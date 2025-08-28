Từ vụ cô gái MMA "phản đòn" thanh niên xăm trổ: Phòng vệ chính đáng là như thế nào?

Câu chuyện gây xôn xao dư luận

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền clip ghi lại tình huống xô xát giữa một cô gái và thanh niên xăm trổ tại hầm để xe chung cư.



Theo clip, một nam thanh niên xăm trổ có lời lẽ khiếm nhã, sau đó bất ngờ tấn công một phụ nữ tại hầm để xe chung cư. Trước tình huống nguy hiểm, người phụ nữ vốn có nền tảng võ thuật đã bình tĩnh dùng kỹ năng MMA để khóa và khống chế đối phương. Đáng chú ý, chị không tiếp tục tấn công khi đối phương đã nằm gục và không còn khả năng gây nguy hiểm.



Sự việc khiến cô gái bị xây xát nhẹ vùng mặt; còn đoạn clip được chính em gái cô vô tình đăng tải vài hôm trước, tạo nên làn sóng chú ý trên mạng xã hội.

Người đàn ông bị người phụ nữ ghì chặt, cuối cùng chị đã nhận được câu xin lỗi từ đối phương. Ảnh cắt từ clip.

Ít ai biết, cô gái là thành viên CLB Vietnam Top Team, tập luyện Jiu-jitsu từ năm 2021, kết hợp thêm MMA. Công việc chính của cô là nhân viên văn phòng, còn võ thuật chỉ là niềm đam mê rèn luyện sức khỏe.

“Khi xung đột xảy ra, tôi có chút mất bình tĩnh nhưng vẫn kiểm soát kỹ thuật, chỉ khống chế ở vùng an toàn để tránh gây chấn thương cho đối phương”, cô gái xuất hiện trong clip chia sẻ.



Sau khi clip được chia sẻ rộng rãi, nhiều bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ và ủng hộ dành cho cô gái: “Chị mặc áo chống nắng đã mạnh, cởi ra chắc còn áp đảo hơn nữa", một tài khoản viết. “Xem chị đánh mà hả hê, đúng là nữ võ sĩ không phải dạng vừa đâu", người khác chốt lại.

Pháp luật quy định gì về phòng vệ chính đáng?

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, Luật sư Hoàng Văn Hà (Công ty luật ARC Hà Nội) cho biết, Theo Điều 22 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017:

Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, cơ quan, tổ chức mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên. Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.

Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại. Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự.



Luật sư Hoàng Văn Hà (Công ty luật ARC Hà Nội). Ảnh: Sỹ Công

"Trong tình huống này, hành vi tấn công khởi phát từ nam thanh niên, còn phản ứng của người phụ nữ chỉ nhằm vô hiệu hóa nguy hiểm, không tiếp tục gây thương tích khi đối phương đã bị khống chế. Do đó, đây là phòng vệ chính đáng và được pháp luật bảo vệ", luật sư Hà phân tích.

Không chỉ dừng ở khía cạnh pháp lý, sự việc còn mở ra nhiều bài học thực tiễn. Trong xã hội hiện đại, phụ nữ vẫn thường là đối tượng dễ bị xâm hại.

Việc chủ động trang bị kỹ năng tự vệ vì thế ngày càng trở nên cần thiết. Các môn võ như Judo, Taekwondo, Muay Thái hay MMA vừa giúp rèn luyện sức khỏe, vừa mang lại sự tự tin để xử lý tình huống bất ngờ.