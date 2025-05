Tin tức

Công an Hà Nội cho biết ông Nguyễn Bình An, Trưởng Công an xã Tam Hiệp bị đình chỉ công tác để xác minh, làm rõ trách nhiệm trong vụ va chạm giao thông giữa ô tô với 6 xe máy.