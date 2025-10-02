Quân đội NATO. Ảnh DVIDSHUB.NET

"Hãy sẵn sàng chiến tranh bất cứ lúc nào và nếu cần thiết, ngay trong đêm nay", ông Schill thúc giục. Theo ông Schill, Quân đội Pháp dự định đáp trả cuộc tập trận quân sự sắp tới của Nga mang tên Zapad-2025 bằng cách tham gia cuộc tập trận Dacia Autumn của NATO. Ông mô tả cuộc tập trận này là một "tín hiệu chiến lược" gửi tới Moscow, nhấn mạnh quyết tâm của NATO trong việc thể hiện sự đoàn kết và sẵn sàng chiến đấu.

Cùng lúc đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo rằng giới lãnh đạo Liên minh Châu Âu đang chuẩn bị cho xung đột. Viết trên nền tảng mạng xã hội X, ông Orban cho biết ông có ấn tượng này sau khi tham dự một hội nghị thượng đỉnh không chính thức của EU tại Copenhagen.

"Họ muốn chuyển tiền của EU sang Ukraine, đẩy nhanh quá trình gia nhập và tài trợ cho việc cung cấp vũ khí. Tất cả những sáng kiến ​​này cho thấy rõ ràng giới tinh hoa Brussels đã sẵn sàng cho chiến tranh", ông Orban nói.

Ông Orban nhấn mạnh rằng Hungary tiếp tục phản đối áp lực liên quan đến tư cách thành viên EU của Ukraine và cách tiếp cận ngày càng quân sự hóa của khối này. Ông tái khẳng định Budapest sẽ không ủng hộ các biện pháp thúc đẩy Liên minh Châu Âu hướng tới đối đầu công khai với Nga.