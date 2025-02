Từ vụ thiếu niên đốt xe ô tô: Quy định về việc người dưới 14 tuổi vi phạm pháp luật

Thiếu niên đốt ô tô của công an huyện Long Hồ

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) vừa tống đạt quyết định đưa đối tượng N.M.N. (SN 2011) vào trường giáo dưỡng vì trước đó N. đã có hành vi đốt ô tô của công an.

Lúc 3h ngày 6/8/2024, Công an phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long tiếp nhận tin báo về việc ô tô của Công an huyện Long Hồ đang đỗ tại khu vực bờ kè thuộc khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long bị cháy.

Qua xác minh, cảnh sát xác định N.M.N. có liên quan vụ việc. Tại cơ quan công an, N. đã thừa nhận chính mình đã đốt ô tô trên.

Thời điểm xảy ra vụ việc, N. chỉ mới có 13 tuổi 6 tháng 29 ngày nên chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Do vậy ngày 6/12/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Vĩnh Long ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Công an TP Vĩnh Long tiến hành lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với N.M.N., thời gian 24 tháng. Các quyết định trên đã được cơ quan cùng cấp phê chuẩn.Được biết, ô tô bị đốt thiệt hại khoảng 600 triệu đồng.

Bé trai dù không bị xử lý hình sự nhưng cha mẹ phải bồi thường

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là sự việc nguy hiểm, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của cơ quan công an, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Hành vi của thiếu niên là hủy hoại tài sản, xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp tài sản của Nhà nước.

Công an TP Vĩnh Long tống đạt quyết định đưa N.M.N (áo đỏ, ngoài cùng bên trái) đi trường giáo dưỡng. Ảnh: CACC.

Theo quy định của pháp luật, một người có năng lực trách nhiệm hình sự (đủ độ tuổi và có khả năng nhận thức được hành vi của mình) thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Người từ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với một số tội danh, còn người chưa đủ 14 tuổi thì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bởi vậy, trong tình huống này, kết quả xác minh cho thấy thiếu niên đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, được quy định trong Bộ luật hình sự, đó là hành vi hủy hoại tài sản của người khác.

Tuy nhiên, thiếu niên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên hành vi không cấu thành tội phạm.

Việc cơ quan điều tra căn cứ vào kết quả xác minh ban đầu về độ tuổi người vi phạm để ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự là có căn cứ.

Mặc dù không xử lý hình sự nhưng người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội có thể bị áp dụng hình thức xử lý hành chính là đưa vào trường giáo dưỡng trong một thời hạn nhất định để có thời gian giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật của cháu bé này một cách tập trung và có hiệu quả.

Bên cạnh đó, tuy không bị xử lý hình sự nhưng vấn đề bồi thường thiệt hại dân sự vẫn được đặt ra, cha mẹ của người vi phạm có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại mà cháu đã gây ra.

Bởi, pháp luật Việt Nam quy định, người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại mà còn cha mẹ, cha mẹ phải bồi thường thiệt hại. Người chưa đủ 15 tuổi được xác định là không có khả năng chịu trách nhiệm bồi thường.

Hơn nữa, bản thân họ vẫn chịu sự giám sát quản lý của cha mẹ nên khi gây thiệt hại, cha mẹ được xem là có lỗi trong việc quản lý (lỗi suy đoán) nên cha mẹ phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.