoặc một người quen tình cờ gặp gỡ.

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Mùi thường hiền hậu, tinh tế và giàu lòng nhân ái. Ảnh minh họa

Con giáp tuổi Mùi sẽ mang đến những cơ hội bất ngờ, từ đầu tư, công việc phụ, đến kết nối hợp tác. Ngày này, chỉ cần chủ động trò chuyện hoặc hỏi han, người tuổi Mùi sẽ khai thác được những cơ hội tiềm năng, giúp tài vận tăng tiến, mở ra bước ngoặt mới trong công việc và tài chính.

Hãy mở lòng, đừng ngại bắt chuyện và quan sát cơ hội xung quanh – những cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình thường hôm nay có thể mang lại may mắn bất ngờ.

Con giáp tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Thìn vốn nổi tiếng với tính cách tự tin, quyết đoán và đầy năng lượng.

Con giáp tuổi Thìn thông minh, nhanh nhạy trong việc nắm bắt cơ hội, đồng thời cũng rất kiên định và dám đương đầu với thử thách.

Tuy nhiên, đôi khi người tuổi Thìn lại nóng vội và áp lực bản thân quá mức, khiến họ dễ bỏ lỡ những cơ hội tinh tế nếu không biết kiên nhẫn quan sát.

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Thìn vốn nổi tiếng với tính cách tự tin, quyết đoán và đầy năng lượng. Ảnh minh họa

Bắt đầu từ ngày 17/9, vận trình của người tuổi Thìn sẽ có những dấu hiệu tích cực rõ rệt, đặc biệt là trong lĩnh vực xã hội và tài chính.

Những cuộc gặp gỡ tưởng chừng đơn giản, như tham gia tụ tập bạn bè, sự kiện ngành nghề, các diễn đàn trực tuyến hay chỉ là trò chuyện cùng đồng nghiệp, sẽ mang lại cơ hội đáng kể.

Bạn có thể gặp được những người có kinh nghiệm, những “người cao thượng” giúp định hướng hoặc kết nối bạn với các dự án hấp dẫn.

Đây không chỉ là cơ hội mở rộng mối quan hệ mà còn có thể mang đến nguồn thu bất ngờ: lời mời tham gia dự án ngắn hạn, chương trình ưu đãi, phiếu thưởng, hay thậm chí trúng một giải thưởng nhỏ.

Trong ngày 17/9, con giáp tuổi Thìn hãy chú ý đến những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt: một cuộc trò chuyện tình cờ, một tin nhắn hay một lời gợi ý từ người quen có thể trở thành “chìa khóa vàng” mở ra bước ngoặt tài lộc.

Người tuổi Thìn nên chủ động đặt câu hỏi, bày tỏ quan điểm và lắng nghe gợi ý từ người khác. Việc im lặng hoặc bỏ qua những cơ hội này sẽ khiến bạn bỏ lỡ những lợi ích đáng giá.

Về mặt tài vận, đây là thời điểm thuận lợi để người tuổi Thìn thử nghiệm những cơ hội mới, đặc biệt là các dự án trực tuyến, các nền tảng đầu tư hoặc các chương trình thưởng, ưu đãi.

Những khoản lợi nhuận nhỏ ban đầu có thể không lớn, nhưng lại là bước đệm quan trọng cho những thành công lớn về sau. Ngoài ra, thái độ lạc quan và chủ động mở rộng mối quan hệ cũng sẽ giúp con giáp tuổi Thìn thu hút nhiều may mắn hơn, không chỉ trong tiền bạc mà còn trong các cơ hội nghề nghiệp và hợp tác.

Con giáp tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Sửu vốn nổi tiếng với tính cách chăm chỉ, kiên nhẫn và đáng tin cậy. Họ là những người bền bỉ, biết lập kế hoạch và hiếm khi từ bỏ mục tiêu đã đặt ra.

Tuy nhiên, đôi khi sự tập trung quá mức vào công việc hiện tại khiến con giáp này dễ bỏ qua những cơ hội bên ngoài, những mối quan hệ hay kiến thức mới có thể mang lại bước đột phá bất ngờ.

