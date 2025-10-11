Tự phá thai bằng thuốc tại nhà, cô gái trẻ ở Hà Nội bị vỡ tử cung, suýt mất mạng

Tối 9/10, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp nhận một bệnh nhân nữ sinh năm 1998, mang thai 27 tuần (tương đương thai gần 7 tháng) ở Tây Hồ, Hà Nội nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo lời kể, trước lúc nhập viện 3 ngày bệnh nhân đi khám và được bác sĩ thông báo có thai 27 tuần. Trước đó sản phụ không biết mình mang thai mà chỉ thấy bụng ngày một to lên nên đi khám. Sau khi biết mình mang thai, bệnh nhân không đến viện khám hay tư vấn mà tự lên mạng tìm kiếm thông tin và tự mua thuốc phá thai trên mạng về uống.

Bác sĩ nỗ lực cứu sống bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Sau khi uống thuốc, bệnh nhân liên tục xuất hiện đau bụng dữ dội và đến bệnh viện tuyến dưới thăm khám. Nhận thấy tình trạng nguy kịch, các bác sĩ bệnh viện tuyến dưới chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong đêm. Bệnh nhân không có người thân đi cùng.

Tại đây, ThS.BSCKII Tạ Việt Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Khám, điều trị Sản Phụ khoa cơ sở 2 cùng ê kíp trực đã nhanh chóng thăm khám và phát hiện thai không trong buồng tử cung mà thai trong ổ bụng, có dịch máu góc gan, góc lách, chẩn đoán bệnh nhân vỡ tử cung.

Ngay lập tức, bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu. Nhờ sự phối hợp khẩn trương của kíp mổ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện được theo dõi, sức khỏe dần ổn định.

ThS.BSCKII Tạ Việt Cường khuyến cáo, phụ nữ mang thai tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc hoặc làm theo hướng dẫn trên mạng để phá thai khi chưa được bác sĩ thăm khám và chỉ định. Mỗi cơ địa, mỗi tình huống thai kỳ là khác nhau nên việc dùng thuốc không đúng có thể gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí mất mạng. Khi mang thai hãy đến cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn và xử trí an toàn.

Trước đó, vào ngày 19/9, một thai phụ ở Bắc Ninh cũng tự ý phá thai 33 tuần bằng thuốc tại nhà. Hậu quả là thai phụ vỡ tử cung, 3 lít máu tràn ngập ổ bụng. May mắn thai phụ cũng được các bác sĩ cứu sống.

Gần đây nhất, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1 cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 1 bệnh nhân bị vỡ tử cung, mất máu nghiêm trọng sau khi tự ý phá thai 33 tuần tuổi.