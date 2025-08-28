Cô gái Hà Nội phản đòn, "hạ gục" nam thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe: Người tập võ thuật tổng hợp mang lại lợi ích gì?

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền clip ghi lại tình huống xô xát giữa một cô gái và thanh niên xăm trổ tại hầm để xe chung cư.

Theo clip ghi lại, nam thanh niên xăm trổ hăm dọa rồi bất ngờ đấm thẳng vào đầu cô gái đang ngồi trên xe máy. Bực tức trước hành vi trên, cô gái nhanh chóng phản đòn. Chỉ sau vài chục giây giằng co, người đàn ông bị khống chế nằm gọn dưới đất, trước sự chứng kiến của nhiều người.

Người đàn ông ra tay đánh người phụ nữ trước. Ảnh cắt từ clip.

Qua tìm hiểu được biết sự việc xảy ra vào tháng 5 vừa qua, cô gái trong clip là Hoàng Hằng (28 tuổi). Hằng cho biết sự việc xảy ra khi cô tới phòng tập của chị gái tại khu Thượng Đình, Hà Nội.

Khi xuống hầm gửi xe, Hằng chạm mặt một thanh niên lạ. Người này buông lời xúc phạm chỉ vì chị mặc áo bra thể thao. "Khi bị phản ứng, anh ta tiến đến và bất ngờ tát tôi”, chị Hằng kể.

Dù định bỏ qua để ra về, chị tiếp tục bị đối phương chửi bới thô tục. Không kiềm chế được, cô quay lại đối chất, dẫn tới xô xát. Nhờ khả năng võ thuật, Hằng áp sát và khống chế đối phương ngay trong khu để xe. Sự việc chỉ kết thúc khi nam thanh niên buộc phải xin lỗi cô gái.

Người đàn ông bị người phụ nữ ghì chặt, cuối cùng chị đã nhận được câu xin lỗi từ đối phương. Ảnh cắt từ clip.

Ít ai biết, Hằng là thành viên CLB Vietnam Top Team, tập luyện Jiu-jitsu từ năm 2021, kết hợp thêm MMA. Công việc chính của cô là nhân viên văn phòng, còn võ thuật chỉ là niềm đam mê rèn luyện sức khỏe.

Dù phản đòn thành công, Hằng thừa nhận không khuyến khích bất kỳ ai giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. “Đoạn clip cũng là bài học lớn cho bản thân tôi. Mọi người khi ra đường nên hạn chế xung đột”, cô nói.

Không chỉ là công cụ tự vệ, MMA còn được giới chuyên môn đánh giá là bộ môn thể thao mang lại lợi ích toàn diện cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Trao đổi với PV Dân Việt, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam cho biết, MMA là bộ môn võ tổng hợp, kết hợp các kỹ thuật đấm, đá, vật, khóa siết. Tập luyện MMA giúp người tập cải thiện sức mạnh, sức bền, linh hoạt và khả năng phối hợp giữa các nhóm cơ. Đây là hình thức vận động toàn thân, bất cứ ai cũng có thể tham gia nếu có sức khỏe phù hợp.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, Thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam. Ảnh: BSCC

Theo bác sĩ Mạnh, một buổi tập MMA cường độ cao có thể đốt cháy từ 600–1.000 calo, nhờ vậy đang được nhiều phụ nữ lựa chọn như một phương pháp giảm cân hiệu quả. Ngoài ra, MMA còn hỗ trợ cải thiện chức năng tim mạch, hô hấp, tăng cường sức khỏe tim phổi.

"Không chỉ mang tính vận động thể chất, MMA còn giúp người tập rèn luyện bản lĩnh. Việc đối kháng, tung đòn và phản đòn giúp giải tỏa căng thẳng, giảm stress sau những giờ làm việc căng thẳng. MMA không chỉ là môn thể thao đối kháng mà còn là cách để xây dựng tinh thần thép, ý chí kiên trì và kỹ năng sống thực tế cho mỗi người", bác sĩ Mạnh chia sẻ.

Đặc biệt, theo bác sĩ Mạnh, với phụ nữ việc tập luyện MMA không chỉ giúp giảm cân, giữ dáng mà còn mang lại cảm giác an toàn, tự tin hơn khi biết cách ứng phó trước các tình huống nguy hiểm. Tuy mang lại nhiều lợi ích, MMA cũng là bộ môn có tính đối kháng cao, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe.

Bác sĩ Mạnh khuyến cáo, người tập nên kiểm tra sức khỏe tim mạch trước khi theo đuổi bộ môn này. Những trường hợp mắc bệnh hở van tim, hen phế quản hay một số bệnh lý khác không nên tham gia tập luyện nặng.

"Trong quá trình tập, cơ thể thường mất nhiều nước, dễ dẫn đến rối loạn điện giải. Do đó, người tập cần bổ sung đủ nước và dinh dưỡng. Ngoài ra, việc khởi động kỹ trước buổi tập là rất quan trọng để hạn chế chấn thương như bong gân, trật khớp. Nếu cảm thấy mệt mỏi, nên dừng lại, không nên gắng sức", bác sĩ Mạnh chia sẻ thêm.