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người  tuổi Sửu vốn nổi tiếng với tính cách chăm chỉ, kiên nhẫn và đáng tin cậy. Ảnh minh họa

Bắt đầu từ ngày 17/9, con giáp tuổi Sửu nên dành ít nhất nửa giờ mỗi ngày để “khám phá liên ngành” - đọc các tạp chí chuyên môn tại hiệu sách, tham dự hội thảo hoặc buổi thuyết trình miễn phí, hoặc kết nối với những người đến từ các lĩnh vực khác nhau.

Những hoạt động tưởng chừng nhỏ nhặt này sẽ giúp họ mở rộng tầm nhìn, phát hiện những phương pháp tối ưu hóa công việc, và đôi khi, các khách hàng hoặc đối tác sẽ bất ngờ yêu cầu thêm dịch vụ hoặc đơn hàng mới.

Về mặt tài chính, những thông tin và cơ hội này, mặc dù phát triển chậm nhưng lại cực kỳ ổn định và đáng tin cậy.

Nó phù hợp để tích lũy lâu dài, tạo ra nguồn thu nhập bền vững và giúp người tuổi Sửu xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Ngoài ra, việc mở rộng mối quan hệ và tiếp thu kiến thức mới còn giúp họ nâng cao kỹ năng quản lý, ra quyết định chính xác hơn, đồng thời gia tăng uy tín trong mắt đồng nghiệp và khách hàng.

Ngày 17/9 đặc biệt thuận lợi cho người tuổi Sửu trong việc tìm kiếm những cơ hội mới và thiết lập các mối quan hệ bổ ích. Họ nên chủ động trao đổi, lắng nghe ý kiến của người khác và thử nghiệm những phương án mới.

Đây là thời điểm để kết hợp giữa sự chăm chỉ vốn có và khả năng mở rộng kiến thức, từ đó mang lại tiến triển ổn định trong công việc và tăng vọt thu nhập.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

(Theo Sohu)

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 giúp mọi người gửi lòng thành đến Gia tiên, Thần linh, Thổ địa, cầu bình an, may mắn, ăn nên làm ra.

Dự báo tài lộc của 12 con giáp tuần mới (22-28/9): Sửu - Tỵ sung túc, Mão-Thân căng thẳng

Gia đình
Dự báo tài lộc của 12 con giáp tuần mới (22-28/9): Sửu - Tỵ sung túc, Mão-Thân căng thẳng

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, nửa cuối năm mây tan, trăng sáng, về đích với túi tiền to

Gia đình
Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, nửa cuối năm mây tan, trăng sáng, về đích với túi tiền to

Người giàu thích trồng 2 loại cây cảnh này, dù rẻ tiền nhưng mang lại sự khỏe mạnh và giàu có

Gia đình
Người giàu thích trồng 2 loại cây cảnh này, dù rẻ tiền nhưng mang lại sự khỏe mạnh và giàu có

Dự báo tài lộc của 12 con giáp trong tháng 8 Âm lịch: Tý may mắn, Ngọ tránh kẻ xấu, Hợi buông bỏ lòng tham

Gia đình
Dự báo tài lộc của 12 con giáp trong tháng 8 Âm lịch: Tý may mắn, Ngọ tránh kẻ xấu, Hợi buông bỏ lòng tham

Đọc thêm

Trạng Lợn Nguyễn Nghiêu Tư khiến hoàng đế nhà Minh cứng lưỡi ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Trạng Lợn Nguyễn Nghiêu Tư khiến hoàng đế nhà Minh cứng lưỡi ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Vua Minh Anh Tông nghe xong lời đối đáp của Nguyễn Nghiêu Tư thì cứng lưỡi, không có cớ nào bắt bẻ được nữa nên đành chấp nhận tờ biểu văn.

Ba Lan, Anh tung cảnh báo lạnh người tới Nga giữa Liên Hợp Quốc, đại diện của Moscow lập tức đáp trả 'rắn'
Thế giới

Ba Lan, Anh tung cảnh báo lạnh người tới Nga giữa Liên Hợp Quốc, đại diện của Moscow lập tức đáp trả 'rắn'

Thế giới

Căng thẳng leo thang giữa Nga và NATO khi Ba Lan tuyên bố sẽ bắn hạ mọi máy bay hoặc tên lửa xâm phạm không phận, đồng thời cảnh báo Moscow không được “than vãn” nếu điều đó xảy ra ngay tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, theo Euronews.

