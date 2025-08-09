Tử vong vì "cầu xin" bạn gái đánh vào đầu

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, người phụ nữ được gọi bằng tên Ajuan và bạn trai tên Aqiang sống chung tại một căn nhà thuê ở thành phố Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây. Trong thời gian yêu nhau, Ajuan nhiều lần đề nghị chia tay vì cho rằng Aqiang từng thuê gái bán dâm và nói dối cô. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, Aqiang đều níu kéo và dùng cách tự gây thương tích để thuyết phục cô tiếp tục mối quan hệ.

Một phụ nữ tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, bị tuyên án 11 năm tù vì hành vi đánh đầu bạn trai vào tường nhiều lần, khiến nạn nhân tử vong. SCMP.

Trước khi xảy ra vụ án, Ajuan từng có những hành vi bạo lực đối với bạn trai. Có lần cô chà đũa lên ngực anh, lần khác đốt nóng thìa nhựa và nhỏ chất lỏng chảy ra lên bụng, đùi khiến anh bị thương nhẹ. Ngày 5/6, khi Ajuan tiếp tục đề nghị chia tay, Aqiang tự đập đầu vào tường, chảy máu miệng và mũi, rồi nói: “Em yêu, sao em không đến đánh anh?”. Lúc đó, Ajuan khai rằng cô cảm thấy “cực kỳ ghê tởm” vì sự phản bội và thói quen tự làm hại bản thân của bạn trai, nên đã túm tóc anh và đập đầu vào tường bốn đến năm lần.

Aqiang sau đó ngã quỵ, bất tỉnh. Ajuan gọi hàng xóm đến giúp và họ đã liên hệ xe cấp cứu đưa nạn nhân tới bệnh viện. Tuy nhiên, Aqiang không qua khỏi.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt Ajuan 11 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Trong quá trình bị giam giữ, Ajuan còn bị phát hiện từng xô xát với bạn cùng phòng giam, khiến người này bị thương nhẹ. Cô đã kháng cáo lên Tòa án Nhân dân Cấp cao tỉnh Sơn Tây, song tòa vẫn giữ nguyên mức án.

Vụ việc đã gây tranh luận rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số ý kiến cho rằng cả hai đều có vấn đề về tâm lý, trong khi những người khác bày tỏ nghi ngờ về lời khai một chiều từ Ajuan. Có ý kiến cảnh báo đây là minh chứng cho việc cần tránh xa những người có tính cách cực đoan.

