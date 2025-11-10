Tỷ giá USD/VND hôm nay (10/11): Thế giới chịu áp lực giảm, giá USD chợ đen "bốc hơi" 179 đồng

Tỷ giá USD/VND hôm nay (10/11) thế giới chịu áp lực giảm

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) mở đầu tuần mới ở ngưỡng 99,5 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: sbv.

Tuần này, thị trường tiếp tục dõi theo diễn biến kinh tế Mỹ, trong bối cảnh giới đầu tư nỗ lực đánh giá tác động từ định hướng chính sách tiền tệ cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang và các dữ liệu kinh tế vĩ mô mới công bố.

Đợt đóng cửa chính phủ Mỹ lần này đã trở thành thời gian đóng cửa dài nhất trong lịch sử nước này, làm gia tăng lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế, đồng thời kích hoạt làn sóng bán tháo mới đối với đồng bạc xanh. Đây được xem là yếu tố chính khiến đồng USD suy yếu, trong bối cảnh tâm lý thận trọng bao trùm thị trường.

Trong khi đó, chính sách tiền tệ của Fed tiếp tục là tâm điểm chú ý. Nhiều quan chức Fed trong tuần qua đã đưa ra những nhận định thận trọng, thể hiện sự chia rẽ nội bộ về kỳ vọng đường đi của lãi suất trong thời gian tới.

Một số ý kiến cho rằng, còn quá sớm để xem xét việc cắt giảm thêm lãi suất khi lạm phát vẫn ở mức cao, song cũng có ý kiến cảnh báo việc duy trì chính sách thắt chặt quá lâu có thể kìm hãm đà phục hồi kinh tế. Việc thiếu hụt dữ liệu kinh tế, do chính phủ đóng cửa, càng khiến cuộc tranh luận về chính sách trở nên phức tạp hơn.

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Lewis Krauskopf chia sẻ trên Reuters cho hay: "Việc thiếu dữ liệu từ chính phủ đang làm lu mờ triển vọng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Hiện, cơ quan này đứng giữa "lằn ranh" liệu có nên tiếp tục cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng 12 hay không.

Sau khi ngân hàng trung ương nới lỏng thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp thứ hai liên tiếp vào ngày 29/10, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết việc tiếp tục cắt giảm lãi suất như vậy không phải là điều chắc chắn.

Hợp đồng tương lai quỹ Fed vào cuối tuần trước đang định giá khoảng 65% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Trước những bình luận của ông Jerome Powell hồi tháng 10, các nhà đầu tư đã coi việc cắt giảm lãi suất như vậy gần như là một thỏa thuận đã xong".

Tỷ giá USD/VND hôm nay (10/11) trong nước

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.106 VND/USD, tăng 3 đồng so với chốt phiên tuần qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.850 - 26.361 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.898 - 26.308 VND/USD, không biến động so với cuối tuần trước.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 10/11. Nguồn: sbv.

Tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.091 - 26.361 VND/USD, tăng 3 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 26.120 và bán ra ở ngưỡng 26.361 VND/USD, tăng 2 đồng chiều mua và 3 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.046 - 26.361 VND/USD, tăng 2 đồng chiều mua và 3 đồng chiều bán.

Trong khi đó, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.100 - 26.361 VND/USD, đi ngang chiều mua và nhích tăng 3 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch ở mức 27.751 - 28.030 đồng/USD, giảm 179 đồng ở chiều mua và 149 đồng chiều bán so với sáng qua.

Ngân hàng Nhà nước linh hoạt điều hành tỷ giá

Báo cáo của Bộ Tài chính tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025 nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động, linh hoạt điều hành tỷ giá và tăng cường các biện pháp kiểm soát thị trường vàng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo cung cầu ngoại tệ, vàng trong nước trước diễn biến phức tạp của thị trường quốc tế.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, tỷ giá và thị trường ngoại tệ chịu áp lực lớn từ các biến động quốc tế, đặc biệt là xu hướng tăng giá của đồng USD và biến động dòng vốn toàn cầu.

Trước tình hình trên, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành tỷ giá một cách linh hoạt, kết hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ và can thiệp ngoại tệ khi cần thiết nhằm ổn định thị trường, góp phần kiềm chế lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo số liệu của Bộ Tài chính cho thấy, chỉ số giá USD tháng 10/2025 giảm dưới 1% so với tháng trước, nhưng vẫn tăng hơn 5,5% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 3,6-3,7% so với cuối năm 2024. Bình quân 10 tháng năm 2025, chỉ số giá USD tăng khoảng 3,9-4% so với cùng kỳ năm trước.