Bí quyết thành công của CLB Công an TP.HCM nằm ở... HLV Lê Huỳnh Đức
Thể thao

Bí quyết thành công của CLB Công an TP.HCM nằm ở... HLV Lê Huỳnh Đức

Thể thao

Bằng bản lĩnh và tài cầm quân, HLV Lê Huỳnh Đức đang viết nên một chương đặc biệt trong hành trình của CLB Công an TP.HCM tại V.League 2025/2026.

Quân đội Ukraine sẽ sụp đổ vào cuối năm - ông Zelensky báo tin xấu thảm khốc cho phương Tây
Thế giới

Quân đội Ukraine sẽ sụp đổ vào cuối năm - ông Zelensky báo tin xấu thảm khốc cho phương Tây

Thế giới

Ukraina đang rơi vào khủng hoảng tài chính trầm trọng khi ngân sách quốc phòng có nguy cơ thiếu hụt ngay trong năm nay, trong khi năm tới cần hơn 100 tỷ USD để duy trì bộ máy nhà nước và quân đội. Trước tình thế đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thừa nhận khả năng Kiev có thể sụp đổ trước cuối năm, đồng thời không loại trừ việc phải chấm dứt xung đột với Nga, theo RIA Novosti.

Điện Biên: Nâng cao nhận thức cộng đồng về An toàn điện và Phòng cháy chữa cháy
Điện Biên Hôm Nay

Điện Biên: Nâng cao nhận thức cộng đồng về An toàn điện và Phòng cháy chữa cháy

Điện Biên Hôm Nay

Sáng nay (23/9), Đội Quản lý Điện lực Khu vực Điện Biên Phủ đã phối hợp cùng xã Mường Phăng (tỉnh Điện Biên) tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về an toàn điện, phòng chống cháy nổ và sử dụng điện hiệu quả.

Sự thật thông tin xôn xao mạng xã hội 'khai quật được nhiều tiền cổ cùng 1 thanh kiếm cổ ở Hà Nội'
Tin tức

Sự thật thông tin xôn xao mạng xã hội "khai quật được nhiều tiền cổ cùng 1 thanh kiếm cổ ở Hà Nội"

Tin tức

Chiều 23/9, mạng xã hội rộ lên thông tin khiến dư luận không khỏi xôn xao rằng trong quá trình đào móng xây dựng lại ngôi nhà thờ cổ của một dòng họ tại xóm Trại, làng Tốt Động (xã Quảng Bị, TP.Hà Nội), bất ngờ khai quật được khoảng 1 tạ tiền cổ cùng một thanh kiếm được cho là có niên đại hàng trăm năm...

Tổng Bí thư: Nếu lương hưu 6 triệu đồng mà viện dưỡng lão thu 10 triệu đồng thì có mở ra người già cũng không vào được
Tin tức

Tổng Bí thư: Nếu lương hưu 6 triệu đồng mà viện dưỡng lão thu 10 triệu đồng thì có mở ra người già cũng không vào được

Tin tức

Tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, vừa qua ông gợi ý xây dựng viện dưỡng lão bán trú, nhưng nếu lương hưu 6 triệu đồng mà viện dưỡng lão thu 10 triệu đồng thì có mở ra người già cũng không vào được. Do đó phải có giải pháp và Trung ương đã bàn đến việc này.

Chỉ huy Ukraine gây phẫn nộ vì ép lính đi xây nhà riêng cho mình giữa thời chiến
Thế giới

Chỉ huy Ukraine gây phẫn nộ vì ép lính đi xây nhà riêng cho mình giữa thời chiến

Thế giới

Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết vừa phanh phui một vụ bê bối nghiêm trọng: Chỉ huy một đơn vị quân đội tại tỉnh Rivne đã ép cấp dưới tham gia xây dựng nhà riêng của mình giữa thời chiến đồng thời rút ruột ngân sách nhà nước hơn 1,3 triệu hryvnia (khoảng 34.000 USD).

Tin tối (23/9): Rời CLB CAHN, Nguyễn Đình Bắc sang Nhật Bản thi đấu?
Thể thao

Tin tối (23/9): Rời CLB CAHN, Nguyễn Đình Bắc sang Nhật Bản thi đấu?

