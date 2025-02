Không có lý do gì tăng lãi suất huy động, Ngân hàng Nhà nước ra "cảnh báo"

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đến ngày 18/02 vừa qua, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 15,62 triệu tỷ đồng, tăng 0,02% so với tháng 12/2024, tăng 16,35% so với cùng kỳ, trong khi cùng kỳ 2024 lại giảm 1,01% so với tháng 12/2023.

Về diễn biến lãi suất tiền gửi, đến ngày 24/2 mặt bằng lãi suất tiền gửi có tăng nhẹ ở một số ngân hàng, song về cơ bản lãi suất huy động của hệ thống là ổn định.

Ngân hàng Nhà nước ghi nhận có 8 ngân hàng tăng lãi suất huy động từ 0,1-0,4%/năm so với cuối năm 2024. Tuy nhiên có 4 ngân hàng vừa tăng và vừa giảm lãi suất với mức 0,1-0,3%/năm. Bên cạnh đó, 3 ngân hàng giảm lãi suất tiết kiệm từ 0,1-0,5%/năm.

Ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Không có áp lực về thanh khoản để tăng lãi suất huy động

Tại cuộc họp với các ngân hàng thương mại về việc giữ ổn định lãi suất tiền gửi và giảm lãi suất cho vay theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng chiều ngày 25/2, ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cho biết thanh khoản hệ thống dồi dào. Nên các ngân hàng phải ổn định mặt bằng lãi suất huy động.

Đối với lãi suất cho vay, các ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chia sẻ lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay, nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Nhìn vào tốc độ tăng trưởng tín dụng, ông Hà đánh giá, tốc độ tăng trưởng tín dụng còn chưa cao và trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước thường xuyên cung cấp thanh khoản cho hệ thống, nên không có áp lực về thanh khoản để tăng lãi suất huy động.

Do đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ kiểm tra đối với các ngân hàng thương mại đã tăng lãi suất tiền gửi thời gian vừa qua. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các ngân hàng, nhất là việc công bố lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay.

"Ngân hàng Nhà nước sẽ xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng không công bố công khai thông tin lãi suất, các trường hợp cạnh tranh lãi suất không lành mạnh, không đúng quy định", Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh.

Theo Phó Thống đốc, huy động thấp, cho vay thấp sẽ an toàn hơn nhiều với huy động cao, cho vay cao như đã từng xảy ra. Việc cho vay cao cũng ảnh hưởng tới thanh khoản và chất lượng nợ.

Để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 8% trở lên, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục đổi mới biện pháp điều hành tăng trưởng tín dụng và triển khai lộ trình giảm dần, tiến tới xóa bỏ việc điều hành phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý sẽ chủ động, kịp thời điều chỉnh tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng trên cơ sở diễn biến kinh tế vĩ mô và tình hình thực tế, mà không cần ngân hàng phải đề nghị.

Lãnh đạo NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế (tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu) và các động lực tăng trưởng mới (chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…); kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả.

Các ngân hàng thương mại nói gì?

Ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc Agribank cho biết, sang năm 2025, nhu cầu vốn tín dụng tiếp tục ở mức cao theo mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn ngành ngân hàng dẫn đến gia tăng áp lực trong công tác huy động vốn. Với việc chịu áp lực cạnh tranh lãi suất rất mạnh, Agribank vẫn tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất huy động cuối năm 2024.

Từ tháng 12/2024 đến nay Agribank không tăng lãi suất huy động và vẫn tăng trưởng được nguồn vốn, đảm bảo cân đối vốn đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng theo kế hoạch.

Để thúc đẩy tín dụng, từ tháng 2/2025, ngân hàng điều chỉnh giảm sàn lãi suất cho vay từ 0,2-0,5%/năm và triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi quy mô hơn 320.000 tỷ đồng. Lãi suất cho vay hiện nay chỉ từ 4%/năm cho vay ngắn hạn và từ 6%/năm cho vay trung, dài hạn, thấp hơn lãi suất thông thường 1-2%/năm.

"Trong thời gian tới, Agribank tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và điều hành chính sách tiền tệ của NHNN về việc ổn định mặt bằng lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế", ông Vượng nhấn mạnh.

Dù là ngân hàng vừa có tăng nhẹ lãi suất huy động đối với kỳ hạn trên 24 tháng, nhưng BIDV cam kết sẽ giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Tuy nhiên, để các ngân hàng đảm bảo tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất huy động thấp và cố gắng phấn đấu làm sao giảm lãi suất cho vay, ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV đề xuất NHNN lãi suất hỗ trợ hợp lý cho các ngân hàng thông qua OMO và tái cấp vốn.

Trong khi đó, Phó Tổng giám đốc phụ trách Vietcombank Lê Quang Vinh tiết lộ, từ tháng 3/2023 tới nay lãi suất huy động niêm yết của ngân hàng chỉ điều chỉnh giảm. Hiện nay mặt bằng lãi suất huy động của Vietcombank là thấp nhất thị trường. Điều này cũng tạo cho Vietcombank áp lực về huy động vốn, tuy nhiên thực hiện quan điểm chỉ đạo của Chính phủ về việc ổn định lãi suất, Vietcombank triển khai nghiêm túc quy định của NHNN về lãi suất.\

"Ngân hàng hoàn toàn đồng tình về việc cần tiếp tục triển khai mặt bằng lãi suất chung để đảm bảo chính sách tiền tệ ổn định, hỗ trợ cho phát triển kinh tế", ông Vinh nói.

Lãnh đạo Ngân hàng Eximbank cũng cho hay, từ đầu năm, ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm online thêm 0,1-0,2%/năm, trong khi lãi suất tại quầy vẫn được giữ nguyên. Từ ngày 26/2, Eximbank tiếp tục giảm lãi suất huy động vốn cá nhân trung và dài hạn ở các kỳ hạn trên 12 tháng thêm 0,3%/năm, tương đương mức giảm 0,7% so với cuối năm 2024. Điều chỉnh này hoàn toàn phù hợp với định hướng của NHNN, nhằm đảm bảo cân đối giữa huy động và cho vay, hỗ trợ khách hàng trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Để giảm sâu lãi suất cho vay, lãnh đạo Eximbank cho rằng cần có sự tham gia đồng bộ từ cả xã hội, không chỉ riêng hệ thống ngân hàng thương mại. Chẳng hạn, đối với các dự án nhà ở xã hội, nên được tài trợ một phần từ nguồn vốn Chính phủ hoặc Kho bạc Nhà nước để đảm bảo mức lãi suất cho vay thấp, từ đó hỗ trợ người dân tiếp cận nhà ở dễ dàng hơn. Ngoài ra, cần bóc tách khoản vay trung và dài hạn khi tính vốn ngân hàng, tránh ảnh hưởng đến mảng kinh doanh cốt lõi của các NHTM.

Bên cạnh đó, việc thúc đẩy thị trường vốn và trái phiếu doanh nghiệp sẽ giúp giảm áp lực vốn cho NHTM, tạo điều kiện để lãi suất cho vay giảm sâu và bền vững hơn.