Thể thao

Rời CLB CAHN, Nguyễn Đình Bắc sang Nhật Bản thi đấu? CLB CAHN mất 3 trụ cột ở trận gặp Cebu; Ronaldo bị France Football “ngó lơ”; bố Yamal bức xúc khi con trai không thể giành Quả bóng Vàng; Lothar Matthaus đưa bạn gái kém 38 tuổi dự gala Quả bóng Vàng.

Bắt 2 đối tượng dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh
Pháp luật

Bắt 2 đối tượng dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh

Pháp luật

Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ 2 đối tượng dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh.

Ứng phó với siêu bão Ragasa, Hưng Yên dự kiến cấm biển từ trưa mai, 24/9
Tin nông nghiệp

Ứng phó với siêu bão Ragasa, Hưng Yên dự kiến cấm biển từ trưa mai, 24/9

Tin nông nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó với siêu bão Ragasa. Với 8 xã ven biển, vị lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên lưu ý chủ động kích hoạt phương án phòng, chống và ứng phó với bão ở mức cao nhất.

Chủ tịch TP Cần Thơ Trần Văn Lâu tặng bằng khen cho Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Nam Cần Thơ Nguyễn Tiến Dũng
Xã hội

Chủ tịch TP Cần Thơ Trần Văn Lâu tặng bằng khen cho Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Nam Cần Thơ Nguyễn Tiến Dũng

Xã hội

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân Trường Đại học Nam Cần Thơ, trong đó có ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Trường nhân dịp lễ khai giảng năm học mới (2025-2026).

Bí mật giúp một ngôi làng ở Lào Cai lọt top 6 làng đẹp nhất châu Á 
Về làng

Bí mật giúp một ngôi làng ở Lào Cai lọt top 6 làng đẹp nhất châu Á 

Về làng

Tả Van (Sa Pa, Lào Cai) vừa được South China Morning Post xếp vào top 6 ngôi làng đẹp nhất châu Á. Với ruộng bậc thang vàng óng và văn hóa bản địa độc đáo, Tả Van trở thành điểm đến khiến du khách say mê.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về các trang thông tin điện tử copy báo chí thu tiền 'khủng'
Tin tức

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về các trang thông tin điện tử copy báo chí thu tiền "khủng"

Tin tức

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, có nhiều trang tin không phải tờ báo nhưng doanh thu lớn hơn nhiều cơ quan báo chí, số lượng chỉ có 5 người vì họ dùng công nghệ, copy đưa lên.

Gấp rút xây dựng chuẩn nghèo cho giai đoạn mới
Lao động việc làm

Gấp rút xây dựng chuẩn nghèo cho giai đoạn mới

Lao động việc làm

Theo các chuyên gia, về cơ bản phương pháp đo lường giảm nghèo đa chiều giai đoạn mới vẫn dựa trên tiêu chuẩn quốc tế như trước đây, dựa trên quyền con người quyền được tiếp cận an sinh. Ngoài ra, phương pháp đo lường mới có bổ sung nâng cấp một số tiêu chí, chiều khi rà soát, bình xét.

Pháp dẫn đầu loạt quốc gia công nhận Nhà nước Palestine giữa làn sóng phẫn nộ vì cuộc chiến đẫm máu của Israel ở Gaza
Thế giới

Pháp dẫn đầu loạt quốc gia công nhận Nhà nước Palestine giữa làn sóng phẫn nộ vì cuộc chiến đẫm máu của Israel ở Gaza

Thế giới

Pháp cùng nhiều quốc gia phương Tây ngày 22/9 chính thức tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine tại Liên Hợp Quốc (LHQ), động thái được xem là đòn giáng mạnh vào vị thế ngoại giao của Israel giữa lúc chiến dịch quân sự ở Gaza leo thang và các khu định cư tại Bờ Tây bị mở rộng.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp dũng cảm, dám đi ngược chiều gió, cuối tháng 9 bội thu sự nghiệp, tài lộc như mưa
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp dũng cảm, dám đi ngược chiều gió, cuối tháng 9 bội thu sự nghiệp, tài lộc như mưa

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11, 4 con giáp sẽ trải qua những khoảnh khắc huy hoàng của riêng mình, sự nghiệp và tài lộc đều thăng hoa.

NSND Mai Hoa thể hiện đậm tính “nữ quyền” trong ca khúc đặc biệt này
Văn hóa - Giải trí

NSND Mai Hoa thể hiện đậm tính “nữ quyền” trong ca khúc đặc biệt này

Văn hóa - Giải trí

Ca khúc “Chị tôi” được NSND Mai Hoa thể hiện gây ấn tượng mạnh khi có sự hòa trộn giữa tiết tấu trẻ trung của âm nhạc hiện đại kết hợp với âm nhạc mang màu sắc dân gian, giữ sự da diết không bi lụy mà đậm tính “nữ quyền".

Phó Chủ tịch Thường trực Hội NDVN Phan Như Nguyện: Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đủ phẩm chất và năng lực
Nhà nông

Phó Chủ tịch Thường trực Hội NDVN Phan Như Nguyện: Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đủ phẩm chất và năng lực

Nhà nông

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Phan Như Nguyện, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có bài tham luận. Dân Việt xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài tham luận.

Gia Lai triển khai 2 dự án 'khủng', Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu không để người dân thiệt thòi
Kinh tế

Gia Lai triển khai 2 dự án "khủng", Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu không để người dân thiệt thòi

Kinh tế

Tại phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia tỉnh Gia Lai ngày 23/9, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng khẳng định, hai dự án lớn gồm đường sắt tốc độ cao và cao tốc Quy Nhơn – Pleiku có ý nghĩa chiến lược, tạo động lực phát triển mới cho tỉnh. Ông yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện công tác bồi thường, tái định cư, đặc biệt chú trọng giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại của người dân, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, tránh phát sinh khiếu kiện kéo dài.

Loại quả xuất xứ từ Trung Đông này đến là lạ, cắn dọc thì ngọt, cắn ngang thì chát, đâu là bí mật?
Nhà nông

Loại quả xuất xứ từ Trung Đông này đến là lạ, cắn dọc thì ngọt, cắn ngang thì chát, đâu là bí mật?

Nhà nông

Lý giải về sự khác biệt trong hương vị khi cắn dọc và cắn ngang một quả chà là tươi là câu chuyện thú vị xoay quanh cấu trúc đặc biệt của loại quả này.

Ousmane Dembele: Từ “bệnh nhân người Pháp” đến Quả Bóng Vàng 2025
Thể thao

Ousmane Dembele: Từ “bệnh nhân người Pháp” đến Quả Bóng Vàng 2025

Thể thao

Ousmane Dembele đã trở thành chủ nhân Quả Bóng Vàng 2025 sau một mùa giải 2024/2025 phi thường cùng CLB Paris Saint Germain (PSG) và anh đã chứng minh, khi biết phát huy tài năng kèm theo quyết tâm cao độ thì điều tuyệt vời nhất sẽ trở thành sự thật.

MV của nhóm Ngũ hổ tướng bị nghi quảng cáo website cá độ, bị xử lý trong trường hợp nào?
Bạn đọc

MV của nhóm Ngũ hổ tướng bị nghi quảng cáo website cá độ, bị xử lý trong trường hợp nào?

Bạn đọc

Êkíp, diễn viên tham gia MV của nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng bị mời làm việc, liên quan hình ảnh website cờ bạc xuất hiện trong phim ngắn này, dù ca sĩ Ưng Hoàng Phúc từng phủ nhận.

Một đảng viên TP HCM là tỷ phú nông dân với mô hình nuôi heo mát tay, trồng 3 loại cây đang hot
Nhà nông

Một đảng viên TP HCM là tỷ phú nông dân với mô hình nuôi heo mát tay, trồng 3 loại cây đang hot

Nhà nông

Ông Ngô Hữu Hiệp, đảng viên Chi bộ ấp 1, xã Trừ Văn Thố, TPHCM (sáp nhập từ xã Trừ Văn Thố, xã Cây Trường, ấp Bàu Lòng, thị trấn Lai Uyên, tỉnh Bình Dương) là tỷ phú nông dân với mô hình nuôi heo gia công (nuôi lợn), trồng cao su, trồng mít đỏ, trồng tre lấy măng đếm vội chả xuể. Ông Hiệp cũng là 1 trong các điển hình góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Vành đai pháo đài Donetsk rung chuyển: Nga tung đòn quyết định nghiền nát phòng tuyến Ukraine
Thế giới

Vành đai pháo đài Donetsk rung chuyển: Nga tung đòn quyết định nghiền nát phòng tuyến Ukraine

Thế giới

Mùa thu năm nay được dự báo sẽ mang đến thử thách khốc liệt mới cho quân đội Ukraine, khi Nga tăng cường chiến dịch nhằm chiếm toàn bộ vùng Donetsk – từng là trái tim công nghiệp của Ukraine và cũng là mục tiêu mà Moscow theo đuổi suốt nhiều năm, theo AP.

Xác minh thông tin bé gái bị bạo hành ở tỉnh Lâm Đồng
Xã hội

Xác minh thông tin bé gái bị bạo hành ở tỉnh Lâm Đồng

Xã hội

Chiều 23/9, trao đổi với Dân Việt, một vị lãnh đạo xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, tổ công tác của xã Tân Hải đã đến làm việc với gia đình bé gái 15 tuổi được cho là bị người thân bạo hành gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Năm 1957, Bác Hồ về thăm Quảng Bình bằng phương tiện gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Năm 1957, Bác Hồ về thăm Quảng Bình bằng phương tiện gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Ngày 16/6/1957, sân bay Đồng Hới trở thành chứng nhân lịch sử khi đón chiếc chuyên cơ Li-2 đưa Bác Hồ về thăm Quảng Bình. Chuyến bay đặc biệt ấy không chỉ là niềm tự hào của mảnh đất tuyến lửa, mà còn ghi dấu vai trò lịch sử của sân bay Đồng Hới – nơi từng gắn liền với những bước ngoặt quan trọng của dân tộc.

Tưởng nhớ nhà sử học kiệt xuất, người đặt nền móng ngành Việt Nam học ở Nga
Thế giới

Tưởng nhớ nhà sử học kiệt xuất, người đặt nền móng ngành Việt Nam học ở Nga

Thế giới

Ông là người đặt nền móng cho ngành Việt Nam học tại Nga, ông đã tạo dựng nên trường phái nghiên cứu mang đạm dấu ấn riêng về lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại. Đối với nhiều nhà sử học tại Nga và Việt Nam, ông là Người Thầy, người đã mở ra con đường vào khoa học cho họ, vun đắp tình yêu đối với Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Ý Đảng hòa quyện với lòng dân, chính quyền phải phục vụ nhân dân tốt hơn
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Ý Đảng hòa quyện với lòng dân, chính quyền phải phục vụ nhân dân tốt hơn

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm xúc động trước sự đồng thuận của nhân dân trước những chủ trương của Đảng, đồng thời yêu cầu chính quyền phải sát dân, gần dân, phục vụ dân tốt hơn, kiên quyết loại bỏ những thủ tục rườm rà, giảm gánh nặng cho người dân và cán bộ.

Chân dung cựu sao U23 Việt Nam vừa 'xé lưới' Thép xanh Nam Định
Thể thao

Chân dung cựu sao U23 Việt Nam vừa "xé lưới" Thép xanh Nam Định

Thể thao

Ở trận cầu tâm điểm vòng 4 V.League 2025/26, hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Thép xanh Nam Định giúp Ninh Bình FC giành chiến thắng 2-0.

Tin đọc nhiều

1

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia"

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia'

2

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

3

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nói về chiến thắng của Đức Phúc: “Cảm giác lúc này của tôi rất lẫn lộn”

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nói về chiến thắng của Đức Phúc: “Cảm giác lúc này của tôi rất lẫn lộn”

4

Đập dâng đầu tiên bắt đầu hoạt động, nước từ nhà máy Yên Xá ào ào chảy ngược về "hồi sinh" sông Tô Lịch

Đập dâng đầu tiên bắt đầu hoạt động, nước từ nhà máy Yên Xá ào ào chảy ngược về 'hồi sinh' sông Tô Lịch

5

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, thành cơn bão số 9, vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, thành cơn bão số 9, vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17